A gólpasszát elvették, Szoboszlai szabadrúgásgóllal állt bosszút a BL-ben

A Liverpool az Olympique Marseille otthonában vendégszerepelt a Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. Arne Slot együttese sokáig gól nélküli döntetlenre állt Franciaországban, az első félidő végén viszont Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával megszerezte a vezetést, majd a szünet után egy öngóllal és Cody Gakpo találatával bebiztosította a 3-0-s győzelmet.

2026. 01. 21. 21:56
Szoboszlai Dominik góljával szerzett vezetést a Liverpool Fotó: Thibaud Moritz Forrás: AFP
Az előző öt tétmérkőzésén mindössze egyszer diadalmaskodott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja, de nem csak emiatt volt különösen fontos az Olympique Marseille legyőzése: a Vörösök nagy harcot vívnak azért, hogy az első nyolc hely egyikén végezzenek a Bajnokok Ligája-alapszakaszában, s így ne kelljen még egy extra párharcot játszaniuk a nyolcaddöntőbe jutásért.

Szoboszlai mellett Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában
Szoboszlai mellett Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: Miguel Medina/AFP

A franciák két körrel korábban 12 meccses nyeretlenségi sorozatot szakítottak meg az angol csapatokkal szemben a Newcastle 2-1-es legyőzésével, a Liverpool ellen elsősorban abban az Igor Paixaóban bízhattak, aki a szerdait megelőző öt BL-meccsén négyszer is eredményes volt. A túloldalon Szoboszlai és Kerkez mellett ott volt a kezdőcsapatban az Afrika-kupáról visszatérő Mohamed Szalah, aki legutóbb még novemberben, a PSV-vel szemben 4-1-re elveszített BL-találkozón volt ott a pályán az első sípszótól kezdve – ebben a válogatottbeli kötelezettségek mellett közrejátszott a Leed elleni bajnokit (3-3) követő, nagy visszhangot kiváltó nyilatkozata. Az egyiptomival kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a 88. európai kupamérkőzését játszotta liverpooli színekben, ezzel feljött Ian Callaghan mellé a klub örökranglistájának harmadik helyére: csak Jamie Carragher (130) és Steven Gerrard (111) előzi meg.

A két gárda egymás elleni mérlege szoros összecsapást ígért, két Marseille-siker és egy döntetlen mellett három Liverpool-győzelmet jegyezhettünk fel – mindhárom angol diadal az előző három meccsen született, a legutóbbi még 2008-ban.

A találkozót gyászszünet előzte meg Rolland Courbis, a legendás francia edző emléke előtt tisztelegve, aki játékosként és trénerként is szolgálta a Marseille-t. A Stade Vélodrome gyepén ezután már a mérkőzés került középpontba, a Liverpool gyorsan, a 3. percben jelezte, hogy a győzelemért utazott Franciaországba, Szalah balról érkező szöglete után Joe Gomez fejelt jócskán a kapu mellé, így továbbra is várni kell az első góljára a felnőttek között.

A túloldalon Benjamin Pavard tizenhatoson belüli feltűnése keltett riadalmat, de Alisson magabiztosan mozdult ki a lapos beadásra, míg az első nagyobb lehetőségnél Alexis Mac Allister hibázta el nem sokkal a jobb alsó sarkot.

Szoboszlai Dominik került a középpontba

A játékrész feléhez érve lendületes támadást fejezett be sikeresen a Liverpool, Szoboszlai jobb szélről érkező centerezését követően Hugo Ekitiké lőtt a kapust és a védőjét megelőzve hat méterről a kapuba, a visszajátszásokból azonban kiderült, hogy a francia válogatott támadó lesen volt, így a VAR-ozás után érvénytelenítették a gólt.

Gólpassz helyett végül Szoboszlai-gólt láthattunk, az első félidő ráadásában a kaputól 19 méterre végezhetett el szabadrúgást a magyar középpályás, aki nagyon okosan a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát, amihez még hozzáért Geronimo Rulli, de így is a bal alsó sarokban kötött ki (0-1).

Szoboszlai a szerdai meccset is beleszámítva az előző öt BL-mérkőzésén a negyedik góljának örülhetett, összességében pedig a hetedik találatát jegyezte az idényben.

A fordulás után hazai lehetőségekkel folytatódott az összecsapás, majd negyedóra elteltével egy percen belül kétszer is felhördülhetett a Stade Vélodrome közönsége: előbb Szoboszlai kiváló ütemű passzát követően Ekitiké találta el a kapufát, majd átmenetből Hamed Traoré tüzelt nagy helyzetben Alisson kapuja fölé.

Roberto De Zerbi hármas cserével próbált lendíteni csapatán, beállt a korábban az Arsenalnál és Barcelonánál is futballozó Pierre-Emerick Aubameyang, valamint a fentebb már említett Paixao, és bár végül betalált a Marseille, ennek aligha örültek a francia drukkerek...

A 73. percben Jeremie Frimpong volt rendkívül erőszakos, jól húzta meg a labdát az alapvonal felé, a középre passza Facundo Medinán, majd Rullin is irányt változtatott, végül a kapusról került a gólvonal mögé a labda (0-2).

A végjátékban Aubameyang és Szalah is betalálhatott volna, az egyiptomi nagy helyzetben nem találta el a kaput, míg a gaboni lövését bravúrral védte Alisson. Újabb gólt mégis láthattunk, a ráadás utolsó percében a csereként beállt Cody Gakpo állította be a 3-0-s végeredményt.

Győzelmének köszönhetően a Liverpool – amelyben a végig pályán lévő Szoboszlai, Kerkez duó remek teljesítményt nyújtott – előreugrott a tabella negyedik helyére, így az utolsó fordulóban a Qarabag legyőzése biztosan egyenes ági nyolcaddöntőt érne, de kedvező eredmények esetén még a döntetlen is elég lehet.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:

  • Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0-3 (0-1)
  • Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi) 1-0 (0-0)
  • Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) 2-3 (1-0)
  • Juventus (olasz)–Benfica (portugál) 2-0 (0-0)
  • Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) 2-4 (2-2)
  • Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland) 3-0 (2-0)
  • Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) 2-0 (0-0)

Korábban

Kedden játszották

  • Real Madrid (spanyol)–AS Monaco (francia) 6-1 (2-0)
  • Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1-3 (1-2)
  • Villarreal (spanyol)–Ajax (holland) 1-2 (0-0)
  • Tottenham Hotspur (angol)–Borussia Dortmund (német) 2-0 (2-0)
  • Sporting CP (portugál)–Paris Saint-Germain (francia) 2-1 (0-0)
  • Olimpiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (2-0)
  • FC Köbenhavn (dán)–SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-1)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3-1 (2-0)
  • Kairat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1-4 (0-2)

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

 

