Balhé a kézilabda Eb-n: a torna sztárja beleszállt az edzőbe, földrengés jöhet

Az olimpiai ezüstérmes német válogatott magabiztos előnyről kikapott Szerbia ellen, ami a férfikézilabda Európa-bajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Németországban dúlnak az indulatok a vereség miatt, máris történelmi kudarcot és beláthatatlan következményekkel járó földrengést emlegetnek a kézilabda Eb-n. Juri Knorr, a német válogatott kispadra ültetett sztárja nyíltan kritizálta Alfred Gíslason szövetségi kapitányt.

2026. 01. 18. 7:02
Juri Knorr és a németek csalódottak a kínos vereség után Szerbia ellen a kézilabda Eb-n Fotó: SINA SCHULDT Forrás: DPA
Németország a kézilabda Eb egyik nagy esélyesének számít, a csapat 2024-ben ezüstérmes volt a párizsi olimpián. Most viszont nagy meglepetésre a németek kikaptak a szerbektől a csoportban: noha a félidőben még 17-13-ra vezettek, és minden úgy tűnt, jó úton halad, a vége 30-27-es fiaskó lett a második félidei összeomlás után. Amiben az is szerepet játszhatott, hogy Alfred Gíslason szövetségi kapitány ekkor sokáig a kispadon tartotta a németek egyik legnagyobb sztárját, Juri Knorr-t, aki nem fogta be a száját a kínos vereség után…

Juri Knorr beleállt a szövetségi kapitányba, a német válogatott történelmi kudarc előtt áll a kézilabda Eb-n
Juri Knorr beleállt a szövetségi kapitányba, a német válogatott történelmi kudarc előtt áll a kézilabda Eb-n Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Knorr számára különleges az Európa-bajnokság, hiszen a németek Dániában játszanak, ő pedig az Aalborg sztárja. A szerbek ellen a második félidőben Gíslason a kispadra ültette őt, és sokáig ott is tartotta, miközben éppen elúszott a meccs a németeknek.

– A második félidőben nem voltam túl sokat a pályán. Addig úgy éreztem, mindent kézben tartottunk, aztán elveszítettük a fonalat – nyilatkozta Knorr, aki arra is válaszolt, hogy szerinte a második félidei összeomlás a tapasztalatlanabb játékosok felelőssége volt-e. – Szerintem nem, mert azok, akik az elmúlt években itt voltak, sokszor kerültek már hasonló helyzetbe. Inkább nem mondanék erről túl sokat…

Aztán mégis mondott.

Juri Knorr: Kőkeményen ki kell mondanunk a dolgokat

A német Bild cikke szerint Knorr nyíltan az elégedetlenségét fejezte ki Alfred Gíslason szövetségi kapitány taktikai változtatásaival kapcsolatban.

– Ezt a frusztrációt most magunkkal kell vinnünk, és energiává kell alakítanunk – mondta. – Ugyanúgy a lelkesedéssé is, ami az első félidőben még megvolt. Lerohantuk a szerbeket, aztán mindent megváltoztattunk. Ezt nem értem.

Ami az aalborgi légiósnak szintén nem tetszett: a vége előtt másodpercekkel a német válogatott két gólos hátrányban volt, Gíslason ennek ellenére rossz taktikát választott, így Németország kapott még egy gólt, és végül háromgólos vereséget szenvedett.

– Minden gól számít, az utolsó támadást ki kellett volna védekeznünk. Ezt nem értem – jelezte Knorr. – De ezt csapatként kell megoldanunk, és kőkeményen ki kell mondanunk a dolgokat, mindenkinek a saját hibáival is szembe kell néznie. Csak együtt sikerülhet.

Áll a bál Németországban: történelmi kudarc a kézilabda Eb-n?

A német sajtó nem kíméli a csapatot a szerbek elleni fiaskó után. A Bild már arról ír, hogy a válogatott történelmi Eb-kudarccal nézhet szembe. A lap azzal indítja a véleménycikkét, hogy gyomorszájonütéssel ért fel a vereség, amely az Európa-bajnokság első nagyobb negatív meglepetése.

„Pedig a hangulat a torna előtt egészen más volt. A játékosok és edzők áradoztak róla, hogy ez a legjobb német válogatott, amelyben valaha játszottak vagy amelyet valaha irányítottak. Az elvárások magasak voltak, az önbizalom óriási: elődöntő és érem szerepelt a célok között. A csapattanács ehhez prémiumokat is kialkudott” – írja a Bild, amely ezután kiemeli:

Most azonban éppen ezt a német csapatot fenyegeti történelmi mélypont. A talán legjobb német válogatott a legrosszabb Eb-szereplését produkálhatja 1994 óta.

A lap azt vizionálja, hogy a 2024-ben olimpiai ezüstérmes és Eb-negyedik német válogatott már a csoportkörben kieshet, ami felettébb kínos lenne. Ez pedig, mint rámutatnak: „egy évvel a 2027-es, Németországban rendezendő hazai világbajnokság előtt olyan kézilabda-földrengést okozna, amelynek következményei jelenleg beláthatatlanok.”

Németország Ausztria ellen 30-27-es győzelemmel kezdte az Eb-t, ezt követte a szerbek elleni vereség. Hétfőn a spanyolok elleni csoportrangadó következik, amelyen csak a győzelem menthetné meg biztosan a németeket a korai kieséstől a kézilabda Eb-n.

