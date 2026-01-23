Kerkez Milos kiszorította, a Liverpool játékosa már télen távozna a klubtól

Januárban már mindenki számára természetes, hogy a Liverpool balhátvédje Kerkez Milos. Arne Slot vezetőedző bizalmát abszolút élvezi a 22 éves magyar játékos, aki legutóbb az Olympique Marseille elleni 3-0-s győzelem során csapata egyik legjobbja volt. Kerkez remek teljesítményének azonban az egyértelmű vesztes a másik balhátvéd, a skót Andy Robertson. A 31 éves védő csapatkapitány-helyettesként noha a bajnokságban 13-szor pályára lépett, de mindössze négyszer kezdett. Novemberben, amikor Kerkez hullámzó teljesítményt nyújtott, akkor a skót egy hét leforgása alatt háromszor is kezdett, de azóta a magyar játékos számít az első számú jelöltnek Slotnál.

Kerkez Milos (jobbra) az Oympique Marseille ellen is az első perctől a pályán volt a Liverpool színeiben Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Liverpool: Kerkez posztriválisa már télen távozna

Pénteken aztán a The Times megbízható újságírója, Paul Joyce és a The Athletic szakírója, David Ornstein írta meg,

hogy Robertson a több játéklehetőség reményében akár már télen távozna, a legfőbb érdeklődő pedig a szintén angol csapat, a Tottenham Hotspur.

A balhátvéd szerződése nyáron lejár, a hosszabbításról, noha zajlanak egyeztetések a felek között, de azt maga a játékos mondta nemrég, hogy messze még a megállapodás. Angol sajtóhírek szerint a Liverpool, tekintve, hogy Robertson 2017 óta mennyi mindent tett a klubért, hajlandó az eladásra, amennyiben a játékos is ezt szeretné. A Sky Sports pedig úgy tudja, hogy a Tottenham és Robertson már szóban meg is állapodott egymással, már csak a kluboknak kell dűlőre jutni.

Robertson számára azért is fontos lehet a több játékperc, miután a skót válogatott csapatkapitányaként ősszel kijutott a 2026-os világbajnokságra, a tornára pedig minél jobb formában szeretne megérkezni.

Az Európa-liga-győztes Tottenham kispadjára nyáron ült le a Brentfordtól távozó Thomas Frank, ugyanakkor a dán vezetőedzővel az együttes mindössze a 14. helyen áll a bajnokságban. A Spurs a PL-ben már négy meccse nyeretlen, ugyanakkor a BL-ben kedden a Borussia Dortmundot hazai pályán legyőzte 2-0-ra, így feljött az előkelő ötödik helyre az utolsó kör előtt – az angol sajtó szerint ez a győzelem mentette meg egyelőre Frankot a kirúgástól. A Tottenham edzői stábjába nemrég csatlakozott az a Heitinga, aki az előző idényben még Arne Slot stábjának a tagja volt, s angol bajnok lett, így Robertsonnal már korábban dolgozott együtt.