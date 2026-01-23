„Nagyszerű lesz ellenük játszani, de...” – Tóth Alex a Liverpool magyarjainak üzent

A Bournemouth kedden hivatalosan is bejelentette Tóth Alex szerződtetését: az angol egyesület sajtóhírek szerint 12 millió eurót fizetett a húsz esztendős magyar középpályásért, ám ez az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén a 15 milliót is elérheti.

Tóth Alex a Bournemouth edzésén. Forrás: Bournemouth

Tóth Alex már nagyon várja a bemutatkozást

A kilencszeres válogatott futballista szombaton mutatkozhat be új csapatában, amely éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpoolt látja vendégül a Vitality Stadionban. A mérkőzés előtt Tóth Alex a klub hivatalos oldalán beszélt a közelgő összecsapásról.

Izgatott vagyok, mert Dom és Milos személyében ismerős arcokat láthatok majd. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai pályán a saját közönségünk előtt, érdekes lesz, de a pályán nincs barátság.

– Kapcsolatban vagyunk, telefonon beszélünk, és néha üzenünk is egymásnak. Jó a kapcsolatunk, de meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden gyerek álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, ez az én álmom is – idézi Tóth Alexet a klub hivatalos oldala, amelynek beszámolója szerint noha a magyar légiós csak a héten kezdte meg a munkát új csapatánál, gyorsan beilleszkedett. – Mindenki nagyszerű itt, bárkivel találkoztam, rendkívül segítőkész volt. Sokat beszélnek velem, igyekeznek segíteni, amiben csak tudnak. Nagyon jó érzés ránézni a Premier League-logóval és a nevemmel ellátott mezre, nagyon boldog vagyok. Csodás szurkolótáborunk van, a stadion pedig rendre megtelik, izgatottan várom a jövőt.

A Bournemouth és a Liverpool összecsapása szombaton magyar idő szerint 18.30-kor kezdődik a Vitality Stadionban.