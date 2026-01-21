Szoboszlai DominikLiverpoolPremier League

Szoboszlai tárgyal a Liverpoollal, de a szurkolók nem ujjonghatnak

Szoboszlai Dominik a csapat talán legértékesebb ékköve ebben az idényben, ezt természetesen Liverpoolban is észrevették, és a szurkolóik vágyainak is megfelelően azon munkálkodik a klub, hogy hosszabb időre magához láncolja a magyar középpályást. Ezt Szoboszlai maga is megerősítette, ugyanakkor hozzátette, egyelőre nem tudja, hogy mit hoz a jövő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 9:44
Szoboszlai Dominik az Inter elleni BL-meccsen, amelyet az ő góljával nyert meg a Liverpool Fotó: Tiziano Ballabio Forrás: LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire
A Liverpool az előző idényben nyerte meg a Premier League-et, mégis talán inkább a mostani kiírásban lett Szoboszlai Dominik közönségkedvenc az Anfielden. Akkor még Arne Slot játékosai konzisztensen jól teljesítettek, Mohamed Szalah rendületlenül rúgta a gólokat, ám az ősz beköszöntével megváltozott a helyzet az iparvárosban. Míg a többiek és a csapat játéka visszaesett, Szoboszlai jelenti a kivételt, aki egyértelműen kiemelkedik közülük, nem véletlen, hogy sorra zsebelte be a hónap legjobbjának járó egyéni díjakat.

Szoboszlai Dominik az idényben a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát
Szoboszlai Dominik az idényben a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Fotó: Northfoto/John Patrick Fletcher

Szoboszlai a Liverpool csapatkapitánya lehet

A közösségi oldalakat pedig elárasztották az őt csodáló hozzászólások, és a szurkolók körében visszatérő vélemény volt, hogy a magyar középpályás a 34 éves Virgil van Dijk után a jövő liverpooli csapatkapitánya lehet. Sajtóbeszámolók alapján a klubnál is erre a megállapításra jutottak, és éppen ezért már a háttérben megkezdődtek a munkálatok, hogy ne legyen kérdés, Szoboszlai a szerződései 2028. júniusi lejárta után is a Vörösöknél folytatja. Maga a 25 éves futballista is megerősítette a tényt, hogy tárgyal a Liverpoollal. – Természetesen, de mindig lesznek erről pletykák. Ti, médiamunkások sokat tesztek az emberekért, és azért csináljátok, mert ez a munkátok. Voltak már tárgyalások, viszont még semmilyen döntés sem született meg – fedte fel Szoboszlai a The Athleticnek. 

Mindig vannak előrelépések, de még semmiről sem egyeztünk meg. Én közben továbbra is előre figyelek, hétről hétre, edzésről edzésre végzem a munkámat, és a legjobbamat adom a csapatért, a szurkolókért. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Boldog vagyok itt, de önök is tudják, hogyan működik a futball, és ezt mindenkinek figyelembe kell vennie.

 

Real Madrid? Bayern München? Egyelőre Marseille

A nyilatkozata alapján tehát az sem kizárt, hogy Szoboszlai szerződéshosszabbítás helyett klubot vált. Kérőkből biztosan nem lenne hiány, korábban a Manchester City, a Bayern München és a Real Madrid érdeklődéséről is lehetett hallani.

Mielőtt még ezen szcenáriók közül bármelyik is megvalósulna, ahogy arra a Liverpool középpályása is rávilágított, más feladatai vannak. Ma este például Franciaországban, hiszen az angolok 21 órakor az Olympique Marseille-nél vendégeskednek a Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában.

 

