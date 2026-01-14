Magyar gól Lipcsében, a látványos szólógólnál is volt szebb a Bayern félbeszakadt bajnokiján

Hétvégén a rossz időjárási körülmények miatt január 27-re halasztották az RB Leipzig idegenbeli mérkőzését a St. Pauli ellen, így Gulácsi Péter és Willi Orbán együttesének csak szerdán kezdődött el a Bundesliga tavaszi szezonja. A lipcseiek az első 2026-os találkozójukon így azt a Freiburgot fogadták, amelytől pályaválasztóként korábban még sosem kaptak ki – mindkét magyar légiós a hazai kezdőcsapatban kapott helyet, majd végig a pályán volt.

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal is felálló RB Leipzig a Freiburg ellen kezdte meg a Bundesliga tavaszi szezonját. Fotó: DPA/David Hammersen

Willi Orbán góljával vezetett, nyert az RB Leipzig

A lipcsei együttes már az első félidőben is közelebb járt a gólhoz, a fordulás után azonban meg is szerezte a vezetést:

Orbán egy szabadrúgás után fejelt a kapu jobb oldalába – a magyar védő augusztus óta először volt eredményes.

Három perc sem telt el, és Romulo Cardoso megduplázta az RB Leipzig előnyét – mint később kiderült, ezzel ki is alakult a 2-0-s végeredmény. Gulácsinak nem akadt sok dolga, kapott gól nélkül teljesítette a bajnokit, amely után a Lipcse ismét fellépett a harmadik helyre a tabellán.

Megszenvedett, de győzött Kölnben a Bayern München

A címvédő és a tabellát veretlenül vezető Bayern München a Wolfsburg elleni 8-1-es siker után szerdán az újonc Köln vendége volt, és a bajorok ellen tizenöt éve nyeretlen házigazda rögtön veszélyeztetni tudott. Manuel Neuer bravúrja után még hevesebben használtak pirotechnikai eszközöket a hazai szurkolók, a nagy füst miatt pedig a játékvezető félbeszakította a találkozót – mintegy nyolc perc szünet után oszlott el a füst, és jöhetett a folytatás.

Szűk tíz percre félbeszakadt a Bayern München kölni bajnokija. Fotó: DPA/Federico Gambarini

Ahogy arra számítani lehetett, ezután a Bayern játszott mezőnyfölényben, de a kimaradt helyzetek megbosszulták magukat. A 41. percben a kölniek német játékosa, Linton Maina a saját térfelének közepéről indította el a vendégek kontráját, és egy hetvenméteres(!) szóló végén a tizenhatos vonaláról vezetést szerzett a csapatának. A szünetre – a tizenkét percig tartó ráadásnak is köszönhetően – mégis ismét döntetlen lett az állás, Serge Gnabry ugyanis éles szögből még szebb gólt lőtt: látványos mozdulattal, a labdát először a földre rúgva talált a hazai kapuba.