Él a visszavágás lehetősége a szerbek ellen, Vogel Soma visszafoglalta a trónját

Nem állítható, hogy jó játékkal, inkább hatalmas lelkesedéssel, szívvel és küzdelemben a magyar válogatott 11-11-es rendes játékidő után ötméteresekkel 15-14-re legyőzte Spanyolországot a férfivízilabda Európa-bajnokságon és bejutott a legjobb négy közé. A sérüléséből, hosszú rehabilitációból felépült Vogel Soma újabb hőskölteményt írt, ismét a világ talán legjobb kapusaként tisztelhetjük. Az elődöntőben Magyarország-Görögország meccs lesz, s ha minden jól alakul, akkor vasárnap megkapjuk az esélyt a visszavágásra a szerbek ellen,

2026. 01. 20. 19:39
Vogel Soma ismét remekelt, főszereplője volt a magyar-spanyol meccsnek Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Megúszásból Manhercz Krisztián szerzett vezetést, bár a gól messze volt a ziccertől, a magyar vízilabda-válogatott nehéztüzére éles szögből tapasztott nagy löketet a hosszúba. Utána a földkerekség egyik legbiztosabb kezű pólósa Granados egyenlített ötméteresből. Gondolnánk, így természetes, de Vogel Soma hamarosan megmutatta, hogy nagyon nem.

Nagy Ákos (jobbra) itt éppen blokkol, de három gólt is lőtt a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Spanyolország-Magyarország mérkőzésen. Mellette Vogel Soma volt a meccs magyar hőse
Nagy Ákos (jobbra) itt éppen blokkol, de három gólt is lőtt a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Spanyolország-Magyarország mérkőzésen. Mellette Vogel Soma volt a meccs magyar hőse Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mielőtt előszakadnánk: a magyar válogatott elhúzott 3-1-re, de az első negyed végére a spanyolok egyenlítettek 3-3-ra. Ezután jöttek Vogel Soma pillanatai. 4-4-nél előbb Bernat Sanahuja büntetőjét védte, helyesebben fejelte ki, majd Granados volt az újabb áldozata. 

Mondanánk, hogy nem csak elöl, hátul is jól mentek a dolgaink, hiszen Unai Aguirrének egyetlen védése volt, de sok labdát ellőtünk mellé. Így félidőben is egyenlő, 5-5 volt az állás.

Le kellett cserélni a spanyolok kapusát

A folytatásban Nagy Ákos és Vigvári Vendel góljával megint elléptünk (7-5).

A spanyol szövetségi kapitány, David Martin váratlan húzásra szánta rá magát: lecserélte Unait Aguirrét, a világ egyik legjobb kapusát, aki rossz napot fogott ki (szerencsére...) nyolc lövésből csak egyet védett. Bezzeg Vogel Soma!

Eduardo Lorrio állt be Aguirre helyére, s úgy kezdett, hogy kivédett egy lövést, majd még egyet, majd még egyet, egész pontosan háromból hármat, miközben a spanyolok elöl bevágtak kettőt, így egyenlítettek 7-7-re. Vismeg lövését aztán bevédte Lorrio, de Unai Biel is behúzott egy keresztpasszt közelről, így a harmadik nyolc perc is döntetlennel (8-8) zárult.

Az utoló negyed nem kezdődött éppen jól, a spanyolok először hozták el a labdát. Varga Vince szerzett vezetést, aztán Cabanas vágott kettőt, először vezettek (9-10) a spanyolok a mérkőzés során. Nagy Ádám egyenlített, majd több rossz és felelőtlen próbálkozás után a balkezes szemtelen gólt ejtett, újra nálunk volt az előny (11-10).

Harmincnégy másodperccel a vége előtt Vogel Soma ismét hatalmasat védett, elérhető közelségbe került a győzelem, Elkapkodtuk a támadást, a spanyolok még jöhettek egyszer utoljára, és Sergi Cabanas, ismerjük el, ezúttal túl járt Vogel Soma eszén, az utolsó percben bravúros ejtéssel egyenlített (11-11).

Vogel Soma újra remekelt az ötmétereseknél

Következtek az ötméteresek. A büntetőpárbajra a spanyolok visszahozták Aguirrét, de hát Vogel Soma a műfaj koronázott királya, amit ezúttal is bizonyított. A spanyolok kezdték au ötmétereseket.

  • 1. pár: Granados és Manhercz is belőtte
  • 2. Sanahuja és Vigvári Vince is kihagyta
  • 3. pár: Unai Biel nem, Vigvári Vendel igen
  • 4. pár: Munariz igen, Nagy Ádám igen
  • 5. pár: Cabanas és utolsóként Fekete Gergő is belőtte.

Magyarország–Görögország a vízilabda Eb elődöntőjében

Ezzel Magyarorszá 15-14-re győzött, visszavágott Spanyolországnak a tavalyi vb döntőjében elszenvedett vereségért és bejutott az elődöntőbe, ahol Görögország lesz az ellenfele. S ha továbbjut, akkor a döntőben a papírforma alapján Szerbia, azaz esélyt kapunk arra, hogy javítsunk a házigazda ellen.

Vogel Soma pedig hosszú kihagyás és óvatos visszatérés után ismét bizonyította, hogy a világ egyik legjobb kapusa. Ezúttal is kivédett összesen négy ötméterest – kettőt a rendes játékidőben, kettőt a párbajban –, a bravúrjai alapozták meg a diadalt.

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

