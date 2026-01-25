Tóth Alex megszólalt a PL-debütálás után, az edzője pedig magyar gólt emelt ki

Először fordult elő a Premier League-ben, hogy egyazon mérkőzésen három magyar futballista is pályára lépjen – liverpooli oldalon a gólig és gólpasszig jutó Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milost a szünetben lecserélte Arne Slot, míg a Bournemouthnál Tóth Alex a 85. percben áll be csereként. Andoni Iraola együttese a szombatit megelőző 14 tétmeccséből mindössze egye tudott megnyerni, a mostani feltámadást a Liverpool 13 mérkőzést számláló veretlenségi sorozata bánta.

Tóth Alex edzője is kiemelte Szoboszlai gólját. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Tóth Alex még 2-2-es állásnál lépett pályára, s így ő is a társakkal ünnepelhette a ráadás ötödik percében született győztes gólt. Az angol lapok különösebb szót nem áldoztak a magyar játékos debütálására, a Sky Sports viszont hetes osztályzattal értékelte a teljesítményét – hasonlóan például Szoboszlaiéhoz.

– Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen mérkőzésen mutatkoztam be.

A Liverpool ellen a 95. percben nyertük meg a meccset, talán ennél még kívánni sem lehetne jobbat

– nyilatkozta a lefújás után a Ferencvárostól szerződtetett középpályás, aki kiemelte, teljesen más kávéház a Premier League a magyar élvonal után. – Jó hangulatú, pörgős meccs volt, az NB I-hez képest teljesen más szint, sokkal gyorsabb a játék. Azért jöttem ide, hogy fejlődjek, nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre.

A 20 esztendős középpályás elárulta, többször is beszélt már Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal, akik mindent megtesznek azért, hogy zökkenőmentesen menjen a beilleszkedés.

– Sokat beszélgettünk, mielőtt idejöttem volna, jó a kapcsolatom velük. Próbálnak, illetve próbáltak mindenben segíteni. Azt mondták, bármi kell, itt vannak: ha lakás- vagy autóbérlésben kell segíteni, vagy egyszerűen csak unatkozom, keressem őket bátran. Örülök neki, hogy erre számíthatok tőlük.

Tóth Alex a szurkolóknak is üzent a győzelem után, a klub közösségi médiás felületein megjelent videóban üdvözölte a Cseresznyések drukkereit, és itt is kiemelte, hogy tökéletes volt a bemutatkozása.

Tóth Alex edzője is elismerte Szoboszlait

A Liverpool veresége azt is jelenti, amennyiben az Arsenal legyőzi vasárnap a Manchester Unitedet, a Vörösök közelebb lesznek a kiesőzónához, mint az első helyhez. A Bournemouth részéről persze így is bravúrnak mondható a siker, tisztában van ezzel Andoni Iraola is, aki Szoboszlai gólját szép szavakkal illette.