Tovább él a Carrick-mágia, a Manchester United hátrányból nyert az Arsenal ellen

A szűk két hete kinevezett ideiglenes vezetőedző , Michael Carrick nem is kezdhetett volna jobban a Manchester United élén. A klub korábbi játékosa által irányított Vörös Ördögök valósággal lefocizták Pep Guardiola Manchester Cityjét a városi derbin, egy 2-0-s, nem akármilyen sikerrel indult a visszatérő angol tréner regnálása. A mostani fordulóban még nehezebb feladat várt a Manchester Unitedre, ugyanis a Premier League éllovasa, az Arsenal volt az ellenfél. A két csapat az első fordulóban vívta az odavágót, az Ágyúsok 1-0-ra nyertek az Old Traffordon augusztusban.

A Manchester United és az Arsenal játszotta a forduló rangadóját. (Fotó: BEN STANSALL/AFP)

Az öngól után életre kelt a Manchester United

Ahogy várható volt, az Arsenal lépett fel erélyesebben, az Ágyúsok az első negyedóra során hetven százalékban birtokolták a labdát, a játék a Manchester United térfelén zajlott. A manchesteriek a kontrákra rendezkedtek be. A hazaiak a pontrúgások révén tudtak zavart okozni a korai percekben, azonban a veszélyt minden alkalommal elhárította a manchesteri védelem. A 18. percben közel került a vezetés megszerzéséhez az Arsenal: szöglet után Zubimendi fejelt, a labda megpattant Casemiro fején is, Lammens óriási bravúrral védett.

Ezután felpörögtek az események: még az első félóra végén előnybe került az Arsenal. Saka beadását Ödegaard tűzte kapura, a norvég eltört lövése Martínez sarkáról pattant be, így egy öngóllal kerültek előnybe az Ágyúsok (1-0). Érdekesség, hogy az Arsenal ebben az idényben minden mérkőzését megnyerte, amikor előnybe került.

A szerencsére is szüksége volt a PL-éllovas Arsenalnak Fotó: BEN STANSALL/AFP

Miután hátrányba került, életre kelt a Manchester United. A középkezdés után nem sokkal Mbuemo és Fernandes bontotta meg a hazai védelmet, azonban a portugál nem talált kaput. Nem sokkal később Saliba hibázott egy óriásit, Fernandes ziccerbe került tizenegy méterre a kaputól, végül a francia védő az utolsó pillanatban mentett úgy, hogy a United csapatkapitánya rosszul találta el a labdát.