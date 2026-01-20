Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

kézilabda ebFeröer-szigetekNorvégia

Döbbenet, de bánatukban sírnak Feröer szurkolói

Ahelyett, hogy a boldogságtól ordítanának, bánatukban könnyeznek azok a feröeri kézilabda-drukkerek, akik kedden még Oslóban múlatják az időt és várják csapatuk Szlovénia elleni utolsó csoportmeccsét. Az oslói arénában ismét hétezer feröeri szurkoló lesz ott, ám minden bizonnyal utoljára történik meg ez az idei kézilabda Eb-n.

Lantos Gábor
2026. 01. 20. 5:25
Vajon neki is haza kell mennie? Sok feröeri drukkernek ér véget kedden a nagy kaland
Vajon neki is haza kell mennie? Sok feröeri drukkernek ér véget kedden a nagy kaland Fotó: CORNELIUS POPPE Forrás: NTB
A feröeri csapat nagyon kényelmes helyzetbe hozta magát azzal, hogy vasárnap este 13 góllal agyonverte Montenegrót. A D csoportban két forduló után a párizsi olimpia negyedik helyezettje, a szlovén válogatott vezet négy ponttal, két győzelemmel. A szlovénok már bejutottak a malmöi középdöntőbe. A másik bejutó helyért Feröer és Svájc csatázik. A kézilabda Eb-n a keddi utolsó fordulóban Feröernek nagyon ki kellene kapnia a szlovénoktól, Svájcnak pedig agyon kellene verni Montenegrót. Mivel a feröeri és a svájci csapat döntetlent játszott egymással, pontazonosság esetén a gólkülönbség rangsorol. Feröernek ez most plusz 13, Svájcnak mínusz három. Ki lehet tehát számolni, milyen, szinte elképzelhetetlen eredményeknek kellene megszületniük ahhoz, hogy Feröer kiessen.

A kézilabda Eb csodacsapata, Feröer
A kézilabda Eb csodacsapata, Feröer Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

Feröeri lélektan és titkok a kézilabda Eb-n

Amikor az Európa-bajnokság kezdetére megérkezett az oslói kikötőbe a Smyril Line hajótársaság Norröna nevű óriáshajója, s arról leszállt ezer feröeri drukker, már tudni lehetett, hogy a hajó január 20-án kedden éjfél előtt egy perccel mindenképpen visszamegy Feröerre. 

Mindez első olvasásra azt jelentette, hogy az utat szervezők nem bíztak volna a továbbjutásban? 

Kiderült, hogy messze nem erről van szó. Lapunk beszélt egy olyan feröeri drukkerrel, aki a szervezett utazások keretében repülővel érkezett Norvégiába. Hamar kiderült, hogy ő is hazautazik kedden, miként a 7000 fanatikus feröeri drukker többsége is így tesz.

– A helyzet nem túl bonyolult, vissza kell mennünk dolgozni – mondta el a Magyar Nemzetnek a kissé lelombozó mondatot a drukker. – Eleve az összes utazási iroda az első három meccsre szervezte ezt a kirándulást és nem azért, mert nem bízott volna abban, hogy az ország válogatottja továbbjut. Hanem azért, mert nem lehet egy teljes nemzetet alárendelni a kézilabda Európa-bajnokságon történteknek. Feröeren a teljes lakosság létszáma 56 ezer fő. Ebből 7000 ember jött át Norvégiába. Nem véletlen függesztették fel a parlament működését, mert sok képviselő itt ugrál a lelátón. 

Az sem véletlen, hogy óvodákat, napköziket kellett bezárni, mert a tanárok, a dadusok is elutaztak a kézilabda Eb-re. De ezt nem lehet a végtelenségig megtenni.

A másik ok ennél prózaibb: a malmöi középdöntőben nem kap a feröeri szövetség 7000 jegyet. Ott lesznek a svédek, az izlandiak is, nekik is kell a hely, szóval, ebben a tekintetben is elég nagy volt a bizonytalanság – mondta el a Magyar Nemzetnek a feröeri csapat egyik drukkere, aki azt is hozzátette, hogy élete legnagyobb sportélményét élte át ebben a pár napban Norvégiában.

 – A hajóval érkezők, a repülőgépekkel ide utazók soha nem felejtik el ezeket a napokat. Minden meccs előtt és után a csarnokhoz közeli hangárban nyitott meg az a klub, ahol a drukkerek ünnepelhettek. Oda csak 1500 embert engedtek be, nem fértek be többen, így nagyon sokan hoppon maradtak, mert nem tudtak együtt ünnepelni a többiekkel. 

Nagyon rövid az idő az újratervezésre

Azért nem minden feröeri drukker hagyja el a Skandináv-félszigetet, ha a csapat továbbjut Malmöbe. Akik megtehetik, maradnak. Sőt, a hétfő esti hírek szerint a feröeri nemzeti légitársaság, az Atlantic Airways hajlandó újabb különgépeket indítani Koppenhágába, ha erre igény mutatkozik. 

A helyzetet nehezíti, hogy a malmöi középdöntő végleges menetrendje csak csütörtök reggel válik ismertté, az első középöntős játéknap pedig pénteken lesz.

Nagyon kevés idő marad tehát a feröeri drukkereknek, hogy megszervezzék az utazást, s arra sem kaptak sokkal több időt, hogy jegyeket vásároljanak. Mindenesetre, ha továbbjutnak, azt szeretnék, hogy aki csak teheti, legyen ott Malmőben. Ehhez azonban a munkaadóknak is lesz egy-két szavuk, ugyanis Feröeren sem ismert a végtelen és előre nem tervezett szabadság intézménye.

Norvégia hálás lehet a feröeri drukkereknek
Norvégia hálás lehet a feröeri drukkereknek Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

Amúgy a feröeri szurkolóknak csak megköszönheti Norvégia, hogy ennyien utaztak el, mert a jelenlétük segített abban, hogy a norvég rendezés ne legyen gazdasági katasztrófa. Az Oslo melletti Baerumban található arénában azokon a napokon, amikor Norvégia játszott, sikerült teltház közeli állapotot csinálni. Nem véletlenül választotta ki a Norvég Kézilabda-szövetség a feröerieket az Eb sorsolása előtt. Abban reménykedtek, hogy sokan utaznak át a szigetországból. Kezdetben szó sem volt arról, hogy 7000 feröeri drukker jön, de aztán ennyien fizettek be a nagy utazásra. Ezzel sikerült elkerülni, hogy rendezés pénzügyileg se legyen teljes csőd, de még így is óriási veszteségekről beszélnek. 

Feröer mentette meg a norvégokat a totális gazdasági csődtől

Nem véletlen az sem, hogy a norvég szövetség csak a csoportmeccsek rendezésére vállalkozott az Unity Arénában. Azt már az Eb kezdete előtt tudni lehetett, hogy a norvég szövetségnek saját pénzügyi tartalékait kellett mozgósítani, hogy egyáltalán el tudják kezdeni a szervezést. 

A végső mérleg elkészítése még odébb van, de a norvégok már most 10-12 millió koronás, azaz közel 400 millió forintos veszteséggel kalkulálnak. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ebben az esetben miért pályázták meg a rendezést? Nos, a Norvég Kézilabda-szövetség óriási, közel 100 millió koronás saját tartalékkal rendelkezik, éppen ezért fért bele a kockázatvállalás és a pályázás a 2026-os Eb-re. De az is nyilvánvaló, hogy mindez nem mehet a végtelenségig.

Az is napvilágot látott, hogy a korábbi norvégiai kézilabda világversenyek rendezése sem zárult pozitív szaldóval, de ekkora veszteséget, amit most könyvelnek majd el, még nem hozott egyetlen esemény sem. Most akkor képzeljük el, mi lett volna abban az esetben, ha Feröerről nem érkezik 7000 drukker Oslóba és Baerumba. A kézilabda-szövetség vezetői azt is elmondták, hogy erre a rendezvényre egyetlen korona állami támogatást sem kaptak.

Kedd este a feröeri csapat a már biztos középdöntős Szlovénia ellen lép pályára, míg Svájc a már kiesett Montenegró ellen mérkőzik meg az Eb D csoportjában.

 

