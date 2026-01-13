kapusBayern MünchenFC Köbenhavnlengyel fociválogatottVfL WolfsburgLiverpool FC

Fejvédőben balettozik a Liverpooltól távozott kapus, de ezt a napot nem teszi zsebre

Bundesliga-történetének 968. találkozóján a 358., egyben legsúlyosabb vereségét szenvedte el vasárnap a VfL Wolfsburg labdarúgócsapata. A Bayern München egyáltalán nem ezen a mérkőzésen volt a legnagyobb fölényben az idény során, mégsem állt meg nyolc szerzett gólig. Ebben az is szerepet játszott, hogy a Farkasok ex-liverpooli kapusa, Kamil Grabara finoman szólva sem eseménydús pályafutása legjobb meccsét teljesítette.

Wiszt Péter
2026. 01. 13. 5:26
Kamil Grabara a Liverpool kapusaként az első csapatban nem kapott lehetőséget Liverpool goalie Kamil Grabara during an International Champions Cup match between Manchester United and Liverpool at Michigan Stadium in Ann Arbor, Michigan USA, on Wednesday,
Kamil Grabara a Liverpool kapusaként a felnőttcsapatban nem kapott lehetőséget (Fotó: NurPhoto via AFP/Amy Lemus)
A 63-12-es gólkülönbség egy futball-liga hajrájában is kiválónak mondható. Az, hogy ezzel a mutatóval a Bayern München a német bajnokság 16. fordulója után áll, egyenesen példátlan. A veretlen bajor rekordbajnok átlagosan majdnem négy gólt szerez mérkőzésenként, miközben kevesebb mint egyet kap. Ez persze nem csupán Vincent Kompany játékosain múlik, hiszen például a Mainz elleni decemberi bajnoki úgy zárult 2-2-es döntetlennel, hogy a várható gólok száma 4,19 volt a 0,95 ellenében. A vasárnapi, Wolfsburg elleni mérkőzés eközben az xG-t tekintve 2,94-1,18 volt. A végeredmény viszont a lengyel kapus, Kamil Grabara rossz napjának is köszönhetően 8-1 lett, ami a sérült Dárdai Bencét nélkülöző Farkasok Bundesliga-történetének eddigi legsúlyosabb veresége.

A Wolfsburg lengyel kapusa, Kamil Grabara nem lehet büszke a Bayern München ellen mutatott vasárnapi teljesítményére
A Wolfsburg lengyel kapusa, Kamil Grabara nem lehet büszke a Bayern München ellen mutatott vasárnapi teljesítményére (Fotó: DPA/Swen Pfortner)

Az 50. percben még csak 2-1-re vezetett a Bayern, húsz perccel később viszont már 6-1 volt az állás. A két öngólt is vétett Wolfsburg elleni siker arra is jó volt, hogy az immáron húszgólos Harry Kane mögé Michael Olise és Luis Díaz lépjen fel a Bundesliga-góllövőlista második és harmadik helyére – ők hárman összesen négy gólt és négy gólpasszt jegyeztek vasárnap Münchenben. Ez azonban nem fordult volna elő, ha Grabara a kapuját eltalált kilenc kísérletből többet is tud hárítani.

Kamil Grabara pályafutása Liverpoolon át is vezetett Wolfsburgig

Az 1999-es születésű szókimondó kapus hazájában, a lengyel Ruch Chorzów együttesében kezdte meg a profi pályafutását, de mielőtt debütálhatott volna az első számú csapatban, közvetlenül a 17. születésnapja előtt megvásárolta őt az angol Liverpool. 

A Vörösök történetének a 2005-ben Bajnokok Ligája-győztes Jerzy Dudek után ő lett a második lengyel kapusa, de nem tudta másolni honfitársa teljesítményét a csapatnál a képességeit illetően.

A tánctudásban már talán igen, ugyanis míg Dudek anno tizenegyeseknél a gólvonalon, addig a balettkedvelő Grabara csapata támadásainál a saját térfelén szokott olykor bemutatót tartani a közönség nagy örömére.

A Liverpool színeiben az ifjúsági BL-ben és az utánpótláscsapatoknál ugyan sokszor kapott szerepet – a lengyel válogatottal U21-es Európa-bajnokságon is szerepelt –, ám a felnőttek között nem bizonyíthatott, és Grabarát az angol klub többször is kölcsönadta. Két időszakban is járt a dán Aarhusnál, közte pedig a 2019–20-as idényt az akkor másodosztályú Huddersfieldnél töltötte.

2020. január 28-án ennél az angol klubnál történt meg vele egy ijesztő sérülés. 

A Hull City elleni bajnokin csapattársával, Christopher Schindlerrel ütközött, és agyrázkódás gyanújával kórházba került, ahol több éjszakán keresztül benntartották, majd hónapokig regenerálódott.

Mégsem ez volt karrierje legsúlyosabb fejsérülése, hanem egy két és fél évvel később történt eset. Kamil Grabara 2021 nyarán 6,2 millió eurónak megfelelő összegért igazolt a Liverpoolból a dán Köbenhavn csapatába, amellyel első idényében rögtön bajnok lett, ráadásul a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott. Aztán a második évad nem indult jól: 2022. július 24-én egy Aalborg elleni bajnoki elején úgy összefejelt Mathias Ross-szal, hogy arctörést állapítottak meg nála, a két hónappal későbbi felépülése óta pedig csak fejvédőben lép pályára.

A Köbenhavn kapusaként jobban ment a Bayern München ellen

Grabara az év végén így is szerepelt a nyolcaddöntős lengyelek világbajnoki keretében, és 2024 nyaráig a Köbenhavn kapuját összesen 126 tétmérkőzésen védte, amelyek között 12 BL-találkozó is szerepelt. 2023 novemberében például a Bayern München ellen játszott, és az idegenben elért bravúros 0-0-s döntetlennel társult pontszerzésben komoly szerepe is volt – a bajor együttesnek máig az az utolsó hazai csoportkörös/alapszakaszbeli találkozója a Bajnokok Ligájában, amit nem nyert meg.

A Köbenhavn jól járt Kamil Grabara szerződtetésével, a kapus három éven át vezette sikerekre a dán csapatot
A Köbenhavn jól járt Kamil Grabara szerződtetésével, a kapus három éven át vezette sikerekre a dán csapatot (Fotó: NurPhoto/AFP/Ulrik Pedersen)

Aztán bő másfél éve, miután sorozatban másodszor is az év legjobb kapusa lett Dániában,

13,5 millió eurót sem sajnált Kamil Grabaráért a VfL Wolfsburg, amely színeiben 2024 augusztusában épp egy Bayern elleni 3-2-es vereség alkalmával debütált a Bundesligában.

Bár tavaly februárban egy kisebb sérülést összeszedett, ezt leszámítva kiszoríthatatlan a Farkasok kapujából, ennek segítségével 2025 őszén Új-Zéland ellen (1-0) a második, majd Hollandia ellen (1-1) a harmadik válogatottságát is ünnepelhette. Németországban eddig 45 bajnokin 85 gólt kapott – igaz, ebből 12-t a legutóbbi kettőn.

A Manuel Neuerhez hasonlóan olykor söprögetőként is hasznos kapus még csak múlt héten ünnepelte a 27. születésnapját, de máris eseménydús karrier van a háta mögött. A Wolfsburg az elmúlt idényekben stabilan bennmaradt a német élvonalban, jelenleg már kilenc vereséggel a háta mögött a tabella 14. helyén áll. Ha a Bayern elleni rémálmot a jövőben sikerül elfelejtenie, Kamil Grabara már szerdán a St. Pauli ellen is sokat tehet azért, hogy idén se kelljen aggódniuk a kiesés miatt Dárdai Bencééknek.

 

