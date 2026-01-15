A Real Madrid új edzője egyből kiosztotta a spanyol sajtót, és tragédiáról beszélt

Szégyenletes, kínos, katasztrófa – a spanyol sportsajtó ezekkel a címekkel számolt be arról, hogy a Real Madrid szerda este hatalmas meglepetésre 3-2-re kikapott a másodosztályú Albacete otthonában a Király-kupában a nyolcaddöntőben. A hétfőn kirúgott Xabi Alonso helyére az utánpótlásból felhozott Álvaro Arbeola debütálása rosszabb nem is lehetett volna, kupakieséssel kezdett a kispadon – az Opta szerint az elmúlt kilenc Real-edzőből mindössze Julien Lopetegui startolt vereséggel, mindez jó ómen nem lehet Arbeolának, ugyanis Lopetegui mindössze 14 meccsig vezette a királyi gárdát a 2018/19-es idényben. Arbeola a lefújás után igyekezte menteni a menthetőt, és vállalta a felelősséget a gyenge teljesítményéért.

Álvaro Arbeola aligha ilyen debütálást szeretett volna a Real Madrid kispadján Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Real Madrid új vezetőedzője makacs a kiesés után

– Ennél a klubnál már egy döntetlen rossz eredmény, ez a kiesés egyenesen tragédia – kezdte Arbeola a meccset követő sajtótájékoztatót. – Fájdalmas volt ez, és biztos vagyok benne, hogy minden szurkolónknak is. Én vagyok a mai változtatásokért, a felállásért és mindenért a felelős. Ugyanakkor szerintem jó döntéseket hoztam, ha újrajátszanánk a meccset, ugyanezt a csapatot küldeném pályára. A meccs előtti sajtótájékoztatón már elmondtam: nem félek a kudarctól.

Megértem azokat, akiknél ez a vereség egyenlő a kudarccal, de ez mindössze a sikerhez vezető út. Ez jobbá tesz engem. Nem félek a kudarctól. Sokszor kudarcot vallottam az életemben, ennél is nehezebb helyzetekben. A következő mérkőzésre a legnagyobb odaadással készülünk

– folytatta Arbeola, aki Kylian Mbappé és Jude Bellingham duóját nem nevezte a meccskeretbe, ők pihenőt kaptak a vasárnapi Barcelona elleni 3-2-es vereség után. Arbeolát hétfő este nevezték ki a csapat élére, így sok ideje még nem volt a csapattal. Gyengének persze így sem volt nevezhető a Real Madrid kerete, a kezdőben ott volt Vinícius Júnior, Arda Güler és Federico Valverde is...

Florentino Pérez mit fog a kieséshez szólni?

Arbeola kitért arra is, a játékosait nem marasztalja a kiesés után, szerinte a hozzáállásukkal nem volt baj, tehát szó sincs arról, hogy a másodosztályban 17. helyezett Albacete labdarúgóit lenézték volna. A spanyol Viníciust különösen kiemelte, aki a hétvégi spanyol Szuperkupa-vereség után is játékra jelentkezett, nem akart pihenni – Arbeola úgy néz ki, gyorsan elébe akar menni, és nem akar rossz kapcsolatot ápolni a brazillal, Xabi Alonsóval ellentétben. Arbeola végén pedig megkapta a kérdést: Florentino Pérez klubelnöknél hogyan fog a vereséggel elszámolni?