Kerkez Milos kiszorította, a Liverpool játékosa már télen távozna a klubtól

Kerkez Milos posztriválisa, a 31 éves Andy Robertson szerződése nyáron lejár a Liverpoollal, s a legfrissebb hírek szerint a balhátvéd már télen távozna a klubtól. Robertson kevés játéklehetőséget kap Arne Slot vezetőedzőtől, aki Kerkezt kezdeti folyamatosan. Robertson távozása elé a Liverpool sem akar akadályt gördíteni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 13:56
Andy Robertson már télen távozni szeretne a több játéklehetőség miatt a Liverpooltól
Andy Robertson már télen távozni szeretne a több játéklehetőség miatt a Liverpooltól Fotó: LUCA ROSSINI Forrás: NurPhoto
Januárban már mindenki számára természetes, hogy a Liverpool balhátvédje Kerkez Milos. Arne Slot vezetőedző bizalmát abszolút élvezi a 22 éves magyar játékos, aki legutóbb az Olympique Marseille elleni 3-0-s győzelem során csapata egyik legjobbja volt. Kerkez remek teljesítményének azonban az egyértelmű vesztes a másik balhátvéd, a skót Andy Robertson. A 31 éves védő csapatkapitány-helyettesként noha a bajnokságban 13-szor pályára lépett, de mindössze négyszer kezdett. Novemberben, amikor Kerkez hullámzó teljesítményt nyújtott, akkor a skót egy hét leforgása alatt háromszor is kezdett, de azóta a magyar játékos számít az első számú jelöltnek Slotnál.

Kerkez Milos (jobbra) az Oympique Marseille ellen is az első perctől a pályán volt a Liverpool színeiben
Kerkez Milos (jobbra) az Oympique Marseille ellen is az első perctől a pályán volt a Liverpool színeiben  Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Liverpool: Kerkez posztriválisa már télen távozna

Pénteken aztán a The Times megbízható újságírója, Paul Joyce és a The Athletic szakírója, David Ornstein írta meg, 

hogy Robertson a több játéklehetőség reményében akár már télen távozna, a legfőbb érdeklődő pedig a szintén angol csapat, a Tottenham Hotspur.

 A balhátvéd szerződése nyáron lejár, a hosszabbításról, noha zajlanak egyeztetések a felek között, de azt maga a játékos mondta nemrég, hogy messze még a megállapodás. Angol sajtóhírek szerint a Liverpool, tekintve, hogy Robertson 2017 óta mennyi mindent tett a klubért, hajlandó az eladásra, amennyiben a játékos is ezt szeretné. A Sky Sports pedig úgy tudja, hogy a Tottenham és Robertson már szóban meg is állapodott egymással, már csak a kluboknak kell dűlőre jutni.

Robertson számára azért is fontos lehet a több játékperc, miután a skót válogatott csapatkapitányaként ősszel kijutott a 2026-os világbajnokságra, a tornára pedig minél jobb formában szeretne megérkezni.

Az Európa-liga-győztes Tottenham kispadjára nyáron ült le a Brentfordtól távozó Thomas Frank, ugyanakkor a dán vezetőedzővel az együttes mindössze a 14. helyen áll a bajnokságban. A Spurs a PL-ben már négy meccse nyeretlen, ugyanakkor a BL-ben kedden a Borussia Dortmundot hazai pályán legyőzte 2-0-ra, így feljött az előkelő ötödik helyre az utolsó kör előtt – az angol sajtó szerint ez a győzelem mentette meg egyelőre Frankot a kirúgástól. A Tottenham edzői stábjába nemrég csatlakozott az a Heitinga, aki az előző idényben még Arne Slot stábjának a tagja volt, s angol bajnok lett, így Robertsonnal már korábban dolgozott együtt. 

A Liverpool Rómából visszahívhatja a játékosát

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az angol bajnokság címvédője a télen nem tervez bankot robbantani, sőt új játékos igazolása sincs terítéken. A Liverpoolnak azonban Robertson eladása esetén Kerkez mellé egy balhátvédet mindenképpen hoznia kell. A megoldás a görög Kosztasz Cimikasz lehet, aki még mindig a Liverpool játékosa, csak az őszt az AS Románál töltötte kölcsönben. A balhátvéd hivatalosan még tavasszal is a fővárosiaknál játszana, de Robertson távozása esetén könnyen visszahozhatják Cimikaszt Liverpoolba.

Robertson gyakorlatilag mindent megnyert a Liverpoollal nyolc és fél éve alatt: kétszeres angol bajnok (2020, 2025) és Ligakupa-győztes (2022, 2024), emellett egyszer megnyerte a BL-t (2019), az FA-kupát (2022) és 2020-ban klubvilágbajnok is lett. Robertson Jürgen Klopp irányítása alatt a világon az egyik legjobb balhátvéd volt, felfutásaival és beadásaival rendre veszélyt jelentett az ellenfél kapuja előtt. 

