Varga BarnabásAEK AthenMarko Nikolics

Az AEK edzője szóvá tette, hogy Varga Barnabás egy percig feküdt a földön

Varga Barnabás feliratkozott a kanadai táblázatra az AEK Athén színeiben. A Fradiból Görögországba igazolt csatár a harmadik meccsén az első gólpasszát adta, a góllal azonban továbbra is adós. Az AEK edzője, Marko Nikolics szóvá is tette, hogy egy kihagyott helyzete után Varga Barnabás egy percig a földön feküdt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 7:41
Varga Barnabás még nem illeszkedett be az AEK Athénba az edző szerint Forrás: AEK/Facebook
Az AEK Athén 1-0-s győzelmet aratott az Aszterasz Tripolisz otthonában a görög Szuperliga 18. fordulójában. Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott a meccsen, és ő adta a gólpasszt a korábbi Real Madrid-csatárnak, Luka Jovicsnak. A mérkőzés után az AEK edzője, Marko Nikolics hosszabban kitért Vargára.

Varga Barnabás gólpasszt adott, az AEK Athén Luka Jovics góljával 1-0-ra nyert
Varga Barnabás gólpasszt adott, az AEK Athén Luka Jovics góljával 1-0-ra nyert. Fotó: instagram.com/aekfc_official

Mint ismert, a magyar válogatott csatárát mintegy 4,5 millió euróért igazolta le az AEK a télen a Fraditól, és Nikolics hangsúlyozta, hogy három meccs után Varga még a beilleszkedésnél tart.

– Nem vagyok teljesen elégedett azzal, ahogy a csapat működik, de az érkezésével eggyel több lehetőségem lett – mondta Varga leigazolásáról Nikolics. – Nagyon örülök, hogy a télen nyélbe tudtuk ütni ezt az átigazolást, mert így eggyel több fegyverem van az idény hátralévő részére. Hol egy, hol két csatárral állunk fel, de most már meccs közben is könnyen tudunk váltani.

Varga Barnabás miért feküdt a földön egy percig?

Az elmúlt két meccsen Luka Jovics öt gólt szerzett, neki tehát a jelek szerint bejön a közös játék Vargával, de a magyar játékosnak még hiányzik a gól.

– Varga sajnos még nem talált be, pedig jól tudjuk, hogy milyen fontos ez neki. Ő egy csatár, aki minél előbb gólt akar lőni. Egy kihagyott helyzet után most is vagy egy percig feküdt a földön, amíg Luka fel nem segítette. Várjuk az első gólját, mondtam neki, hogy ne érezzen nyomást magán – mondta Marko Nikolics.

Legközelebb rangadón bizonyíthat Varga Barnabás, az éllovas AEK Athén ugyanis egy hét múlva a második helyezett Olimpiakosz ellen játszik.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

