A Real Madrid új edzője egyből kiosztotta a spanyol sajtót, és tragédiáról beszélt

A Real Madridnál a másodosztályú Albacete elleni Király-kupa-kiesés után keresik a válaszokat. A királyi gárda szerda este az utolsó percekben kapott góllal búcsúzott a sorozatból, a lefújás után a kispadon debütáló Álvaro Arbeola nem volt könnyű helyzetben. A spanyol vállalta a felelősséget, de sok jóval nem szolgálhatott a szurkolóknak, ahogy a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal sem.

2026. 01. 15. 6:58
A Real Madrid pokoli pár napja ez, a spanyol Király-kupából is kiesett a csapat
A Real Madrid pokoli pár napja ez, a spanyol Király-kupából is kiesett a csapat Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Szégyenletes, kínos, katasztrófa – a spanyol sportsajtó ezekkel a címekkel számolt be arról, hogy a Real Madrid szerda este hatalmas meglepetésre 3-2-re kikapott a másodosztályú Albacete otthonában a Király-kupában a nyolcaddöntőben. A hétfőn kirúgott Xabi Alonso helyére az utánpótlásból felhozott Álvaro Arbeola debütálása rosszabb nem is lehetett volna, kupakieséssel kezdett a kispadon – az Opta szerint az elmúlt kilenc Real-edzőből mindössze Julien Lopetegui startolt vereséggel, mindez jó ómen nem lehet Arbeolának, ugyanis Lopetegui mindössze 14 meccsig vezette a királyi gárdát a 2018/19-es idényben. Arbeola a lefújás után igyekezte menteni a menthetőt, és vállalta a felelősséget a gyenge teljesítményéért.

Álvaro Arbeola aligha ilyen debütálást szeretett volna a Real Madrid kispadján
Álvaro Arbeola aligha ilyen debütálást szeretett volna a Real Madrid kispadján  Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Real Madrid új vezetőedzője makacs a kiesés után

– Ennél a klubnál már egy döntetlen rossz eredmény, ez a kiesés egyenesen tragédia – kezdte Arbeola a meccset követő sajtótájékoztatót. – Fájdalmas volt ez, és biztos vagyok benne, hogy minden szurkolónknak is. Én vagyok a mai változtatásokért, a felállásért és mindenért a felelős. Ugyanakkor szerintem jó döntéseket hoztam, ha újrajátszanánk a meccset, ugyanezt a csapatot küldeném pályára. A meccs előtti sajtótájékoztatón már elmondtam: nem félek a kudarctól. 

Megértem azokat, akiknél ez a vereség egyenlő a kudarccal, de ez mindössze a sikerhez vezető út. Ez jobbá tesz engem. Nem félek a kudarctól. Sokszor kudarcot vallottam az életemben, ennél is nehezebb helyzetekben. A következő mérkőzésre a legnagyobb odaadással készülünk

– folytatta Arbeola, aki Kylian Mbappé és Jude Bellingham duóját nem nevezte a meccskeretbe, ők pihenőt kaptak a vasárnapi Barcelona elleni 3-2-es vereség után. Arbeolát hétfő este nevezték ki a csapat élére, így sok ideje még nem volt a csapattal. Gyengének persze így sem volt nevezhető a Real Madrid kerete, a kezdőben ott volt Vinícius Júnior, Arda Güler és Federico Valverde is...

Florentino Pérez mit fog a kieséshez szólni?

Arbeola kitért arra is, a játékosait nem marasztalja a kiesés után, szerinte a hozzáállásukkal nem volt baj, tehát szó sincs arról, hogy a másodosztályban 17. helyezett Albacete labdarúgóit lenézték volna. A spanyol Viníciust különösen kiemelte, aki a hétvégi spanyol Szuperkupa-vereség után is játékra jelentkezett, nem akart pihenni – Arbeola úgy néz ki, gyorsan elébe akar menni, és nem akar rossz kapcsolatot ápolni a brazillal, Xabi Alonsóval ellentétben. Arbeola végén pedig megkapta a kérdést: Florentino Pérez klubelnöknél hogyan fog a vereséggel elszámolni?

– Neki nem kell magyarázat, ő többet tud erről, mint én. Ismeri a klub történetét. Mi egy győztes klub vagyunk. Volt már fájdalmas vereségünk, de mi csak előre tekintünk – adta a diplomatikus választ a vezetőedző.

A Real Madrid pár nap alatt két demoralizáló vereséget is elszenvedett
A Real Madrid pár nap alatt két demoralizáló vereséget is elszenvedett  Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Real Madrid csapatkapitánya is keresi a válaszokat

Dani Carvajal brutálisan őszinte volt a lefújás után, a spanyol sajtónak keményen fogalmazott, amikor csapata helyzetéről kérdezték:

Teljesen mélypontra jutottunk, egy másodosztályú csapat búcsúztatott minket, jár nekik a gratuláció. Vereség esetén is fel kell vállalni a felelősséget, és most ez a helyzet. A legnagyobb felelősség minket, játékosokat terhel. Ennél többet nem tudok mondani...

Holnaptól önkritikára van szükség. Két fantasztikus versenysorozatban még talpon vagyunk (a La Ligábam a második, míg a Bajnokok Ligája alapszakaszában két fordulóval a vége előtt a hetedik – a szerk.) Egyértelmű, hogy nem vagyunk jó formában, ez mindenkinek üzenet kell hogy legyen. Ez a valóság. Bocsánatot kérünk a szurkolóktól, nem felelünk meg a klub elvárásainak, ugyanakkor a következő hónapokban mindent megteszünk, hogy ez változzon – zárta Carvajal a rövid értékelését a vegyes zónában.

A Real Madrid szombaton 14 órakor a Levantét fogadja a La Liga 20. fordulójában. A hazai közönség Xabi Alonso idején is nem egyszer füttykoncerttel fejezte ki nemtetszését, a 19. Levante ellen egy esetleges vereség után Arbeola is megkaphatja ezt.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ

  • Albacete (másodosztályú)–Real Madrid 3-2 (Javi Villar 42., Jefté 82., 90+4., ill. Mastantuono 45+3., Gonzalo García 90+2.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

