A Bayern hazai pályán égett meg, Gulácsi nevétől hangos ismét a német sajtó

A Bayern München a mostani idényben tényleg teljesen más ligában játszik, mint az összes többi Bundesliga-csapat Németországban. A bajorok a 19. fordulónak úgy futottak neki, hogy idáig 71 gólt lőttek, veretlenek és a második Borussia Dortmunddal szemben 11 pont az előnyük. Vincent Kompany együttese egy hete az RB Leipzignek fűzte be az oktatófilmet, a Bayern a második félidőben 1-0-ról fordított, s végül 5-1-re nyert. Azóta szerdán a belga Union Saint-Gilloise ellen győzött hazai pályán 2-0-ra a Bajnokok Ligája alapszakaszában, így már biztos, hogy a Bayern az első nyolcban zár. Kompany a kiesés ellen küzdő Augsburg elleni meccsen a kapuba nem Manuel Neuert, hanem a 22 éves Jonas Urbigot nevezte, a támadósorban azonban nem volt pihentetés: Harry Kane, Luis Díaz és Michael Olise is kezdett.

A Bayern München nagy meglepetésre kikapott 2-1-re az Augsburgtól a Bundesligában Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

A Bayern München váratlan veresége

A Bayern nagy elánnal kezdte a mérkőzést, a nagy fölény pedig a 23. percben érett góllá. Olise szögletére Ito Hiroki remekül érkezett, a japán védő első gólját szerezte a mostani idényben.

A hazaiak aztán belealudtak a mérkőzésbe a fordulás után. Az Augsburg a 75. percben egyenlített a brazil védő, Arthur Chaves fejesével. Ahogy a Bayern, úgy a vendégcsapat is egy jobb oldali szöglet után egyenlített ki.

A szenzáció ezután jött: a 81. percben már az Augsburg vezetett. A francia Han-Noah Massengo teljesen egyedül volt középen, nem volt nehéz dolga öt méterről.

A Bayern ezután kitámadt, a hosszabbítás legvégén szögletet is kapott, Urbig is előrejött, végül Olise lehetett volna a megmentő, de a francia csavarása a kapufán csattant. Ezzel a Bayern München 2-1-re kikapott az Augsburg ellen, s elvesztette a veretlenségét a bajnokságban.