Tóth AlexLiverpoolBournemouthKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

„Nagyszerű lesz ellenük játszani, de...” – Tóth Alex a Liverpool magyarjainak üzent

Szombaton mutatkozhat be új csapatában a Premier League legújabb magyar futballistája. A Ferencvárostól a Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alex a klubja hivatalos oldalának adott interjújában beszélt a Liverpool elleni bajnokiról és a Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos duó elleni csatáról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 13:15
A magyar középpályás honfitársai ellen mutatkozhat be a Premier League-ben Forrás: Bournemouth
A Bournemouth kedden hivatalosan is bejelentette Tóth Alex szerződtetését: az angol egyesület sajtóhírek szerint 12 millió eurót fizetett a húsz esztendős magyar középpályásért, ám ez az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén a 15 milliót is elérheti.

Tóth Alex a Bournemouth edzésén
Tóth Alex a Bournemouth edzésén. Forrás: Bournemouth

 

Tóth Alex már nagyon várja a bemutatkozást

A kilencszeres válogatott futballista szombaton mutatkozhat be új csapatában, amely éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpoolt látja vendégül a Vitality Stadionban. A mérkőzés előtt Tóth Alex a klub hivatalos oldalán beszélt a közelgő összecsapásról.

Izgatott vagyok, mert Dom és Milos személyében ismerős arcokat láthatok majd. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai pályán a saját közönségünk előtt, érdekes lesz, de a pályán nincs barátság.

– Kapcsolatban vagyunk, telefonon beszélünk, és néha üzenünk is egymásnak. Jó a kapcsolatunk, de meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden gyerek álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, ez az én álmom is – idézi Tóth Alexet a klub hivatalos oldala, amelynek beszámolója szerint noha a magyar légiós csak a héten kezdte meg a munkát új csapatánál, gyorsan beilleszkedett. – Mindenki nagyszerű itt, bárkivel találkoztam, rendkívül segítőkész volt. Sokat beszélnek velem, igyekeznek segíteni, amiben csak tudnak. Nagyon jó érzés ránézni a Premier League-logóval és a nevemmel ellátott mezre, nagyon boldog vagyok. Csodás szurkolótáborunk van, a stadion pedig rendre megtelik, izgatottan várom a jövőt.

A Bournemouth és a Liverpool összecsapása szombaton magyar idő szerint 18.30-kor kezdődik a Vitality Stadionban.

Premier League, 23. forduló:

Szombat

  • West Ham United–Sunderland 13.30 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Tottenham 16.00 (tv: Match4)
  • Fulham–Brighton 16.00
  • Manchester City–Wolverhampton 16.00 (tv: Spíler1)
  • Bournemouth–Liverpool 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap

  • Brentford–Nottingham Forest 15.00
  • Newcastle United–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
  • Crystal Palace–Chelsea 15.00 (tv: Match4)
  • Arsenal–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Everton–Leeds United 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

