Egy csodás gól és más semmi: kéziválogatottunk következő Eb-ellenfelének őszinte beismerése

A papírformának megfelelően Izland 39-26-ra legyőzte Olaszországot a férfikézilabda Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában. A magyar érdekeltségű kvartettben szereplő olaszok, noha már most megszerezték a torna egyik legszebb találatát, a nagy különbségű vereség miatt panaszkodnak, de legalább szereztek egy csodálatos gólt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 9:37
Izland nem kegyelmezett az olasz válogatottnak Fotó: Luigi Canu Forrás: federhandball.it
Az olasz szövetség összefoglalója szerint az előzetes elvárásoknak megfelelő eredmény született, amikor a csoportfavorit Izland 39-26-ra legyőzte Olaszországot a férfikézilabda Európa-bajnokság F csoportjának nyitó mérkőzésén. Habár az erős kezdést és a mentalitást a pozitívumok közé sorolták, Izland megmutatta, hogy milyen kaliberű játékosokkal rendelkezik, és ez elég volt ahhoz, hogy felülmúlja a kontinensviadalon 1998 óta először szereplő olasz együttest. A Veszprém balszélsője, Bjarki Már Elísson öt góllal vette ki részét a sikerből, a Szeged irányítója, Janus Dadi Smárason a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc alkalommal talált be és a kristianstadi meccs legjobbjának is megválasztották.

Bob Hanning több pozitívumot is felfedezett az olasz válogatott játékában
Bob Hanning több pozitívumot is felfedezett az olasz válogatott játékában Fotó: Andreas Gora/DPA/AFP

Az olaszok szerint nem volt ekkora a különbség

– Ha a mérkőzés egészét nézzük, Izland négy-öt góllal jobb volt, de nem tizenhárommal – értékelt az olaszokat irányító Bob Hanning. – Az első néhány perc nagyon jól alakult, de ahogy telt az idő, Izland keresztpasszokkal mozgatta a védelmünket. Ez volt a fő probléma, emellett túlságosan sok technikai hibát követtünk kell azáltal, hogy túl közel engedtük magunkhoz a védekező játékosaikat. Voltak pozitívumok, de Izland nagyobb sebességgel és jobban kialakított helyzetekkel játszott. Megpróbáltuk elérni a lehető legjobb eredményt az első félidőben, hogy aztán meglássuk, vissza tudunk-e jönni a másodikban, de gyorsan világossá vált, mi lesz a forgatókönyv.

Most azonnal folytatnunk kell a munkát, fontos, hogy kielemezzük a játékunkat, hogy miben tudunk jobbak lenni, mi az, ami nem működött, valamint megnézni, hogy mire készülnek a magyarok. A következő néhány órában megbeszéljük ezeket, hogy készen álljunk a vasárnapra

– tette hozzá Hanning, aki legalább annyinak örülhetett, hogy egy kínai figura után megszerezték a torna egyik legszebb gólját.

Az olasz és az első körben a lengyeleket legyőző magyar válogatott – az olaszok által sorsdöntőként aposztrofált – összecsapása vasárnap magyar idő szerint 20.30-kor kezdődik Kristianstadban.

 

