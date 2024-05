Dzsudzsák kezezett, egy Eb-kerettag duplázott, VAR-dráma: kialakult az NB I dobogója + videó

Az ezüst- és a bronzérem volt a tét a labdarúgó NB I utolsó fordulójában. A Paks kupagyőzelmével az már eldőlt, hogy a tolnaiak az Európa-liga, míg a Fehérvár és a Puskás Akadémia a konferencialiga selejtezőjében szerepelhet nyáron, de a második, harmadik és negyedik helyen még kérdéses volt a bajnoki sorrend. Az 55 pontos Paks a kieső Kisvárdát fogadta, az 53-mal álló Fehérvár a DVTK-t, az 52 pontos Puskás Akadémia pedig a biztos ötödik DVSC-t.

A három, egy időben kezdődött találkozó közül utóbbi mérkőzés hozta a leggyorsabb eseményeket: a bajnokságban kiválóan teljesítő kezére pattant a labda, a büntetőt az Európa-bajnokságra készülő Nagy Zsolt váltotta gólra.

Aztán mindkét Fejér vármegyei mérkőzésen a VAR került főszerepbe: Felcsúton kiállították a Debrecen játékosát, Manrique-ot, aki utolsó emberként szabálytalankodott, míg Fehérváron les miatt érvénytelenítették Karamoko gólját.

Érvényes gól nem is született a Sóstói Stadionban az első félidőben, a Pancho Arénában viszont további kettő: Komáromi György, majd Bódi Ádám volt eredményes, 2-1-gyel fordultak a csapatok. Pakson pedig 1-0-val: Mezei Szabolcs lőtt szép gólt.

A Puskás Akadémia a második félidőben tovább növelte előnyét, Nagy Zsolt másodszor is gólt szerzett. A felcsútiak győzelme emberelőnyben nem forgott veszélyben, végül Komáromi is duplázott, de a dobogós helyhez szükségük volt arra is, hogy a Fehérvár ne nyerjen.

A Paksba az utolsó negyedórára beszállt Hahn János, aki a legutóbbi Eb-n volt a magyar keret tagja, s meglett volna a lehetősége, hogy kövesse Nagy Zsolt példáját. Hahn büntetőből kapu fölé lőtt, akcióból viszont később eredményes volt, bebiztosítva ezzel a Paks második helyét, bár a végeredmény 2-1 lett, Szpaszics a ráadásban gólt szerzett, a Kisvárda így búcsúzott az élvonaltól.

A Paks vitán felül története legjobb idényét zárta le, megszerezte első Magyar Kupa-trófeáját, a bajnokságban pedig az ezüstéremmel beállította legjobb helyezését.

VAR-dráma után dőlt el a bronzérem sorsa

A harmadik helyért a Fehérvár játékosa, Szerafimov a kilencvenedik percben talált a kapuba. Hosszas VAR-vizsgálat következett, de végül itt is lest ítélt a játékvezetői stáb.

A fehérvári szurkolók ezt nehezen viselték, dobálni kezdtek a pályára. Öt percet állt a játék, így ez a meccs ért véget legkésőbb a háromból. Érvényes gól azonban nem született: a Puskás Akadémia lett a bronzérmes, a Fehérvár leszorult a dobogóról.

Labdarúgó NB I, 33., utolsó forduló Péntek

Mezőkövesd–MTK 1-1 (0-1), Mezőkövesd, 1595 néző, jv.: Derdák. Gólszerzők: Kállai (90+1.), illetve Németh K. (4.) Szombat

Paks–Kisvárda 2-1 (1-0), Paks, 3111 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Mezei (34.), Hahn (84.), illetve Szpaszics (90+1.)

Fehérvár–DVTK 0-0, Sóstói Stadion, 6133 néző, jv.: Karakó.

Puskás Akadémia–DVSC 4-1 (2-1), Pancho Aréna, 1700 néző, jv.: Rúsz. Gólszerzők: Nagy Zs. (15., 11-es, 49.), Komáromi (36., 90.), illetve Bódi (45+4.); kiállítva: Manrique (24., DVSC). Vasárnap

Kecskemét–ZTE 17.15

Ferencváros–Újpest 20.15 A bajnokság állása

1. Ferencváros 71 pont/32 meccs

2. Paks 58/33

3. Puskás Akadémia 55/33

4. Fehérvár 54/33

5. DVSC 48/33

6. DVTK 45/33

7. MTK 44/33

8. ZTE 43/32

9. Kecskemét 42/32

10. Újpest 37/32

11. Kisvárda 31/33

12. Mezőkövesd 21/33

