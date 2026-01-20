Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

A börtönbe zárt izlandi szurkoló is ott lehet a magyarok elleni kézilabdameccsen

A kedd esti, magyarok elleni utolsó csoportmérkőzésen is ott lehet a lelátón az az izlandi szurkoló, aki egy éjszakán át élvezte a svéd rendőrség vendégszeretetét. A kézilabda Eb keddi napjának legnagyobb rangadóját 3000 felajzott izlandi néző várja.

Lantos Gábor
2026. 01. 20. 7:15
Nagy botrányt csinált az egyik részeg izlandi drukker Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
Lassan, de biztosan derülnek ki a részletek arról az incidensről, amely szombat éjszaka történt a svédországi Kristianstad belvárosában. Ezen a napon a kézilabda Eb F csoportjában nem rendeztek mérkőzéseket, de ez nem akadályozta meg az egyik, magáról megfeledkezett izlandi drukkert, hogy balhét csináljon.

kézilabda Eb
A kézilabda Eb izlandi drukkerei Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Egy békés kézilabda Eb botrányos éjjele

Kristianstad főterén, a város legrégebbi szállodája mellett van egy étterem, ez volt a helyszíne a balhénak. A történet banális: az étterem portása és egy, akkorra már a garatra alaposan felöntő izlandi szurkoló keveredett heves szóváltásba. Nem az volt a baj, hogy az illető részeg volt, ez itt elég sok emberrel megesik szombat esténként. 

De az már a portásnak is sok volt, hogy a részeg izlandi drukker szintén ittas családtagjai úgy akartak bemenni, hogy az étteremben nem volt szabad hely.

Ezen pattant ki a szóváltás, amely után az étterem vezetősége kihívta a rendőrséget.

A hatóságok gyorsan intézkedtek, s két izlandit zsuppoltak be a meseautóba. Elvitték őket a városi börtönbe, ahol kényelmes cellát biztosítottak a számukra. Nem történt letartóztatás, nem kellett vádemelés, a rendőrök azt szerették volna, hogy a két kapatos skandináv nyugodtan pihenje ki a fáradalmait. A reggeli kijózanodás után a két izlandi először azt sem tudta, hogy hol van, később állt nekik össze a kép. 

A két jómadár vasárnap délben, teljesen józanul szabadult, este pedig már ott lehettek a lelátón a lengyelek elleni mérkőzésen is. Kristianstadban amúgy 3000 izlandi drukker tartózkodik. 

Tudni kell, hogy a város vezetése az Eb sorsolás előtt komoly lobbitevékenységet folytatott annak érdekében, hogy az izlandi csapat mindenképp Kristianstadban játssza le a csoportmeccseket. 

Három évvel ezelőtt ugyanez volt a helyzet, akkor is ebben a városban játszott az izlandi (és a magyar) válogatott is a világbajnokságon. Januárban Skane megye és Kristianstad sem tartozik a turisták kedvenc célpontjai közé. A 3000 izlandi drukker azonban jelentős bevételt generál, ami nagyon jól jön a városnak.

 

