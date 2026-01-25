Kerkez MilosArne SlotLiverpool FC

Slot a lecserélt és kifütyült Kerkez Milos nyakába varrja a Liverpool vereségét?

Kerkez Milos számára nem sült el jól a visszatérés volt klubja, a Bournemouth otthonába. Ugyan kezdő volt a Liverpool színeiben, de csapata egyrészt 3-2-es vereséget szenvedett idegenben a Premier League 23. fordulójában szombaton, másrészt őt már a félidőben lecserélték és a füttykoncert is zavarhatta. Arne Slot edző a kudarc után ki is emelte Kerkez Milos hibáját az egyik bekapott gól előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 7:10
A Liverpool edzője, Arne Slot rámutatott Kerkez Milos gól előtti hibájára a Bournemouth ellen Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Három magyar futballista is pályára lépett a Bournemouth–Liverpool (3-2) meccsen a Premier League-ben, de csak egyiküknek lehetett oka az örömre. Tóth Alex csereként győztes mérkőzésen mutatkozott be az angol ligában, Szoboszlai Dominik viszont a gólja és a gólpassza ellenére is összetört a Liverpool veresége után . Kerkez Milos helyzete még rosszabb: őt már a félidőben lecserélte Arne Slot a volt csapata ellen, miután hibázott az egyik gól előtt.

Kerkez Milos lett a Liverpool egyik bűnbakja, Arne Slot is kiemelte a hibáját
Kerkez Milos lett a Liverpool egyik bűnbakja, Arne Slot is kiemelte a hibáját Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A Bournemouth második góljáról van szó, amely azért is híresült el, mert a Liverpoolban megsérülő Joe Gomez éppen nem volt a pályán, így Szoboszlaiék eggyel kevesebben, csak tízen voltak. Slot ezt ki is emelte a meccs után, ugyanis bekiabált, hogy a csapata rúgja ki a labdát, hogy tudjanak cserélni, ám ez nem történt meg.

Slot egyértelműen Kerkez hibájára utalt, akit le is cserélt

A Liverpool edzője ugyanakkor nem csak abban látja a bajt, hogy nem szakították meg a játékot, szerinte ugyanis ettől még nem kellett volna gólt kapniuk. És itt jött be a képbe Kerkez Milos hibája. 

A magyar válogatott balhátvéd lemaradt az ellenfél támadójáról, Alex Jimenezről a találat előtt.

– Még ha 10 emberre is fogyatkoztunk, az a gól nem azért esett, mert pillanatnyilag emberhátrányban voltunk. Azért esett, mert egy szélső meglepte a hátvédünket egy olyan helyzetben, ahol jobban is teljesíthettünk volna – hangsúlyozta Slot egyértelműen Kerkez Milosra utalva.

A holland az elégedetlenségének nemcsak hangot adott, hanem már a meccsen cselekedett is miatta: a félidőben lecserélte Kerkezt, akinek a helyére Andy Robertsont küldte pályára. A Liverpool kiegyenlített, ám egy hosszabbításban bekapott góllal végül mégis kikapott 3-2-re.

Az sem segített, hogy volt csapata szurkolói kifütyülték

Kerkez a liverpooli sajtóban sem kapott jó értékelést, a This is Anfield mindössze ötös osztályzatot adott neki a tízből, aminél rosszabbat senki sem kapott.

„Kerkez szenvedett korábbi klubja ellen, és a hazai szurkolók füttykoncertje valószínűleg hatással volt rá. Lemaradt Alex Jimenezről a Bournemouth második góljánál, rossz pillanatban vesztette el a koncenrációját, és nem nyújtott eleget támadásban. A félidőben lecserélték, ami sokat elárul teljesítményéről” – írták róla.

 

