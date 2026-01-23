Szoboszlairól szóló kérdéssel lepték meg alaposan Slotot, aki mindkét magyarjáról szép szavakat mondott

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljának is köszönhetően Arne Slot együttese 3-0-ra nyert szerdán a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille otthonában, a Premier League-ben azonban az előző négy mérkőzésén csupán döntetlenre volt képes a csapat. A lehetőség adott a javításra, szombaton a Bournemouth vendége lesz a Liverpool, a hazaiaknál ezen az összecsapáson mutatkozhat be a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex.

Arne Slot a Bournemouth ellen szakítaná meg a Liverpool bajnoki nyeretlenségét. Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin

Arne Slot szerint Szoboszlai vezérré válhat

A találkozót felvezető sajtótájékoztatón először Szoboszlai Dominik és az ő felelősségvállalása került a középpontba, s bár ez a magyar válogatott csapatkapitányának formáját elnézve nem meglepő, Slot mégis elcsodálkozott egy kicsit – a holland viccesen megjegyezte, arra számított, hogy az előző alkalmakhoz hasonlóan Mohamed Szalahra vonatkozó kérdést kap először.

– Dominiknak kiváló idénye van, még akkor is, ha az elmúlt meccseken volt két olyan pillanata is, melyek az ő szintje alatt vannak. Tizenegyest nem szokott kihagyni, de ez bármikor előfordulhat az emberrel, a Burnley elleni hibájához hasonlót nem láthatunk gyakran, de ezzel ő is tisztában van. A Marseille ellen okos gólt szerzett az egyik stábtagom apró segítségével (utalt Xavi Valero súgására a holland – a szerk.), azt is megmutatta ismét, mennyire fontos a labda és a labda nélküli játékban, és volt egy gólpassza is, amit Hugo Ekitiké a kapufára lőtt.

Ha vezéregyéniség akarsz lenni, jó példát kell mutatnod, és ő ezt mindig megteszi.

– Elképesztő, milyen intenzitással támad le, a labdával való játékban is rengeteget fejlődött az előző idényhez képest, pedig már akkor is tetszett, amit láttam. Immár még nagyobb önbizalommal futballozik, és még inkább szerepet játszik a lehetőség kialakításában és a gólokban.