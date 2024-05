Sokba kerülhet a magyar játékvezetőknek minden komoly tévedés

Hanacsek Attila elismerte, a kárvallottak számára ez a 14 is fájdalmas, őt pedig elnökként az keseríti el, hogy ebből 12-t korrigálni lehetett volna a VAR helyes használatával, ám ez nem történt meg (a maradék kettő második sárga lap elmaradása volt, ezt pedig nem lehet vizsgálni). Arra viszont büszke, hogy a 33 fordulóból hétben egyáltalán nem kellett ítéletet megváltoztatni az ellenőrzés után, az ezt megelőző két idényben összesen egy ilyen akadt. Sok adat bizonyítja, hogy tisztább, sportszerűbb lett a játék a VAR bevezetésével, maguk a bírók és az asszisztensek is több jó döntést hoznak a technika segítsége nélkül is.

Működésben a VAR-szoba Fotó: Focibíró.hu

Az élvonalban lejátszott 198 mérkőzésen összesen 3834 ellenőrzés zajlott le a VAR-kocsiban, ezeknek a nagy részéről senki sem értesül, mert a pályán hozott ítéletet kicsit sem kérdőjelezték meg, végül 63 beavatkozás történt. A tévedéseknek pedig olykor magas az áruk. Ha a játékvezető rossz ítéletet hoz, a rendszer hiába korrigál, a spori pénzbüntetésre vagy egy-két fordulóra szóló pihentetésre számíthat, ami szintén fájdalmas csapás lehet a pénztárcára. Egy másodosztályú találkozó után a kirívóan nagyot hibázó bírót egy osztállyal lejjebb minősítettek, mire ő bejelentette a visszavonulását, azaz tényleg sokba került egyetlen tévedés.

Kulcsár Katalin ott lesz az olimpián a VAR-csapatban Fotó: AFP

Fájó pont, hogy nemzetközi szinten nincsen magyar játékvezető az európai top bírók 31-es mezőnyében. Hiányoznak Zsolt István, Palotai Károly, Puhl Sándor, Vágner László és Kassai Viktor utódjai,

honfitársaink ebben az idényben az ősszel a három európai kupasorozat közül csak az Európa-konferencialigában kaptak feladatot, nyolc selejtezőn és öt a csoportmérkőzésen, az Európa-bajnokság keretébe pedig nem hívták be őket. Az említett 31-es mezőnynek a felét a topligákban működő bírók alkotják, így a maradék mintegy ötven ország játékvezetői vetekednek a maradék 15 helyért, azaz óriási a konkurencia.

Az jó hír, hogy tavaly Berke Balázs bekerült a második vonalba, Bogár Gergő pedig a 15 legtehetségesebb európai fiatal játékvezető közé; a hölgyeknél Sipos Katalin és Molnár Réka pályázik a legtöbb eséllyel a legjobbak közé, de ahhoz, hogy célba érjenek, rengeteg munkára és eredményes menedzselésre lesz szükség.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.