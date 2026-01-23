Arne SlotLiverpoolBournemouthKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Szoboszlairól szóló kérdéssel lepték meg alaposan Slotot, aki mindkét magyarjáról szép szavakat mondott

A Liverpool péntek délelőtt megtartotta a Bournemouth elleni idegenbeli bajnokit megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot Szoboszlai Dominik vezérré válásának lehetőségéről és Kerkez Milos fejlődéséről is beszélt a szombati összecsapás előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 12:00
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is nagyszerűen teljesített a Marseille ellen Fotó: Miguel Medina Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljának is köszönhetően Arne Slot együttese 3-0-ra nyert szerdán a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille otthonában, a Premier League-ben azonban az előző négy mérkőzésén csupán döntetlenre volt képes a csapat. A lehetőség adott a javításra, szombaton a Bournemouth vendége lesz a Liverpool, a hazaiaknál ezen az összecsapáson mutatkozhat be a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex.

Arne Slot a Bournemouth ellen szakítaná meg a Liverpool bajnoki nyeretlenségét
Arne Slot a Bournemouth ellen szakítaná meg a Liverpool bajnoki nyeretlenségét. Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin

Arne Slot szerint Szoboszlai vezérré válhat

A találkozót felvezető sajtótájékoztatón először Szoboszlai Dominik és az ő felelősségvállalása került a középpontba, s bár ez a magyar válogatott csapatkapitányának formáját elnézve nem meglepő, Slot mégis elcsodálkozott egy kicsit – a holland viccesen megjegyezte, arra számított, hogy az előző alkalmakhoz hasonlóan Mohamed Szalahra vonatkozó kérdést kap először.

– Dominiknak kiváló idénye van, még akkor is, ha az elmúlt meccseken volt két olyan pillanata is, melyek az ő szintje alatt vannak. Tizenegyest nem szokott kihagyni, de ez bármikor előfordulhat az emberrel, a Burnley elleni hibájához hasonlót nem láthatunk gyakran, de ezzel ő is tisztában van. A Marseille ellen okos gólt szerzett az egyik stábtagom apró segítségével (utalt Xavi Valero súgására a holland – a szerk.), azt is megmutatta ismét, mennyire fontos a labda és a labda nélküli játékban, és volt egy gólpassza is, amit Hugo Ekitiké a kapufára lőtt.

Ha vezéregyéniség akarsz lenni, jó példát kell mutatnod, és ő ezt mindig megteszi.

– Elképesztő, milyen intenzitással támad le, a labdával való játékban is rengeteget fejlődött az előző idényhez képest, pedig már akkor is tetszett, amit láttam. Immár még nagyobb önbizalommal futballozik, és még inkább szerepet játszik a lehetőség kialakításában és a gólokban.

 

Kerkez fejlődése sem kerülte el Slot figyelmét

Szóba került a Liverpool felnőttcsapatának másik magyar futballistája, Kerkez Milos is, akinek a legutóbbi, Marseille elleni remek teljesítménye már nem az első volt a sorban, és ez Slot figyelmét sem kerülte el. – Milos és sok másik igazolásunk esetében látható a fejlődés a csapathoz való alkalmazkodás és az erőnlét tekintetében is.

Korábban nem sokszor kellett Milosnak hetente kétszer játszania, de egyre erősebb és erősebb. Marseille-ben is nagyon jól teljesített, folyamatosan fejlődik

– mondta Slot, hozzátéve, hogy az igazolásaik életkorát figyelembe véve ez a fejlődési görbe még nagyon sokáig felfelé tarthat.

 

Bizonytalan összeállítás

Ibrahima Konaté az édesapja halála miatt hagyta ki a szerdai BL-meccset, és egyelőre nem lehet tudni, hogy a francia védő mikor térhet vissza.

– Beszéltem vele néhányszor, de ezek magánügyek, és azoknak is kell maradniuk. Nyilvánvaló, hogy amikor valami ilyesmi történik, a játékosnak időre legyen szüksége, hogy ott legyen a családjával.

A Szalahra vonatkozó kérdést így sem úszta meg a 47 esztendős szakember, az egyiptomi klasszis csak a Manchester United ellen szerzett több gólt angliai pályafutása során, ám ez nem jelenti azt, hogy biztosan ott lesz a szombati kezdőcsapatban. – Nem változtat semmin, hogy Mo sok gólt szerzett bármelyik csapat ellen. Kilencven percet játszott legutóbb, mint sokan mások. Tegnap a regeneráció volt a középpontban, ma lesz edzés. Ismerve őt, készen áll a holnapra, de rá is ugyanaz vonatkozik, mint a többiekre: vár rá egy tréning, utána döntök a kezdőcsapatról – mondta Slot, aki a sérültekkel kapcsolatban elárulta, hogy senki sem esett ki a Marseille ellen, Federico Chiesa játékára pedig ötven százalék esély van.

Premier League, 23. forduló:

Szombat

  • West Ham United–Sunderland 13.30 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Tottenham 16.00 (tv: Match4)
  • Fulham–Brighton 16.00
  • Manchester City–Wolverhampton 16.00 (tv: Spíler1)
  • Bournemouth–Liverpool 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap

  • Brentford–Nottingham Forest 15.00
  • Newcastle United–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
  • Crystal Palace–Chelsea 15.00 (tv: Match4)
  • Arsenal–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Everton–Leeds United 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

 

