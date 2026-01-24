Varga BarnabásLuka JovicsAEK Athén

Varga Barnabás olyat tett az AEK-ban, amire a Fradiban egész ősszel nem volt példa

Az AEK Athén 1-0-ra nyert az Aszterasz Tripolisz otthonában a görög Szuperliga 18. fordulójában. A győztes gólt Luka Jovics szerezte, Varga Barnabás adta a szerbnek a gólpasszt. Arra továbbra is várni kell, hogy Varga végigjátsszon egy AEK-meccset.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 21:10
Varga Barnabás gólpasszt adott, az AEK Athén Luka Jovics góljával 1-0-ra nyert
Varga Barnabás gólpasszt adott, az AEK Athén Luka Jovics góljával 1-0-ra nyert Forrás: instagram.com/aekfc_official
Varga Barnabás és Luka Jovics is kezdett az Aszterasz Tripolisz otthonában, s az AEK magyar–szerb támadóduója hozta össze a meccs egyetlen gólját. Varga megteremtette, Jovics gólra váltotta a helyzetet.

Varga: gól helyett gólpassz AEK-mezben

A télen a Fraditól megszerzett Varga Barnabás harmadik meccsét vívta az AEK Athén mezében, s ezúttal sem teljes mérkőzést kapott, az 56. percben cserélték le.

Tavalyi elképesztő hatékonysága ellenére Varga gólt továbbra sem szerzett görög klubja színeiben, ugyanakkor az esetében sokkal ritkább gólpassz is figyelemre méltó.

Varga Barnabás az Aszterasz elleni assziszt előtt még tavaly nyáron, az FTC Qarabag elleni BL-selejtezőjén adott gólpasszt, utána egész ősszel nem.

Csúcsrangadó vár Varga Barnabásra

Győzelmével az AEK élre állt a görög bajnokságban, két ponttal előzi meg az Olimpiakoszt, utóbbi viszont egy meccsel kevesebbet játszott. A két rivális február 1-jén egymás ellen folytatja a Szuperligát. 

 

