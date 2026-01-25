Premier LeaguerangadóManchester UnitedMichael CarrickArsenal

Tovább él a Carrick-mágia, a Manchester United hátrányból nyert az Arsenal ellen

A Premier League 23. fordulójának vasárnapi zárómeccsén Londonban találkozott az Arsenal és a Manchester United. A hazaiak kezdték jobban a rangadót, és egy öngólnak köszönhetően előnybe is kerültek, azonban a manchesteriek még a szünet előtt egalizáltak Mbuemo révén. A fordulást követően Dorgu szerzett egy bombagólt, amire Merino válaszolt a hajrában, ám volt még egy csavar a végén: Cunha meglőtte a Manchester United harmadik gólját, ami egyben az MU 3-2-es győzelmét is jelentette.

A Manchester United nyerte a rangadót.
A Manchester United a Manchester City után az Arsenalt is legyőzte. (Fotó: BEN STANSALL / AFP)
A szűk két hete kinevezett ideiglenes vezetőedző , Michael Carrick nem is kezdhetett volna jobban a Manchester United élén. A klub korábbi játékosa által irányított Vörös Ördögök valósággal lefocizták Pep Guardiola Manchester Cityjét a városi derbin, egy 2-0-s, nem akármilyen sikerrel indult a visszatérő angol tréner regnálása. A mostani fordulóban még nehezebb feladat várt a Manchester Unitedre, ugyanis a Premier League éllovasa, az Arsenal volt az ellenfél. A két csapat az első fordulóban vívta az odavágót, az Ágyúsok 1-0-ra nyertek az Old Traffordon augusztusban.

Londonba sem érkezett feltartott kézzel a Manchester United.
A Manchester United és az Arsenal játszotta a forduló rangadóját. (Fotó: BEN STANSALL/AFP)

Az öngól után életre kelt a Manchester United

Ahogy várható volt, az Arsenal lépett fel erélyesebben, az Ágyúsok az első negyedóra során hetven százalékban birtokolták a labdát, a játék a Manchester United térfelén zajlott. A manchesteriek a kontrákra rendezkedtek be. A hazaiak a pontrúgások révén tudtak zavart okozni a korai percekben, azonban a veszélyt minden alkalommal elhárította a manchesteri védelem. A 18. percben közel került a vezetés megszerzéséhez az Arsenal: szöglet után Zubimendi fejelt, a labda megpattant Casemiro fején is, Lammens óriási bravúrral védett.

Ezután felpörögtek az események: még az első félóra végén előnybe került az Arsenal. Saka beadását Ödegaard tűzte kapura, a norvég eltört lövése Martínez sarkáról pattant be, így egy öngóllal kerültek előnybe az Ágyúsok (1-0). Érdekesség, hogy az Arsenal ebben az idényben minden mérkőzését megnyerte, amikor előnybe került.

A szerencsére is szüksége volt a PL-éllovas Arsenalnak.
A szerencsére is szüksége volt a PL-éllovas Arsenalnak Fotó: BEN STANSALL/AFP

Miután hátrányba került, életre kelt a Manchester United. A középkezdés után nem sokkal Mbuemo és Fernandes bontotta meg a hazai védelmet, azonban a portugál nem talált kaput. Nem sokkal később Saliba hibázott egy óriásit, Fernandes ziccerbe került tizenegy méterre a kaputól, végül a francia védő az utolsó pillanatban mentett úgy, hogy a United csapatkapitánya rosszul találta el a labdát.

A 37. percben viszont már betalált a Manchester United: újabb hibát vétett hátul az Arsenal, Zubimendi borzalmas passzára csapott le Mbuemo, aki higgadtan elhúzta a labdát Raya mellett is, majd a gyengébbik lábával a kapuba passzolt (1-1).

A Manchester United házi gólkirálya ezúttal sem hibázott.
A Manchester United házi gólkirálya ezúttal sem hibázott Fotó: BEN STANSALL/AFP

Újabb rangadót nyert a Manchester United

Nem teketóriázott a Manchester United a fordulást követően: az 50. percben Dorgu szerzett egy bődületesen nagy gólt. Raya hiába úszott a levegőben, a labda elszállt felette, a lécről pedig a hálóba pattant (1-2).

A Manchester City után az Arsenal ellen is betalált Dorgu.
A Manchester City után az Arsenal ellen is betalált Dorgu Fotó: BEN STANSALL/AFP

Az Arsenal vezetőedzője, Arteta nem habozott sokat azután, hogy hátrányba került csapata. Eze, Merino és Gyökeres is érkezett a kispadról. A hazaiak fölénye azonban inkább csak passzív volt, nem jöttek futószalagon a helyzetek. Lammens többször is játékba avatkozott, de nagy védéseket nem kellet bemutatnia a Manchester United kapusának. A vendégek egyre inkább a védekezésre helyezték a hangsúlyt, nem igazán jutottak el az ellenfél kapujáig. 

Az Arsenal a 84. percben egy szöglet utáni kavarodás után talált be, Merino közeli lövését már csak a gólvonal mögül tudta kirúgni Sesko (2-2). Három percig sem volt döntetlen az állás: a Manchester United ismét vezetést szerzett. Mainoo labdát szerzett az ellenfél térfelén, Cunha pedig nem habozott sokat, a kapuba tekert a tizenhatoson kívülről (2-3).

Több fordulat már nem volt a mérkőzésben, hiába volt hét perc hosszabbítás. A Manchester United 3-2-re nyerte a rangadót.

Carrick továbbra is veretlen, megszakadt az Arsenal sorozata

Az Arsenal először szenvedett vereséget ebben az idényben azután, hogy megszerezte a vezetést. Továbbá Mikel Arteta csapata a mostani idényben először kapott három gólt egy mérkőzésen.

Michael Carrick továbbra is veretlen a Manchester United vezetőedzőjeként: a korábbi regnálása alatt az angol megverte csapatával az Arsenalt és a Villarrealt, valamint döntetlent játszott a Chelsea ellen. Most pedig legyőzte a Manchester Cityt és az Arsenalt is.

 

