Magyar gól Lipcsében, a látványos szólógólnál is volt szebb a Bayern félbeszakadt bajnokiján

A német labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának szerdai játéknapján Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig a magyar védő fejesgóljával szerzett vezetést, végül 2-0-ra győzött a vendég Freiburg ellen. A listavezető Bayern München hátrányból fordított a Köln otthonában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 22:33
Willi Orbán fejesgóljával vezetett a RB Leipzig 14 January 2026, Saxony, Leipzig: Soccer: Bundesliga, RB Leipzig - SC Freiburg, Matchday 17, Red Bull Arena. Willi Orban (RB Leipzig) and Lucas Höler (SC Freiburg) in a header duel.
Willi Orbán fejesgóljával vezetett a RB Leipzig Fotó: DPA/Jan Woitas
Hétvégén a rossz időjárási körülmények miatt január 27-re halasztották az RB Leipzig idegenbeli mérkőzését a St. Pauli ellen, így Gulácsi Péter és Willi Orbán együttesének csak szerdán kezdődött el a Bundesliga tavaszi szezonja. A lipcseiek az első 2026-os találkozójukon így azt a Freiburgot fogadták, amelytől pályaválasztóként korábban még sosem kaptak ki – mindkét magyar légiós a hazai kezdőcsapatban kapott helyet, majd végig a pályán volt.

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal is felálló RB Leipzig a Freiburg ellen kezdte meg a Bundesliga tavaszi szezonját
A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal is felálló RB Leipzig a Freiburg ellen kezdte meg a Bundesliga tavaszi szezonját. Fotó: DPA/David Hammersen

Willi Orbán góljával vezetett, nyert az RB Leipzig

A lipcsei együttes már az első félidőben is közelebb járt a gólhoz, a fordulás után azonban meg is szerezte a vezetést: 

Orbán egy szabadrúgás után fejelt a kapu jobb oldalába – a magyar védő augusztus óta először volt eredményes.

Három perc sem telt el, és Romulo Cardoso megduplázta az RB Leipzig előnyét – mint később kiderült, ezzel ki is alakult a 2-0-s végeredmény. Gulácsinak nem akadt sok dolga, kapott gól nélkül teljesítette a bajnokit, amely után a Lipcse ismét fellépett a harmadik helyre a tabellán.

Megszenvedett, de győzött Kölnben a Bayern München

A címvédő és a tabellát veretlenül vezető Bayern München a Wolfsburg elleni 8-1-es siker után szerdán az újonc Köln vendége volt, és a bajorok ellen tizenöt éve nyeretlen házigazda rögtön veszélyeztetni tudott. Manuel Neuer bravúrja után még hevesebben használtak pirotechnikai eszközöket a hazai szurkolók, a nagy füst miatt pedig a játékvezető félbeszakította a találkozót – mintegy nyolc perc szünet után oszlott el a füst, és jöhetett a folytatás.

Szűk tíz percre félbeszakadt a Bayern München kölni bajnokija
Szűk tíz percre félbeszakadt a Bayern München kölni bajnokija. Fotó: DPA/Federico Gambarini

Ahogy arra számítani lehetett, ezután a Bayern játszott mezőnyfölényben, de a kimaradt helyzetek megbosszulták magukat. A 41. percben a kölniek német játékosa, Linton Maina a saját térfelének közepéről indította el a vendégek kontráját, és egy hetvenméteres(!) szóló végén a tizenhatos vonaláról vezetést szerzett a csapatának. A szünetre – a tizenkét percig tartó ráadásnak is köszönhetően – mégis ismét döntetlen lett az állás, Serge Gnabry ugyanis éles szögből még szebb gólt lőtt: látványos mozdulattal, a labdát először a földre rúgva talált a hazai kapuba.

Serge Gnabry ezzel a lövéssel egyenlített az első félidő ráadásában a Köln és a Bayern München Bundesliga-mérkőzésén
Serge Gnabry ezzel a lövéssel egyenlített az első félidő ráadásában a Köln és a Bayern Bundesliga-mérkőzésén. Fotó: AFP/Ina Fassbender

A második játékrészben is helytállt a Köln, de a 71. percben egy alapvonalról visszafejelt labdát Kim Mindzse a hazai kapuba bólintott, ezzel vezetést szerezve a címvédőnek. A 84. percben aztán a csereként beállt Lennart Karl állította be a végeredményt. 3-1-es győzelmével a Bayern visszaállította tizenegy pontos előnyét a tabellán a második helyen álló Dortmund előtt.

Bundesliga, 17. forduló

szerdán játszották:

  • VfL Wolfsburg–St. Pauli 2-1 (1-1)
  • 1. FC Köln–Bayern München 1-3 (1-1)
  • Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach 5-1 (4-0)
  • RB Leipzig–Freiburg 2-0 (0-0)

kedden játszották:

  • VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)
  • Borussia Dortmund–Werder Bremen 3-0 (1-0)
  • Mainz–Heidenheim 2-1 (1-0)
  • Hamburger SV–Bayer Leverkusen elhalasztva

csütörtökön játsszák:

  • Augsburg–Union Berlin 20.30

A német bajnokság tabellájának állása ide kattintva tekinthető meg.

A Bayern ezzel a sikerrel hangolt a Köln elleni mérkőzésre:

 

