Megtudtuk, műteni kell Vogelt, így kellene visszaszerezni a világbajnoki címet

Vogel Soma műtét előtt áll

A szövetségi kapitány nem verte nagy dobra, de uszodai berkekben köztudomású, hogy első számú kapusunk, Vogel Soma régóta húzódó sérüléssel bajlódik. A Ferencváros le is igazolta a biztonság kedvéért Lévai Mártont. A 27 éves világklasszis Vogel először rébuszokban, majd konkrétabban beszélt a problémájáról, amikor rákérdeztünk.

− Az aggódás részén már túl vagyunk, teljesen körvonalazódtak a megoldandó feladatok. Félig-meddig halasztott és ütemezett dolog.

Azért is kaptam másfél héttel több pihenőt, hogy rápihenjek, tudjak foglalkozni a csípőproblémámmal, a szükséges rehabilitációval. Szinten tartható, de a megoldást az operáció jelenti majd

− tudtuk meg Vogeltől, aki azt is elárulta, miért nem hagyja ki a világbajnokságot. − Ha körbenézek a csapattársakon, rengeteg választ tudnék adni a kérdésre. Varga Zsolt személye is motivál, illetve az az érzés, hogy most remek társaság van alakulóban, jók az energiák. Az is motivál, hogy még egy világbajnoki címet szerezzünk Magyarországnak.

Jansik Szilárd hiányérzete

A magyar férfi vízilabda-válogatott 2024-ben csak a 7. lett a világbajnokságon, a párizsi olimpián a negyedik helyen zárt. Talán ezért is szinte pihenés nélkül vágott bele a válogatottfelkészülésbe több friss Bajnokok Ligája-győztes ferencvárosi pólós, köztük Jansik Szilárd is.

− Lehet, jólesett volna még egy kis pihenő, viszont nincs időnk erre. A BL-döntő után mindössze három napom volt. Megmondom őszintén, fejben nehéz volt elkezdenem, de gyorsan adaptálódtam. Élvezem az ittlétet, jó úton járunk.

A tavalyi év miatt nagyon sok hiányérzet van nemcsak bennem, de bennem különösen. Szeretnénk bizonyítani, mindenki elszánt. A rossz szereplés válthat ki belőlünk dacot, dühöt.

A vb-nél csak az olimpia fontosabb, és sablonszöveg, de meg akarjuk nyerni. Ha ilyen tűzzel játszunk, mint az edzéseken, tesztmeccseken, akkor ebből nagyon jó dolog sülhet ki − bizakodott Jansik Szilárd.

A válogatott a hó végén Szerbia, Spanyolország és Montenegró ellen mérheti le a margitszigeti tornán, hogy hol tart. A világbajnokságon Ausztrália, Spanyolország és Japán lesz a mieink ellenfele a csoportkörben.