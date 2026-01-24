Varga Barnabás olyat tett az AEK-ban, amire a Fradiban egész ősszel nem volt példa

Varga Barnabás és Luka Jovics is kezdett az Aszterasz Tripolisz otthonában, s az AEK magyar–szerb támadóduója hozta össze a meccs egyetlen gólját. Varga megteremtette, Jovics gólra váltotta a helyzetet.

Varga: gól helyett gólpassz AEK-mezben

A télen a Fraditól megszerzett Varga Barnabás harmadik meccsét vívta az AEK Athén mezében, s ezúttal sem teljes mérkőzést kapott, az 56. percben cserélték le.