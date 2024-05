Nagy elégtételként éli meg a Fradi elleni kupadöntőt a Paks kapusa, aki kedd óta tud újra őszintén mosolyogni

Szappanos Péter tökéletes estét zárt szerdán: kapott gól nélkül abszolválta a Puskás Arénában 51.900 néző előtt lejátszott kupadöntőt, melyet az ő védéseinek is köszönhetően a ráadásban nyert meg 2-0-ra a Paks. Miközben a történelmi sikert elért csapat már a zajos ünneplés pillanatait érte az öltözőben, a boldog Paks-futballisták sorra adták az interjúkat a vegyes zónában. Szappanos Péter gyermekei társaságában érkezett, mégis minden egyes kérdésre válaszolt. Lapunkkal sem tett kivételt.

Adama Traoré többszöri próbálkozásra sem tudott túljárni Szappanos-kapus eszén. Fotó: Polyák Attila

A büntetőt csak rosszul lehet rúgni

Nem titok, hogy Szappanos Péter kislánya és a szerdán csereként bevetésre váró Fradi-kapus, kisfia ugyanabba az óvodába járnak. Ennek tudatában először arról kérdeztük a kapust, hogy kupagyőztesként milyen lesz az első találkozás Dibusszal.

– Végre most én is elégedetten mehetek be az óvodába, ez nekem már bőven nagy öröm. Dénes mindig korrekt sportemberként viselkedett, amikor a múltban a Fradi nyert ellenünk, úgyhogy részemről sem lesz semmiféle zrika – jelentette ki Szappanos, aki a kupadöntő első félidejében, 0-0-s állásnál hárította az előző idény végén a Pakstól a Ferencvárosba szerződő Varga Barnabás tizenegyesét. – A büntetőt csak rosszul rúgni lehet, szerencsém volt, hogy el tudtam találni az irányt. Egy tizenegyes hárítása óriási nagy lutri a kapus szempontjából, örülök, hogy ezúttal én jöttem ki győztesen ebből a helyzetből.

Ezúttal nem maradtak eredmény nélkül a bravúrok

A kupadöntőt megelőzően április 7-én, a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen találkozott egymással a Ferencváros és a Paks. Azon a találkozón sem Szappanos Péteren múlott a győzelem, a 33 éves kapus a Groupama Arénában is rengeteg fontos védéssel rukkolt elő, egy hajrában bekapott gól miatt mégis pont nélkül maradt – és lemaradt az aranyéremért zajló versenyben – a Paks.

– Akkor nem tudtuk feltenni az i-re a pontot, ott gyakorlatilag majdnem üres volt az a bizonyos pohár. Ha akkor egy 0-0-s döntetlennel ki tudtuk volna húzni, az iszonyatosan értékes lett volna számunkra. Az én szempontomból pedig különösen, hiszen akkor egy hathetes sérülés után, kérdőjeles lábbal tudtam jó teljesítményt tudtam nyújtani – emlékezett vissza érdeklődésünkre Szappanos. – Ezt most meg tudtam fejelni egy kapott gól nélküli mérkőzéssel és egy kupagyőzelemmel, mindez így óriási elégtétel számomra.

Kedd óta újra tud mosolyogni

Szappanos Péter pályafutása első nagy sikerét ünnepelhette egy nappal az után, hogy a válogatott szövetségi kapitánya, kedden bejelentette, rá is számít a németországi kontinenstornán. Adta magát a kérdés: volt már ilyen kerek a világ, mint most?

– Nem szeretném ezt elkiabálni, mert minden nap jön az ember életébe több kisebb és nagyobb akadály – felelte Szappanos Péter. – Ezt a pillanatot most ki kell élvezni. Kedd óta tudom azt mondani, hogy egy kicsit önfeledtebb vagyok, tudok végre őszintén mosolyogni, mert óriási kérdőjel volt bennem az Eb-vel kapcsolatban. Elég későn kerültem bele a profi futball körforgásába, ha valaki, hát én tudom, hogy minden csak akkor biztos, amikor már visszafelé jössz valahonnan. Továbbra is így állok ehhez.

A friss kupagyőztes paksiakra a mostani idényben egyetlen feladat vár csupán, május 18-án, szombaton hazai pályán fogadják a Kisvárdát. Ott, vendéglátóként igazán emlékezetes idényt zárhat le a pontverseny második helyén álló Paks, amely még egyszer megünnepelheti a kupagyőzelmet is.

