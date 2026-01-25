Tóth AlexLiverpoolBournemouthAndoni IraolaKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Tóth Alex megszólalt a PL-debütálás után, az edzője pedig magyar gólt emelt ki

Hiába Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza, a Liverpool 3-2-es vereséggel távozott a Bournemouth otthonából. A hazaiaknál ezen a mérkőzésen mutatkozott be a Premier League-ben Tóth Alex, aki a meccs után elmondta, ilyen debütálásnál nem is kívánhatott volna jobbat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 8:23
A Bournemouth magyarja is a pályán ünnepelhette a győztes gólt Forrás: Bournemouth
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Először fordult elő a Premier League-ben, hogy egyazon mérkőzésen három magyar futballista is pályára lépjen – liverpooli oldalon a gólig és gólpasszig jutó Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milost a szünetben lecserélte Arne Slot, míg a Bournemouthnál Tóth Alex a 85. percben áll be csereként. Andoni Iraola együttese a szombatit megelőző 14 tétmeccséből mindössze egye tudott megnyerni, a mostani feltámadást a Liverpool 13 mérkőzést számláló veretlenségi sorozata bánta.

Tóth Alex edzője is kiemelte Szoboszlai gólját
Tóth Alex edzője is kiemelte Szoboszlai gólját. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Tóth Alex még 2-2-es állásnál lépett pályára, s így ő is a társakkal ünnepelhette a ráadás ötödik percében született győztes gólt. Az angol lapok különösebb szót nem áldoztak a magyar játékos debütálására, a Sky Sports viszont hetes osztályzattal értékelte a teljesítményét – hasonlóan például Szoboszlaiéhoz.

– Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen mérkőzésen mutatkoztam be. 

A Liverpool ellen a 95. percben nyertük meg a meccset, talán ennél még kívánni sem lehetne jobbat

– nyilatkozta a lefújás után a Ferencvárostól szerződtetett középpályás, aki kiemelte, teljesen más kávéház a Premier League a magyar élvonal után. – Jó hangulatú, pörgős meccs volt, az NB I-hez képest teljesen más szint, sokkal gyorsabb a játék. Azért jöttem ide, hogy fejlődjek, nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre.

A 20 esztendős középpályás elárulta, többször is beszélt már Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal, akik mindent megtesznek azért, hogy zökkenőmentesen menjen a beilleszkedés.

– Sokat beszélgettünk, mielőtt idejöttem volna, jó a kapcsolatom velük. Próbálnak, illetve próbáltak mindenben segíteni. Azt mondták, bármi kell, itt vannak: ha lakás- vagy autóbérlésben kell segíteni, vagy egyszerűen csak unatkozom, keressem őket bátran. Örülök neki, hogy erre számíthatok tőlük.

Tóth Alex a szurkolóknak is üzent a győzelem után, a klub közösségi médiás felületein megjelent videóban üdvözölte a Cseresznyések drukkereit, és itt is kiemelte, hogy tökéletes volt a bemutatkozása.

Tóth Alex edzője is elismerte Szoboszlait

A Liverpool veresége azt is jelenti, amennyiben az Arsenal legyőzi vasárnap a Manchester Unitedet, a Vörösök közelebb lesznek a kiesőzónához, mint az első helyhez. A Bournemouth részéről persze így is bravúrnak mondható a siker, tisztában van ezzel Andoni Iraola is, aki Szoboszlai gólját szép szavakkal illette.

– Különböző módszerekkel lehet pontokat szerezni és győzni. Általában tövig nyomjuk a gázt, és megpróbáljuk ezt végig fenntartani. Most azonban – valószínűleg amiatt, hogy létszámban nem vagyunk meg – amellett döntöttünk, hogy kissé tartalékoljuk az energiát a meccs végéig. Nagyon rossz sorozatban voltunk, de most a lehetséges kilenc pontból hetet megszereztünk.

A második liverpooli gól remek befejezés volt, az elsőnél viszont jobban kellett volna védekeznünk.

– Próbáljuk megtalálni az egyensúlyt, mert előfordul, hogy pontrúgásból kapunk gólt, szeretnénk ennek a számát lecsökkenteni – mondta a tréner.

A Bournemouth legközelebb január 31-én, szombaton, a mindössze nyolc szerzett ponttal ligautolsó Wolverhampton ellen lép pályára idegenben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu