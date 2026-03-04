A világbajnokság kezdetétől jelentősen megnő a VAR-szoba szerepe

Az IFAB, a labdarúgás szabályalkotó testülete igen komoly múltra tekinthet vissza. Az első közgyűlését 1886. június 2-án tartotta, a legutóbbi pedig már a 140. volt a sorban. Eleinte évtizedek is elteltek két jelentősebb változás között, sokak szerint a labdarúgásnak éppen a szabályok változatlansága lett az egyik fő vonzereje. Ebben az évszázadban viszont a játék rendkívüli módon és rohamos gyorsasággal megváltozott, és ez egyre gyakoribb kihívások elé állította a szabályalkotókat. Ezért egy ideje feltűnően sűrűn jönnek a változások, illetve a módosítások az utóbbi években, amihez társul a technológia fejlődése és alkalmazása is, így született megpéldául a VAR is.

A VAR segít, de egyben felelősség is Forrás: mlsz.hu

A mostani döntéseket helyesebb módosítások, illetve szigorítások halmazának nevezni, mint új szabályoknak, ilyenek ugyanis nem születtek. Ide tartozik például az időhúzás megakadályozása, amelyre eddig is kaptak eszközt a játékvezetők, ám mostantól a vétkes többet kockáztat egy sárga lapnál. A IFAB úgy határozott, hogy ha a játékvezető úgy ítéli meg, túl sokáig tart egy bedobás vagy kirúgás, illetve a játékosok szándékosan késlekednek, akkor öt másodpercig tartó vizuális visszaszámlálást indíthat. Ha az idő lejárta előtt nem folytatódik a játék, akkor a labdát a rivális kapja meg, tehát a másik csapat jöhet bedobással, kirúgás esetében pedig szöglettel.

A VAR további három lehetőséget kap

További intézkedés, hogy a lecserélt futballistának tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, ha pedig ez nem sikerül, akkor a beállni készülő játékos csak a következő játékmegszakításnál léphet a gyepre, miközben lecserélt társának azonnal el kell hagynia a játékteret. A sérülés miatt a pályán ápolt labdarúgó, vagy az, akinek a sérülése miatt megáll a játék, a folytatáskor le kell hogy menjen a pályáról, ahogy eddig is, ugyanakkor egy percig nem is térhet vissza. Ezzel az úgynevezett időhúzó sérüléseket szeretnék csökkenteni.

– Egyre több szabály vesz minket körül, a játékosoknak rengeteg mindent kell észben tartaniuk, miközben a játékra összpontosítanának – kommentálta ezeket a pontokat lapunknak Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója és vezetőedzője. – Ezzel együtt ezeket a szigorításokat jónak tartom, mert

a tiszta játékidő növelése alapvetően fontos a sportág népszerűségének a megőrzéséhez. A stábommal minden egyes hazai bajnoki meccset alaposan kielemzünk, és volt olyan forduló, hogy az egyiken harmincöt, egy másikon pedig ötvenkilenc perc volt a tiszta játékidő.

A játékvezetők egyébként eddig is számoltak, a nagy változás az, hogy túl lassú kirúgás esetén az ellenfél szöglettel jöhet. Azt viszont megjegyzem, hogy ha csak egy percre is meg akarom gyengíteni az ellenfél védelmét, akkor az egyik védőt alaposan megrúgom, hiszen nem térhet vissza azonnal.