Ez minden idők legjobb Bayern Münchenje? Már Guardiola rekordja is a múlté

A Bayern München szerda este a Köln otthonában nyert 3-1-re a Bundesliga 17. fordulójában, így féltávnál annyi gólt rúgott (66), mint még soha. Erről még Pep Guardiola is csak álmodott a Bayern München élén a legendás, 2013/14-es idényében, amikor tönkreverte a Bundesliga mezőnyét. Most Vincent Kompany együttese is valami hasonlóra készül.

2026. 01. 15. 8:51
A Bayern München játékosai a szurkolókkal ünneplik az újabb győzelmet Kölnben
A Bayern München játékosai a szurkolókkal ünneplik az újabb győzelmet Kölnben Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
Az, hogy a Bayern München vezeti a Bundesligát, nem újdonság, ugyanakkor amit Vincent Kompany együttese a mostani idényben művel, arra hamarosan tényleg elfogynak a szavak. A bajorok szerda este 3-1-re nyertek a Köln otthonában. A hazaiak hiába szerezték meg a vezetést a 41. percben, a vendégek már az első félidő hosszabbításában egyenlítettek Serge Gnabry révén, aztán a fordulás után előbb Kim Min Dzse és a bombatehetség, a 17 éves Lennart Karl volt eredményes. 

Serge Gnabry egyenlítő gólja, majd a Bayern München bedarálta a Kölnt a Budesligában
Serge Gnabry egyenlítő gólja, majd a Bayern München bedarálta a Kölnt a Budesligában (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

Ez a Bayern München jobb a Guardiola-félénél is

A Bundesliga féltávjánál a Bayern előnye 11 pont a második Borussia Dortmundhoz képest, míg a harmadik RB Leipzighez képest már 15 egység az előny – amely szerdán többek között Willi Orbán góljával nyert 2-0-ra a Freiburg ellen. Azzal nagyot aligha mondunk, ha a Bayern München innentől nevetve is megnyeri a német bajnokságot. Vincent Kompany csapatának dominanciáját pedig jól jelzi, hogy a Guardiola-féle Bayern rekordját is megdöntötte már. 

A BBC hívta fel rá a figyelmet, hogy a 17 meccsen szerzett 47 pont – 15 győzelem, két döntetlen – ugyanannyi, mint amennyit a csapat a 2013/14-as idényben szerzett „félidőnél”, ugyanakkor a 66 rúgott gól már új rekord. Érdekesség, hogy ezt Guardiola meg sem tudta közelíteni abban az évadában, akkor csak 44-nél tartott a számláló, igaz, mindössze nyolcat kapott, míg most a Bayern 13-at.

A spanyol edzővel hét fordulóval a vége előtt lett bajnok a Bayern, végül 19 pontot számolt rá a második Dortmundra. Ha Kompany együttese így halad és a riválisai továbbra is botladoznak, akkor ezt a rekordot is átadhatja a múltnak. 

A brit közszolgálati csatorna azonban felhívja rá a figyelmet, a 66 rúgott gól Bundesliga-rekord, de a topligákat tekintve csak a dobogó legalsó fokára fér fel, igaz, ebben az évezredben a Bayern viszi a prímet.

  1. Blackburn Rovers 73 rúgott gól (1889/90-es idény, Anglia)
  2. Athletic Bilbao 72 rúgott gól (1930/31, Spanyolország)
  3. Bayern München 66 rúgott gól (2025/26, Németország)
  4. AC Milan 55 rúgott gól (1950/51-es idény, Olaszország)

Harry Kane, aki nélkül ez a rekord aligha jön össze

Az angol csatár 32 éves, de továbbra sem lassít. Kane a mostani Bundesliga-idényben 20 gólos, a Köln ellen nem volt eredményes, de a múlt heti, Wolfsburg elleni 8-1-es kiütés során egy góllal és egy gólpasszal kivette a részét. Kane minden sorozatot figyelembe véve 31 gólos 27 meccsen. 

Döbbenetes statisztika: Kane az első német idényében – 2023/24 – 79 percenként, a másodikban 92 percenként, míg a mostaniban a Köln elleni találkozó előtt 60 percenként eredményes.

Nem is meglepő ezután, hogy amióta Kane a Bayernhez csatlakozott, senki nem szerzett annyi gólt, mint ő. 82 góljával hatot ver a második Kylian Mbappére, s 13-at Erling Haalandra.

Guardiola a már említett 2013/14-es idényben 90 ponttal lett bajnok, emellett a Német Kupát is megnyerte, ugyanakkor a Bajnokok Ligájában az elődöntőben drámai hajrát követően kiesett az Atlético Madrid ellen. Kompany csapata a Német Kupában még áll, február 11-én az RB Leipzig ellen játszik a negyeddöntőben, míg a BL-ben második, mindössze az éllovas Arsenaltól kapott ki. Kompany és a Bayern szurkolók célja csak egy lehet a mostani idényben: a triplázás. Ez pedig abszolút nem a valóságtól elrugaszkodott gondolat.

