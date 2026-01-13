Megvan a Manchester United új vezetőedzője, egy korábbi játékos veszi át az irányítást

Miután január 4-én 1-1-es döntetlent játszott a Manchester United a Leeds United otthonában, komoly feszültség alakult ki Jason Wilcox szakmai igazgató és a vezetőedző, Rúben Amorim között, ez pedig arra a döntésre sarkallta a vezetőséget, hogy megváljon a portugál szakembertől. A Vörös Ördögök irányítását a klub egykori játékosa, az U18-as csapat vezetőedzője, Darren Fletcher vette át ideiglenesen. A skót két találkozón ült a manchesteri kispadon: előbb egy 2-2-es döntetlent értel el a Burnley ellen a Premier League-ben, majd 2-1-re kikaptak a Brighton ellen hazai pályán, ezzel kiestek az FA-kupából. A klub keddi bejelentése szerint a következő mérkőzéstől Michael Carrick veszi át az irányítást.

Ismét megkapta a Manchester United ideiglenes vezetőedzői posztját Michael Carrick. Fotó: NurPhoto/AFP

A Manchester United kedd este a hivatalos oldalán jelentett be, hogy az idény végéig Michael Carrick veszi át a csapat vezetőedzői posztját.

Megtiszteltetés a Manchester United vezetésével járó felelősséget elvállalni. Tudom, mit jelent itt sikert elérni; most arra koncentrálok, hogy segítsek a játékosoknak elérni azt a színvonalat, amit elvárunk ennél a hihetetlen klubnál. Tudjuk, hogy ez a csapat képes erre.

– Már számos játékossal dolgoztam együtt, és nyilvánvalóan az elmúlt években is szorosan figyeltem a csapatot. Hiszek a tehetségükben, az elkötelezettségükben és abban, hogy képesek itt sikereket elérni. Még sok mindenért kell küzdeni ebben az idényben, de készen állunk arra, hogy mindenkit összefogjunk, és olyan teljesítménnyel jutalmazzuk meg a szurkolókat, amelyet a hűséges támogatásukért megérdemelnek – fogalmazott Michael Carrick.

Michael Carrick 2006 és 2018 között 464 mérkőzésen lépett pályára a Vörös Ördögöknél. 2021. november 21. és december 2. között az akkor menesztett José Mourinho helyén három mérkőzésen már irányította az együttest, amellyel akkor veretlen maradt.

Azóta 2022 októbere és tavaly nyár között 136 mérkőzésen ült a másodosztályú Middlesbrough kispadján: a csapatot az első évében nehéz helyzetből a rájátszásba, majd a második idényében Ligakupa-elődöntőbe vezette.

Michael Carrick nem is képzelhetett volna el nehezebb rajtot: előbb hazai pályán a Manchester City ellen, majd idegenben az Arsenal ellen meccselhet.



