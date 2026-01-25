Slot és a Liverpool csapatkapitánya is beleállt a játékvezetőbe, de Van Dijknak nincs igaza

2026-ban továbbra is nyeretlen a Liverpool a Premier League-ben. Arne Slot együttese négy döntetlennel kezdte az évet a bajnokságban, majd jött a Bournemouth elleni meccs szombaton, ahol Szoboszlai Dominik hiába játszott elképesztően, adott egy gólpasszt és rúgott egy gólt, a Liverpool a hosszabbításban ismét gólt kapott – ekkor már Tóth Alex is bemutatkozott a hazaiaknál –, ezzel 3-2-re kikapott. Ha a vasárnapi eredmények úgy alakulnak, akkor a címvédő a hatodik helyre is visszacsúszhat, ami már nem jelent Bajnokok Ligája-indulást. Arne Slot a mérkőzés után nem volt tehát egyszerű helyzetben, a 13 meccses veretlen széria véget ért, így kellett az újságírók előtt magyarázatot adnia a történtekre.

Szoboszlai Dominik gólöröme a fantasztikus találata után,de Arne Slot együttese, a Liverpool így is kikapott szombaton Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool játékosai alig pihenhettek, Slotnak ez a mentsége

– Kegyetlen meccs volt, felálltunk a kétgólos hátrányból, de hiába, a végén kikaptunk – kezdte a holland vezetőedző a lefújás után a Sky Sportsnak. Szerintem az első félidőben mindössze öt-tíz perc volt, amikor nem kontrolláltuk a mérkőzést. Sokszor remekül átjátszottuk őket, de végül tíz perc alatt kaptunk kettőt, ez a Bournemouth legjobb periódusa volt, a másodiknál ráadásul már csak tíz emberünk volt a pályán.

Slot itt arra utalt, hogy amikor a második gólt kapták, akkor a sérült Joe Gomez már nem volt a pályán, ugyanakkor a játék nem állt meg. A Liverpool edzője ezután a hajráról beszélt, illetve játékosai fáradtságáról. – Az utolsó tíz percben, 2-2 után már sokkal nyitottabb volt a meccs. Láttam a játékosaimon, hogy fáradtak voltak, mindössze két teljes napunk volt a találkozó előtt (a Liverpool szerdán még az Olympique Marseile vendége volt a BL-ben –a szerk.). Sokat nem tudtam cserélni a kezdőn, ugyanazoknak a játékosoknak kell játszania. A srácokat nem tudom hibáztatni, főleg, ha egy ilyen intenzív Bournemouth ellen játszunk.

Arne Slot a játékvezetőbe is beleállt

A Liverpool a hosszabbításban kapta a harmadik gólt, Michael Salisbury játékvezetőhöz pedig a holland is odament a lefújás után.