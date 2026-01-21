A gólpasszát elvették, Szoboszlai szabadrúgásgóllal állt bosszút a BL-ben

Az előző öt tétmérkőzésén mindössze egyszer diadalmaskodott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja, de nem csak emiatt volt különösen fontos az Olympique Marseille legyőzése: a Vörösök nagy harcot vívnak azért, hogy az első nyolc hely egyikén végezzenek a Bajnokok Ligája-alapszakaszában, s így ne kelljen még egy extra párharcot játszaniuk a nyolcaddöntőbe jutásért.

Szoboszlai mellett Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: Miguel Medina/AFP

A franciák két körrel korábban 12 meccses nyeretlenségi sorozatot szakítottak meg az angol csapatokkal szemben a Newcastle 2-1-es legyőzésével, a Liverpool ellen elsősorban abban az Igor Paixaóban bízhattak, aki a szerdait megelőző öt BL-meccsén négyszer is eredményes volt. A túloldalon Szoboszlai és Kerkez mellett ott volt a kezdőcsapatban az Afrika-kupáról visszatérő Mohamed Szalah, aki legutóbb még novemberben, a PSV-vel szemben 4-1-re elveszített BL-találkozón volt ott a pályán az első sípszótól kezdve – ebben a válogatottbeli kötelezettségek mellett közrejátszott a Leed elleni bajnokit (3-3) követő, nagy visszhangot kiváltó nyilatkozata. Az egyiptomival kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a 88. európai kupamérkőzését játszotta liverpooli színekben, ezzel feljött Ian Callaghan mellé a klub örökranglistájának harmadik helyére: csak Jamie Carragher (130) és Steven Gerrard (111) előzi meg.

A két gárda egymás elleni mérlege szoros összecsapást ígért, két Marseille-siker és egy döntetlen mellett három Liverpool-győzelmet jegyezhettünk fel – mindhárom angol diadal az előző három meccsen született, a legutóbbi még 2008-ban.

A találkozót gyászszünet előzte meg Rolland Courbis, a legendás francia edző emléke előtt tisztelegve, aki játékosként és trénerként is szolgálta a Marseille-t. A Stade Vélodrome gyepén ezután már a mérkőzés került középpontba, a Liverpool gyorsan, a 3. percben jelezte, hogy a győzelemért utazott Franciaországba, Szalah balról érkező szöglete után Joe Gomez fejelt jócskán a kapu mellé, így továbbra is várni kell az első góljára a felnőttek között.

A túloldalon Benjamin Pavard tizenhatoson belüli feltűnése keltett riadalmat, de Alisson magabiztosan mozdult ki a lapos beadásra, míg az első nagyobb lehetőségnél Alexis Mac Allister hibázta el nem sokkal a jobb alsó sarkot.