Hogyan csinálja? Vogel Soma a titkáról, márványtábláról és fényes éremről is beszélt

Négy kivédett ötméteres, döntő pillanatokban bemutatott bravúrok, így igazolta a magyar vízilabda-válogatott visszatérő kapusa, hogy a hosszú kihagyás dacára továbbra is ő a világ talán legjobbja a posztján. Vogel Soma volt a Magyarország–Spanyolország mérkőzés hőse a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokságon, majd a találkozó után arról is beszélt, hova kerülhet egyszer a neve és mikor lesz neki igazán értékes a spanyolok elleni visszavágás.

2026. 01. 20.
Vogel Soma, a spanyolok elleni meccs hőse Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar válogatott 11-11-es rendes játékidő után ötméteresekkel 15-14-re legyőzte Spanyolországot, és bejutott a vízilabda Eb elődöntőjébe. A találkozó hőse Vogel Soma volt, aki összesen négy ötméterest hárított – kettőt a rendes játékidőben, kettőt pedig a büntetőpárbaj során. A kapus a 2025-ös világbajnokságot sérülés miatt kihagyta, műtéten is átesett, az Eb-n pedig korábban csak a Málta elleni, tét nélküli mérkőzésen védett végig, a szerbek ellen neki sem ment igazán. A spanyolok ellen azonban újra a világklasszis formáját hozta, bravúrjai nélkül nem születhetett volna meg a győzelem.

Vogel Soma megbabonázta a spanyolokat a vízilabda Eb-n, négy ötméterest is védett. Elődöntőben a magyar válogatott
Vogel Soma megbabonázta a spanyolokat a vízilabda Eb-n, négy ötméterest is védett. Elődöntőben a magyar válogatott (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

Hova kerül majd Vogel Soma neve, és hogyan jönnek a védések?

Ha egyszer befejezi a vízilabdát, hova kerül majd a neve, és miként lehet sorra kivédeni az ötmétereseket? Vogel Soma válaszában a jövőről, a csapat erejéről és a lelkiállapotról beszélt:

– A kérdés első felére válaszolva, remélem, még sok márványtáblára felkerül a nevem ott a Margitszigeten. Beleraktam, ahogy az egész csapat, a szívemet, lelkemet.

Mélyen voltunk a szerb mérkőzés után, eléggé lesújtott minket, de sokat dolgozunk, sokat beszélgetünk, hogy erre a meccsre megfelelő lelki állapotban és energiaszinten érkezzünk meg.

Szerintem ez érződött az elejétől fogva az utolsó ötméteresig, azért ez nagy erő. Szeretnék gratulálni az egész csapatnak, nagy dolog, amit ma bennhagytunk medencében.”

Mit ad önbizalomban két kivédett ötös?

Ad-e plusz önbizalmat az ötméterespárbaj előtt, ha már a rendes játékidőben is sikerült büntetőt védeni? A magyar kapus szerint igen, és részletesen elmondta, hogyan éli meg ezeket a pillanatokat:

– Nyilván nagyon sokat számít, ha egy ötméterespárbaj előtt egy kapus a rendes játékidőben tud ötöst fogni, a kapus magabiztosabbá válik, s a lövők is el tudnak bizonytalanodni. Úgy álltam hozzá, hogy nincs rés a kapuba, akárhogy is jövök ki, kivédem valamilyen úton-módon.

Örülök, mert az utolsó gólban (amit Cabanas ejtett neki) érzem a részem, amiatt extrán motivált voltam az ötméteres párbajban.

 

Visszavágás a spanyoloknak, de mi teszi teljessé a vízilabda Eb-t?

A spanyolok elleni siker visszavágás az elvesztett tavalyi vb-döntőért, de Vogel Soma elmondta, mikor lesz igazán értékes:

Abszolút visszavágás, ki lehet jelenteni, de igazán akkor teljesül, ha szép, fényes éremmel távozunk Belgrádból.

A magyar válogatott az elődöntőben Görögországgal találkozik, és ha sikerül továbbjutni, akár a házigazda szerbek ellen is összejöhet az újabb visszavágás. Egy biztos: Vogel Soma visszatért, és Belgrádban ismét bebizonyította, miért tartják a világ egyik legjobb kapusának.

 

