Balhé a kézilabda Eb-n: a torna sztárja beleszállt az edzőbe, földrengés jöhet

Németország a kézilabda Eb egyik nagy esélyesének számít, a csapat 2024-ben ezüstérmes volt a párizsi olimpián. Most viszont nagy meglepetésre a németek kikaptak a szerbektől a csoportban: noha a félidőben még 17-13-ra vezettek, és minden úgy tűnt, jó úton halad, a vége 30-27-es fiaskó lett a második félidei összeomlás után. Amiben az is szerepet játszhatott, hogy Alfred Gíslason szövetségi kapitány ekkor sokáig a kispadon tartotta a németek egyik legnagyobb sztárját, Juri Knorr-t, aki nem fogta be a száját a kínos vereség után…

Juri Knorr beleállt a szövetségi kapitányba, a német válogatott történelmi kudarc előtt áll a kézilabda Eb-n Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Knorr számára különleges az Európa-bajnokság, hiszen a németek Dániában játszanak, ő pedig az Aalborg sztárja. A szerbek ellen a második félidőben Gíslason a kispadra ültette őt, és sokáig ott is tartotta, miközben éppen elúszott a meccs a németeknek.

– A második félidőben nem voltam túl sokat a pályán. Addig úgy éreztem, mindent kézben tartottunk, aztán elveszítettük a fonalat – nyilatkozta Knorr, aki arra is válaszolt, hogy szerinte a második félidei összeomlás a tapasztalatlanabb játékosok felelőssége volt-e. – Szerintem nem, mert azok, akik az elmúlt években itt voltak, sokszor kerültek már hasonló helyzetbe. Inkább nem mondanék erről túl sokat…

Aztán mégis mondott.

Juri Knorr: Kőkeményen ki kell mondanunk a dolgokat

A német Bild cikke szerint Knorr nyíltan az elégedetlenségét fejezte ki Alfred Gíslason szövetségi kapitány taktikai változtatásaival kapcsolatban.

– Ezt a frusztrációt most magunkkal kell vinnünk, és energiává kell alakítanunk – mondta. – Ugyanúgy a lelkesedéssé is, ami az első félidőben még megvolt. Lerohantuk a szerbeket, aztán mindent megváltoztattunk. Ezt nem értem.

Ami az aalborgi légiósnak szintén nem tetszett: a vége előtt másodpercekkel a német válogatott két gólos hátrányban volt, Gíslason ennek ellenére rossz taktikát választott, így Németország kapott még egy gólt, és végül háromgólos vereséget szenvedett.

– Minden gól számít, az utolsó támadást ki kellett volna védekeznünk. Ezt nem értem – jelezte Knorr. – De ezt csapatként kell megoldanunk, és kőkeményen ki kell mondanunk a dolgokat, mindenkinek a saját hibáival is szembe kell néznie. Csak együtt sikerülhet.