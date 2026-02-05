LiverpoolConor BradleyJeremie FrimpongSzoboszlai Dominik

Lesújtó liverpooli hír – ha ez igaz, arra Szoboszlai is ráfizethet

A jobbhátvéd-poszt mintha el lenne átkozva a Liverpoolnál, újra és újra és újra megsérülnek az itt bevethető játékosok. Conor Bradley esetében ráadásul rosszabb lehet a helyzet, mint azt eredetileg jósolták, amikor még arról lehetett hallani, hogy a vb-n talán szerepelhet, ha Észak-Írország sikerrel veszi a pótselejtezőt. De úgy tűnik, a 22 éves védőre nagyon hosszú kihagyás várhat, ami akár Szoboszlai Dominik liverpooli jövőjére is hatással lehet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 6:10
Ha Conor Bradley (jobbra) nem bevethető, Arne Slot gyakran Szoboszlai Dominikben látja a megoldást Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
A Liverpool tavaly nyáron elveszítette saját nevelésű jobbhátvédjét, Trent Alexander-Arnoldot, de Conor Bradley korábban remekül helyettesítette az időről időre sérüléssel küzdő csapattársát, ráadásul a Vörösök Jeremie Frimpongot is megvették a Bayer Leverkusentől, és persze a ritkán bevethető Joe Gomez is ott volt beugróként, így úgy tűnt, jól el vannak látva ezen a poszton. Ám már az idény elején kiderült, ez nem feltétlenül igaz. Bradley már a szezonnyitó bajnokit is kihagyta sérülés miatt, Frimpong pedig éppen akkor, a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert mérkőzésen dőlt ki, és az akkori kihagyás óta már mindketten kétszer megsérültek. Frimpong a múlt héten, és Arne Slot szavai alapján néhány hétig nem számíthat a holland játékosra, a januárban lecserélt Bradley-nél azonban sokkal rosszabb a helyzet – ennek Szoboszlai Dominik több szempontból sem örülhet.

Conor Bradley sérülése súlyosabb lehet a vártnál, és ez Szoboszlai Dominik évére is hatással lehet
Conor Bradley sérülése súlyosabb lehet a vártnál, és ez Szoboszlai Dominik évére is hatással lehet Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Bradley már nem játszhat idén?

Észak-Írország márciusban Olaszországgal vív vb-pótselejtezőt, az már az első jóslatok alapján is nyilvánvaló volt, hogy Bradley ebben a harcban nem segítheti a csapatot, viszont az nem volt kizárt, hogy a nyári világbajnokságon már ott lehet a válogatottal. Ezek alapján tehát a Liverpool is az új idényben számolhatott volna a januárban térdműtéten átesett védőjével, de a Premier Injuries alapítója és szakértője, Ben Dinnery szerint ez túlontúl optimista becslés, a valóság ennél sokkal ridegebb.

Valószínűleg olyan problémáról van szó, ami elhúzódik az év későbbi szakaszáig. Ha 2026-ban egyáltalán visszatérne, már az hatalmas bónusz lenne a Liverpoolna, de könnyen előfordulhat, hogy 2027 elején játszhat csak újra. Az érintkezés nélküli sérülések mindig van okot adnak az aggodalomra, és a vizsgálatok kimutatták, hogy nemcsak szalagsérülés, hanem csontkárosodás is történt. Maga a sérülés mechanizmusa is arra utalt, hogy súlyos elülső keresztszalag-sérülésről van szó 

világított rá a szakértő.

Akárhogy is, Bradley hosszú ideig nem játszhat, Frimpongnál pedig nem tudhatjuk, hogy csak átmeneti időszakról van-e szó. A holland játékos korábban nem volt ennyire sérülékeny, a pályafutása során összesen nem hagyott ki annyi napot, mint most az idény első felében. Elképzelhető, ha még inkább hozzászokik a Premier League-hez, akkor többet láthatjuk majd a pályán, jelenleg azonban nem kellemes Arne Slot helyzete.

Szoboszlai Dominiket áldozza be Arne Slot

És az egész Szoboszlai Dominik idényére is rányomja a bélyegét. Amikor a holland menedzsernek az összes jobbhátvédje sérült, előszeretettel nyúl a sokoldalú középpályáshoz. Még ha ezt nem feltétlenül szívesen is teszi, hiszen mint azt a múlt héten elmondta, mindketten jobban örülnek annak, ha Szoboszlai a helyén szerepelhet, még ha Slot úgy is látja, a magyar játékos szinte bármely poszton helytállna.

A napokban Szoboszlai is kifejtette, szerinte nem ő jelenti a hosszú távú megoldást, és szeretne visszatérni a saját felségterületére. A Liverpool egy kétségbeesett megoldással próbálkozott, az átigazolási ablak bezárulta előtt próbált nyélbe ütni egy kölcsönt, de végül nem tudta megszerezni az RB Leipzig védőjét, a Sunderlandnél kölcsönben szereplő Lutsharel Geertruidát. Így ismét Szoboszlai jöhet a képbe, esetleg a magyar válogatott csapatkapitányának elmondása alapján Vataru Endo vagy Curtis Jones.

Bár Szoboszlai a Newcastle ellen is jól megoldotta a feladatát, a támadásokból kevésbé tudja kivenni a részét. Éppen ezért a mérkőzés után a This is Anfield portál arra mutatott rá, Slot eltékozolja a középpályását, a Liverpool idénybeli legjobb játékosát, ha sosem a posztján szerepelteti:

Jobbhátvédként játszott, ami egyértelműen korlátozza, hogy a legjobbját nyújtsa. Egyszer tudott lövőhelyzetbe kerülni, de ezzel nem annyira dolgoztatta meg a kapust. A támadásépítésben kivette a részét, de egész egyszerűen innen nem tudja a legjobbját nyújtani.

Már csak az a kérdés, Arne Slot talál-e más megoldást a Vörösök égető problémájára.

 

