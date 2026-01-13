Fejvédőben balettozik a Liverpooltól távozott kapus, de ezt a napot nem teszi zsebre

A 63-12-es gólkülönbség egy futball-liga hajrájában is kiválónak mondható. Az, hogy ezzel a mutatóval a Bayern München a német bajnokság 16. fordulója után áll, egyenesen példátlan. A veretlen bajor rekordbajnok átlagosan majdnem négy gólt szerez mérkőzésenként, miközben kevesebb mint egyet kap. Ez persze nem csupán Vincent Kompany játékosain múlik, hiszen például a Mainz elleni decemberi bajnoki úgy zárult 2-2-es döntetlennel, hogy a várható gólok száma 4,19 volt a 0,95 ellenében. A vasárnapi, Wolfsburg elleni mérkőzés eközben az xG-t tekintve 2,94-1,18 volt. A végeredmény viszont a lengyel kapus, Kamil Grabara rossz napjának is köszönhetően 8-1 lett, ami a sérült Dárdai Bencét nélkülöző Farkasok Bundesliga-történetének eddigi legsúlyosabb veresége.

A Wolfsburg lengyel kapusa, Kamil Grabara nem lehet büszke a Bayern München ellen mutatott vasárnapi teljesítményére (Fotó: DPA/Swen Pfortner)

Az 50. percben még csak 2-1-re vezetett a Bayern, húsz perccel később viszont már 6-1 volt az állás. A két öngólt is vétett Wolfsburg elleni siker arra is jó volt, hogy az immáron húszgólos Harry Kane mögé Michael Olise és Luis Díaz lépjen fel a Bundesliga-góllövőlista második és harmadik helyére – ők hárman összesen négy gólt és négy gólpasszt jegyeztek vasárnap Münchenben. Ez azonban nem fordult volna elő, ha Grabara a kapuját eltalált kilenc kísérletből többet is tud hárítani.

Kamil Grabara pályafutása Liverpoolon át is vezetett Wolfsburgig

Az 1999-es születésű szókimondó kapus hazájában, a lengyel Ruch Chorzów együttesében kezdte meg a profi pályafutását, de mielőtt debütálhatott volna az első számú csapatban, közvetlenül a 17. születésnapja előtt megvásárolta őt az angol Liverpool.

A Vörösök történetének a 2005-ben Bajnokok Ligája-győztes Jerzy Dudek után ő lett a második lengyel kapusa, de nem tudta másolni honfitársa teljesítményét a csapatnál a képességeit illetően.

A tánctudásban már talán igen, ugyanis míg Dudek anno tizenegyeseknél a gólvonalon, addig a balettkedvelő Grabara csapata támadásainál a saját térfelén szokott olykor bemutatót tartani a közönség nagy örömére.

A Liverpool színeiben az ifjúsági BL-ben és az utánpótláscsapatoknál ugyan sokszor kapott szerepet – a lengyel válogatottal U21-es Európa-bajnokságon is szerepelt –, ám a felnőttek között nem bizonyíthatott, és Grabarát az angol klub többször is kölcsönadta. Két időszakban is járt a dán Aarhusnál, közte pedig a 2019–20-as idényt az akkor másodosztályú Huddersfieldnél töltötte.