A Bayern München csodatinijének kijelentése után fortyognak a bajorok

Nagy port kavart a Bayern München tinédzser labdarúgójának kijelentése. Lennart Karl egy szurkolói ankéton arról beszélt, hogy egyszer a Real Madridban szeretne futballozni – ezen felháborodtak a bajor szurkolók.

2026. 01. 07. 11:51
Lennart Karlra irányult a figyelem.
Nagy port kavart a kijelentésével Lennart Karl (Fotó: AFP/Hesham Elsherif)
Nem véletlenül nagy a visszhang a kijelentés után. Lennart Karl a Bayern München egyik legnagyobb tehetsége, aki az elmúlt években kijött a bajorok akadémiájáról, joggal félnek elvesztésétől. A 17 éves játékos az ősszel robbant be, az egyik pillanatról a másikra a német rekordbajnok alapemberévé vált. Lennart Karl a klubvilágbajnokságon debütált a Bayern felnőttcsapatában, a Bundesligában először augusztusban lépett pályára, azóta 13 mérkőzésen három gólt szerzett. A Bajnokok Ligájában is megállja a helyét, sőt rekordokat döntöget a német tini: három találkozón négy gól fűződik a nevéhez.

A Bayern München játékosa, Lennart Karl a pályán kívül is beszédtémát szolgáltat ezúttal. otó: AFP/Karl-Josef Hildenbrand

Lennart Karl a Real Madridba vágyik

A téli szünetben komoly port kavart Németországban a Bayern München 17 éves kiválósága. Lennart Karl egy szurkolói ankéton arról beszélt, hogy egyszer a Real Madridban szeretne futballozni – írja az Origo. A kijelentés után a bajor drukkerek felháborodtak.

Mint Lennart Karl fogalmazott, a Bayern München óriási klub, és álom neki ott játszani, aztán váratlanul hozzátette: hosszabb távon a Real Madridban szeretne szerepelni.

 

Nyugodtan reagált a Bayern München

Christoph Freund sportigazgató a keddi, Salzburg ellen 5-0-ra megnyert felkészülési mérkőzés után nyilatkozta, hogy Lennart Karl azonnal belátta, hogy szerencsétlenül fogalmazott, másnap bocsánatot kért, és hangsúlyozta: rendkívül jól érzi magát Münchenben.

Freund emlékeztetett arra is, hogy a játékos gyermekként próbajátékon járt a Realnál, ezért dicsérte a madridiakat, nem pedig konkrét távozási szándékáról beszélt.

Max Eberl, az igazgatóság tagja szintén nyugodtan igyekezett kezelni az ügyet. Elmondta, hogy a tinédzser maga jelezte, hogy valóban félreérthetően fogalmazott, és hálás a Bayernnek mindenért.

Karl vasárnap a Wolfsburg elleni hazai bajnokin bizonyíthatja be a Bayern München szurkolóinak, hogy a szíve még mindig a bajorokhoz húz.

