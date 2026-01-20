Döbbenet, de bánatukban sírnak Feröer szurkolói

A feröeri csapat nagyon kényelmes helyzetbe hozta magát azzal, hogy vasárnap este 13 góllal agyonverte Montenegrót. A D csoportban két forduló után a párizsi olimpia negyedik helyezettje, a szlovén válogatott vezet négy ponttal, két győzelemmel. A szlovénok már bejutottak a malmöi középdöntőbe. A másik bejutó helyért Feröer és Svájc csatázik. A kézilabda Eb-n a keddi utolsó fordulóban Feröernek nagyon ki kellene kapnia a szlovénoktól, Svájcnak pedig agyon kellene verni Montenegrót. Mivel a feröeri és a svájci csapat döntetlent játszott egymással, pontazonosság esetén a gólkülönbség rangsorol. Feröernek ez most plusz 13, Svájcnak mínusz három. Ki lehet tehát számolni, milyen, szinte elképzelhetetlen eredményeknek kellene megszületniük ahhoz, hogy Feröer kiessen.

A kézilabda Eb csodacsapata, Feröer Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

Feröeri lélektan és titkok a kézilabda Eb-n

Amikor az Európa-bajnokság kezdetére megérkezett az oslói kikötőbe a Smyril Line hajótársaság Norröna nevű óriáshajója, s arról leszállt ezer feröeri drukker, már tudni lehetett, hogy a hajó január 20-án kedden éjfél előtt egy perccel mindenképpen visszamegy Feröerre.

Mindez első olvasásra azt jelentette, hogy az utat szervezők nem bíztak volna a továbbjutásban?

Kiderült, hogy messze nem erről van szó. Lapunk beszélt egy olyan feröeri drukkerrel, aki a szervezett utazások keretében repülővel érkezett Norvégiába. Hamar kiderült, hogy ő is hazautazik kedden, miként a 7000 fanatikus feröeri drukker többsége is így tesz.

– A helyzet nem túl bonyolult, vissza kell mennünk dolgozni – mondta el a Magyar Nemzetnek a kissé lelombozó mondatot a drukker. – Eleve az összes utazási iroda az első három meccsre szervezte ezt a kirándulást és nem azért, mert nem bízott volna abban, hogy az ország válogatottja továbbjut. Hanem azért, mert nem lehet egy teljes nemzetet alárendelni a kézilabda Európa-bajnokságon történteknek. Feröeren a teljes lakosság létszáma 56 ezer fő. Ebből 7000 ember jött át Norvégiába. Nem véletlen függesztették fel a parlament működését, mert sok képviselő itt ugrál a lelátón.

Az sem véletlen, hogy óvodákat, napköziket kellett bezárni, mert a tanárok, a dadusok is elutaztak a kézilabda Eb-re. De ezt nem lehet a végtelenségig megtenni.

A másik ok ennél prózaibb: a malmöi középdöntőben nem kap a feröeri szövetség 7000 jegyet. Ott lesznek a svédek, az izlandiak is, nekik is kell a hely, szóval, ebben a tekintetben is elég nagy volt a bizonytalanság – mondta el a Magyar Nemzetnek a feröeri csapat egyik drukkere, aki azt is hozzátette, hogy élete legnagyobb sportélményét élte át ebben a pár napban Norvégiában.