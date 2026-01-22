Van Dijknál megint kihúzták a gyufát, Slot hálás lehet neki

Az idényben általában sok kritika éri a Liverpoolt, nem véletlenül. Arne Slot csapata novemberben ki sem látott a vereségekből, januárban pedig ugyanez a helyzet a döntetlenekkel, a Premier League újoncai is rendre megtréfálják a címvédőt. A szerdai, Olympique Marseille ellen BL-mérkőzés azonban más volt, 3-0-ra győzött, márpedig a zajló kiírásban nagyon ritka, hogy három gólt vágnának a Vörösök, minden sorozatot figyelembe véve csak a hetedik alkalommal fordult elő, és hatszor kaptak is ennyit. Az sem fordul elő túl gyakran, hogy Alisson kapuját ne vennék be legalább egyszer az ellenfelek, tehát ez a szerda este különleges este volt az idényben. Virgil van Dijknak pláne.

Virgil van Dijk szerint nem kellene Slotot (háttal) a lehetséges utódjáról kérdezgetni Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Van Dijk mérföldköve

A 34 éves csapatkapitány szerint a Marseille elleni a Liverpool legjobb mérkőzései közé tartozott az évadban, a holland játékosnak pedig nem csak az eredmény miatt volt különleges. Szerdán játszotta le a 350. találkozóját a Vörösök mezében, a klub történetében ő az ötvenedik futballista, aki ezt elmondhatja magáról.

– Lejátszani a 350. meccsemet, 3-0-ra nyerni és kapott gól nélkül zárni – erre büszke vagyok – nyilatkozta az összecsapás után Van Dijk.

Alonso Slot helyén a Liverpoolnál?

Arról, hogy a védőóriás szemében nem lett tökéletes a franciaországi kiruccanás, egy újságíró is tehet. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón ugyanis megkérdezték a Liverpool menedzserét, Arne Slotot, hogy mit szól azokhoz a pletykákhoz, miszerint a Real Madridtól januárban menesztett Xabi Alonso válthatja őt a kispadon. A holland vezetőedző egy viccel intézte el a valaha kapott legfurcsább kérdését:

– Igen, felhívott, kérdezte, hogy mit gondolok a csapatról, mert hat hónap múlva átveszi a helyemet. Vagy talán már korábban, már holnap…

Az eset után a Liverpool nem tett semmit, nem tiltotta ki az ominózus újságírót a klub sajtótájékoztatóiról, azonban Van Dijkban benne maradt a tüske, és a marseille-i győzelem után ezt nem is próbálta leplezni:

Az a kérdés tiszteletlen volt. A kritika jogos, ha megnézzük, mit csinálunk ebben az idényben, különösen az előzővel összehasolítva (amikor bajnok lett a Liverpool – a szerk.). Ez egy nehéz szakasza volt az idénynek nekünk, a játékosoknak és az edzőnek is, de ő jól kezelte a helyzetet.

Slot ezek után hálás lehet a honfitársának. Az elmúlt napokban egyébként ez volt már a második alkalom, hogy Van Dijk a nyilvánosság előtt adott hangot az elégedetetlenségének. A Burnley elleni 1-1-es döntetlen után kifütyülték a csapatot a szurkolók, amit a kapitány nem vett jó néven.