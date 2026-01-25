LiverpoolArne SlotPremier ­League

Slot és a Liverpool csapatkapitánya is beleállt a játékvezetőbe, de Van Dijknak nincs igaza

Arne Slot és Virgil van Dijk is nyilatkozott a Liverpool 3-2-es veresége után a Bournemouth ellen. Slot és Van Dijk is kritizálta Michael Salisbury teljesítményét, ugyanakkor teljesen más okból. A Liverpool holland játékosának biztosan nincs igaza, ezt a Sky Sports mutatta meg élő adásban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 5:50
Arne Slot nincs könnyű helyzetben, a Liverpool 2026-ban még nyeretlen a bajnokságban
Arne Slot nincs könnyű helyzetben, a Liverpool 2026-ban még nyeretlen a bajnokságban Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
2026-ban továbbra is nyeretlen a Liverpool a Premier League-ben. Arne Slot együttese négy döntetlennel kezdte az évet a bajnokságban, majd jött a Bournemouth elleni meccs szombaton, ahol Szoboszlai Dominik hiába játszott elképesztően, adott egy gólpasszt és rúgott egy gólt, a Liverpool a hosszabbításban ismét gólt kapott – ekkor már Tóth Alex is bemutatkozott a hazaiaknál –, ezzel 3-2-re kikapott. Ha a vasárnapi eredmények úgy alakulnak, akkor a címvédő a hatodik helyre is visszacsúszhat, ami már nem jelent Bajnokok Ligája-indulást. Arne Slot a mérkőzés után nem volt tehát egyszerű helyzetben, a 13 meccses veretlen széria véget ért, így kellett az újságírók előtt magyarázatot adnia a történtekre. 

Szoboszlai Dominik gólöröme a fantasztikus találata után,de Arne Slot együttese, a Liverpool így is kikapott szombaton
Szoboszlai Dominik gólöröme a fantasztikus találata után,de Arne Slot együttese, a Liverpool így is kikapott szombaton  Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool játékosai alig pihenhettek, Slotnak ez a mentsége

– Kegyetlen meccs volt, felálltunk a kétgólos hátrányból, de hiába, a végén kikaptunk – kezdte a holland vezetőedző a lefújás után a Sky Sportsnak. Szerintem az első félidőben mindössze öt-tíz perc volt, amikor nem kontrolláltuk a mérkőzést. Sokszor remekül átjátszottuk őket, de végül tíz perc alatt kaptunk kettőt, ez a Bournemouth legjobb periódusa volt, a másodiknál ráadásul már csak tíz emberünk volt a pályán.

Slot itt arra utalt, hogy amikor a második gólt kapták, akkor a sérült Joe Gomez már nem volt a pályán, ugyanakkor a játék nem állt meg. A Liverpool edzője ezután a hajráról beszélt, illetve játékosai fáradtságáról. – Az utolsó tíz percben, 2-2 után már sokkal nyitottabb volt a meccs. Láttam a játékosaimon, hogy fáradtak voltak, mindössze két teljes napunk volt a találkozó előtt (a Liverpool szerdán még az Olympique Marseile vendége volt a BL-ben –a szerk.). Sokat nem tudtam cserélni a kezdőn, ugyanazoknak a játékosoknak kell játszania. A srácokat nem tudom hibáztatni, főleg, ha egy ilyen intenzív Bournemouth ellen játszunk.

Arne Slot a játékvezetőbe is beleállt

A Liverpool a hosszabbításban kapta a harmadik gólt, Michael Salisbury játékvezetőhöz pedig a holland is odament a lefújás után.

Számomra érthetetlen volt a négyperces hosszabbítás, többet kellett volna rátennie. Ott voltak a cserék, a videobíró is megnézett egy esetet, azzal is elment pár perc. Ezt mondtam neki, hogy kevés volt a négy perc.

A Bournemouth harmadik gólja után hatalmas volt az ünneplés a pályán
A Bournemouth harmadik gólja után hatalmas volt az ünneplés a pályán Fotó: GLYN KIRK / AFP

A harmadik Bournemouth-gól szabálytalan volt?

Slot ezután korrekten azt is elmondta, ezen kár tovább rugózniuk, hiszen elsősorban magukat kell okolni, hogy ez történt a hosszabbításban. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is a bíróval foglalkozott, a holland a harmadik kapott gól kapcsán kritizálta a játékvezetőt.

– A pályán egyértelműen úgy éreztem, hogy blokkoltak, a játékvezető és a VAR azonban nem így látta... Nem kellett volna ezt a gólt megadni, de utólag ezen már nem tudunk mit tenni.

Az esettel a Sky Sports is foglakozott a lefújás után, ahol egyértelműen rámutattak, szó nem volt szabálytalanságról.

Van Dijk nem véletlenül érezte, hogy blokkolták, ez azonban nem Bournemouth-játékos volt, hanem csapattársa, Curtis Jones.

A Liverpool szerdán az azeri Qarabag ellen zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát, a bajnokságban pedig január 31-én, szombaton a Newcastle Unitedet fogadja. Tóth Alex pedig a Bournemouth színeiben legközelebb szintén 31-én léphet pályára a sereghajtó Wolves ellen.

Fontos híreink

