Szoboszlai DominikMohamed SzalahLiverpool FC

Szoboszlai nem ezt érdemli, csak Szalah állt mellé, feszültség a Liverpool kudarca után

Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott, de a Liverpool így is 3-2-es vereséget szenvedett a Bournemouth otthonában a Premier League 23. fordulójában szombaton. Az angol sajtóban Szoboszlai reakciója a téma, kiemelik, hogy látszott rajta, mennyire megviselte ez a vereség, ami után egyedül Mohamed Szalah ment oda hozzá a csapatból. Szoboszlai nem ezt érdemli – jelenti ki a Liverpool Echo.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 6:40
Egyedül Szalah ment oda Szoboszlai Dominikhez a Liverpool kudarca után Fotó: BENOIT PAVAN Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November vége óta kapott ki újra a Liverpool, amely azóta hat döntetlent is játszott, így nem lehetett elégedett az eredménysorával, de Arne Slot csapata most már a veretlenség mítoszába sem kapaszkodhat. Tóth Alex győztes meccsen debütált a Premier League-ben, a Fradiból igazolt középpályás csereként állt be a Bournemouth-ba, amely 3-2-re győzött Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja ellen.

Szoboszlai gólt lőtt, de a Liverpool kikapott
Szoboszlai gólt lőtt, de a Liverpool kikapott Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai a meccs hőse is lehetett volna, hiszen újabb gólt lőtt és gólpasszt is adott a meccsen, ám csapata ennek ellenére is kikapott. A magyar középpályás természetesen nem került a kritikák kereszttüzébe az angol sajtóban, sőt a Liverpool Echo című lap egyenesen áldozatként mutatja be őt.

„Szoboszlai Dominik nem érdemli meg, ami a Liverpool legutóbbi kétségbeejtő veresége után történt” – írja már a cikke címében az angol lap.

Mi történt a Liverpool veresége után?

„Szoboszlai Dominik elkeseredett arcot vágott a vereség után. Miközben a társai lehajtott fejjel, csalódottan vánszorogtak le a Vitality Stadion gyepéről, a letört Szoboszlai mozdulatlanul állt, csípőre tett kézzel, és képtelen volt felfogni ennek a mérkőzésnek a végkifejletét” – írja a Liverpool Echo, kiemelve, hogy társai magára hagtyák a pályán az összetört magyart. 

Az egyedüli kivétel Mohamed Szalah volt.

„Ő ebben a liverpooli keretben talán bárkinél jobban nem érdemli meg azt, ami ebben az idényben történik – folytatja a lap a gondolatait Szoboszlairól. – Végül Mohamed Szalah terelte le a pályáról, és egyértelmű volt, mennyire mélyen érinti ez a nyolcast. Hogyan is ne érintené, amikor újabb, mindent beleadó teljesítményt nyújtott, megint csak több poszton is, mégsem lett belőle semmi.„

A lap ezután gyakorlatilag mindenkit kritizál a klubnál Szoboszlain kívül, és előrevetíti, hogy a Liverpool lemaradhat a Bajnokok Ligája-indulást érő első négy helyről (jelenleg negyedik).

„Szoboszlai elképesztő találata parázs hajrát ígért, a vendégek pedig mindent feltettek a késői győzelemre, de úgy tűnik, a hasonló fordításokhoz szükséges varázslatukat már a szezon elején elhasználták” – állapítják meg.

Szoboszlai messze kiemelkedik a csapatból

A többi angol lap is dicsérte a magyar középpályást a vereség ellenére.

„Gólt lőtt és egy gólpasszt is adott. Az első félidő végén Van Dijk fejére ívelt szögletből, majd a középpályán mutatott lendüetes játéka után egy óra elteltével jobbhátvédként folytatta. A héten a második szabadrúgásgólját szerezte, ebben a szezonban messze kiemelkedik a többiek közül” – írja Szoboszlairól a This is Anfield.

„A szünet előtt fel-felbukkant, majd pontosan ívelt be egy szögletet, amiből Van Dijk gólt szerzett. Az utolsó fél órában jobbhátvédként játszott, a hajrában újabb brilliáns szabadrúgásgóllal jelentkezett” – dicsérte Szoboszlait a Liverpool Echo

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.