Szoboszlai nem ezt érdemli, csak Szalah állt mellé, feszültség a Liverpool kudarca után

November vége óta kapott ki újra a Liverpool, amely azóta hat döntetlent is játszott, így nem lehetett elégedett az eredménysorával, de Arne Slot csapata most már a veretlenség mítoszába sem kapaszkodhat. Tóth Alex győztes meccsen debütált a Premier League-ben, a Fradiból igazolt középpályás csereként állt be a Bournemouth-ba, amely 3-2-re győzött Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja ellen.

Szoboszlai gólt lőtt, de a Liverpool kikapott Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai a meccs hőse is lehetett volna, hiszen újabb gólt lőtt és gólpasszt is adott a meccsen, ám csapata ennek ellenére is kikapott. A magyar középpályás természetesen nem került a kritikák kereszttüzébe az angol sajtóban, sőt a Liverpool Echo című lap egyenesen áldozatként mutatja be őt.

„Szoboszlai Dominik nem érdemli meg, ami a Liverpool legutóbbi kétségbeejtő veresége után történt” – írja már a cikke címében az angol lap.

Mi történt a Liverpool veresége után?

„Szoboszlai Dominik elkeseredett arcot vágott a vereség után. Miközben a társai lehajtott fejjel, csalódottan vánszorogtak le a Vitality Stadion gyepéről, a letört Szoboszlai mozdulatlanul állt, csípőre tett kézzel, és képtelen volt felfogni ennek a mérkőzésnek a végkifejletét” – írja a Liverpool Echo, kiemelve, hogy társai magára hagtyák a pályán az összetört magyart.

Az egyedüli kivétel Mohamed Szalah volt.

„Ő ebben a liverpooli keretben talán bárkinél jobban nem érdemli meg azt, ami ebben az idényben történik – folytatja a lap a gondolatait Szoboszlairól. – Végül Mohamed Szalah terelte le a pályáról, és egyértelmű volt, mennyire mélyen érinti ez a nyolcast. Hogyan is ne érintené, amikor újabb, mindent beleadó teljesítményt nyújtott, megint csak több poszton is, mégsem lett belőle semmi.„

A lap ezután gyakorlatilag mindenkit kritizál a klubnál Szoboszlain kívül, és előrevetíti, hogy a Liverpool lemaradhat a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy helyről (jelenleg negyedik).

„Szoboszlai elképesztő találata parázs hajrát ígért, a vendégek pedig mindent feltettek a késői győzelemre, de úgy tűnik, a hasonló fordításokhoz szükséges varázslatukat már a szezon elején elhasználták” – állapítják meg.