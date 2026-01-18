Gulácsi fejlődésről beszélt, miután 11 gólt kapott két meccsen a Bayern Münchentől

Gulácsi Péter két mérkőzésen 11 gólt kapott ebben az idényben a Bayern Münchentől, míg a többi 15 Bundesliga-meccsén összesen 13-at a többi csapat ellen. Ez jól megmutatja, hogy a Lipcse számára mennyire szélsőségesen rosszul alakult a két Bayern elleni találkozó.

Gulácsi Péter is tehetetlen volt a Bayern München ellen Fotó: JAN WOITAS / DPA

Az első fordulóban, még augusztusban sokkoló volt az RB Leipzignek a 6-0-s vereség Münchenben, hiszen az volt az új vezetőedző, Ole Werner első bajnokija a csapat élén, ráadásul ő volt az, aki kiállt Gulácsi Péter mellett a nyáron, és megtartotta a magyart első számú kapusnak. Ezek után nem nézett ki jól a Münchenben kapott hatos.

Dicsérték a magyar kapust Németországban

Akkor még nem lehetett tudni, hogy a Bayern ebben az idényben bombaformát mutat majd, és még a Pep Guadiola-féle csapat Bundesliga-gólrekordját is megdönti majd az idény feléhez érve. A Lipcse pedig azóta sokat bizonyított Gulácsival a kapuba, hiszen a szombati veresége után is a negyedik helyen áll a Bundesligában. Ezért is volt meglepő az újabb nagy pofon, ráadásul hazai pályán.

Főleg, hogy az első félidőben még 1-0-ra vezetett, és jobban a játszott a Leipzig. Szünet után azonban a Bayern fordított, de még tíz perccel a vége előtt is szoros volt a meccs, 2-1 volt a bajoroknak. Aztán jött a lipcsei összeomlás és a Bayern-henger, így lett 5-1 a vége.

Gulácsi Péter az öt bekapott gól ellenére is dicséreteket kapott Németországban. A Focus.de két védését is kiemelte : előbb Luis Diaz távoli lövése után, majd Harry Kane közeli kísérleténél is nagyot védett a magyar kapus a német lap szerint.

Gulácsi Péter: Fejlődtünk a két Bayern-meccs között

A magyar kapust a meccs után arról is kérdezték, hogy a két Bayern elleni találkozón összesen 11 gólt kapott, ami nem kevés. Gulácsi szerint van pozitívum a két mérkőzés összevetésében:

Megmutattuk, hogy fejlődtünk az elmúlt hat hónapban. Sokkal jobb meccs volt, mint az első mérkőzés.

Gulácsi így értékelt bővebben:

– Azt hiszem, ez a meccs kiegyenlítettebb volt, mint amit az eredmény sugall. Voltak lehetőségeink, de sajnos nem tudtuk kihasználni őket. A mérkőzés első részében jól irányítottuk a játékot, megnehezítettük a dolgukat, és nem engedtünk sok gólszerzési lehetőséget. Erre építhetünk. Most az a fontos, hogy megszerezzük a három pontot legközelebb a Heidenheim ellen.