Bayern MünchenGulácsi PéterWilli OrbánRB LeipzigBundesliga

A Bayern hazai pályán égett meg, Gulácsi nevétől hangos ismét a német sajtó

Kevesen gondolták volna, hogy a Bayern München a mostani idényben először az Augsburg ellen fog kikapni a Bundesligában. Szombaton aztán így lett, ráadásul a kiesés ellen küzdő csapat a Bayern otthonában fordított, és nyert 2-1-re. Mindeközben az RB Leipzig 3-0-ra győzött a sereghajtó Heidenheim otthonában, ugyanakkor a simának tűnő mérkőzés az első félidőben nem volt még az, Gulácsi Péter védései is kellettek a sikerhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 17:51
Gulácsi Péter védései is kellettek az RB Leipzig 3-0-s győzelméhez
Gulácsi Péter védései is kellettek az RB Leipzig 3-0-s győzelméhez Fotó: DPA/Soeren Stache
A Bayern München a mostani idényben tényleg teljesen más ligában játszik, mint az összes többi Bundesliga-csapat Németországban. A bajorok a 19. fordulónak úgy futottak neki, hogy idáig 71 gólt lőttek, veretlenek és a második Borussia Dortmunddal szemben 11 pont az előnyük. Vincent Kompany együttese egy hete az RB Leipzignek fűzte be az oktatófilmet, a Bayern a második félidőben 1-0-ról fordított, s végül 5-1-re nyert. Azóta szerdán a belga Union Saint-Gilloise ellen győzött hazai pályán 2-0-ra a Bajnokok Ligája alapszakaszában, így már biztos, hogy a Bayern az első nyolcban zár. Kompany a kiesés ellen küzdő Augsburg elleni meccsen a kapuba nem Manuel Neuert, hanem a 22 éves Jonas Urbigot nevezte, a támadósorban azonban nem volt pihentetés: Harry Kane, Luis Díaz és Michael Olise is kezdett.

A Bayern München nagy meglepetésre kikapott 2-1-r az Augsburgtól a Bundesligában
A Bayern München nagy meglepetésre kikapott 2-1-re az Augsburgtól a Bundesligában  Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

A Bayern München váratlan veresége

A Bayern nagy elánnal kezdte a mérkőzést, a nagy fölény pedig a 23. percben érett góllá. Olise szögletére Ito Hiroki remekül érkezett, a japán védő első gólját szerezte a mostani idényben. 

A hazaiak aztán belealudtak a mérkőzésbe a fordulás után. Az Augsburg a 75. percben egyenlített a brazil védő, Arthur Chaves fejesével. Ahogy a Bayern, úgy a vendégcsapat is egy jobb oldali szöglet után egyenlített ki.

A szenzáció ezután jött: a 81. percben már az Augsburg vezetett. A francia Han-Noah Massengo teljesen egyedül volt középen, nem volt nehéz dolga öt méterről.

A Bayern ezután kitámadt, a hosszabbítás legvégén szögletet is kapott, Urbig is előrejött, végül Olise lehetett volna a megmentő, de a francia csavarása a kapufán csattant. Ezzel a Bayern München 2-1-re kikapott az Augsburg ellen, s elvesztette a veretlenségét a bajnokságban.

Az RB Leipzig győzelméhez Gulácsi védései is kellettek

A Leipzig egyértelmű esélyesként utazott a sereghajtó Heidenheim otthonába szombat délután. A lipcsei csapat a Bayern elleni, múlt heti vereséget szerette volna a szurkolóival feledtetni, az első félidő mégis a hazaiakról szólt, illetve Gulácsi Péter kapusról. A vendégeknél hiába volt a labda 74 százalékban, a kaput egyszer sem találták el, nem úgy a Heidenheim: Gulácsi kétszer is védett. A Kicker tudósítása alapján a 13. percben egy bal oldali beadás után szerezhette volna meg a vezetést, de Gulácsi ezt védte, ahogy hét perccel később is hárított. 

A tekintélyes német lap az első félidőben gyakorlatilag csak Gulácsi-védésekről írt a lipcseiek kapcsán.

A szünet után aztán kijött a különbség, az RB Leipzig megrázta magát, nyolc perc alatt három gólt szerzett, s 3-0-ra nyert.

Bundesliga, 19. forduló:

Pénteken játszották:

  • St. Pauli–Hamburger SV 0-0

Szombaton játsszák:

  • Bayern München–Augsburg 1-2
  • Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1-0
  • Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1-3
  • Heidenheim–RB Leipzig 0-3
  • Mainz-VfL Wolfsburg 3-1
  • Union Berlin-Borussia Dortmund 18.30

Vasárnap játsszák:

  • Borussia Mönchengladbach-VfB Stuttgart 15.30
  • Freiburg-1. FC Köln 17.30

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

