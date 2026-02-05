Lesújtó liverpooli hír – ha ez igaz, arra Szoboszlai is ráfizethet

A Liverpool tavaly nyáron elveszítette saját nevelésű jobbhátvédjét, Trent Alexander-Arnoldot, de Conor Bradley korábban remekül helyettesítette az időről időre sérüléssel küzdő csapattársát, ráadásul a Vörösök Jeremie Frimpongot is megvették a Bayer Leverkusentől, és persze a ritkán bevethető Joe Gomez is ott volt beugróként, így úgy tűnt, jól el vannak látva ezen a poszton. Ám már az idény elején kiderült, ez nem feltétlenül igaz. Bradley már a szezonnyitó bajnokit is kihagyta sérülés miatt, Frimpong pedig éppen akkor, a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert mérkőzésen dőlt ki, és az akkori kihagyás óta már mindketten kétszer megsérültek. Frimpong a múlt héten, és Arne Slot szavai alapján néhány hétig nem számíthat a holland játékosra, a januárban lecserélt Bradley-nél azonban sokkal rosszabb a helyzet – ennek Szoboszlai Dominik több szempontból sem örülhet.

Conor Bradley sérülése súlyosabb lehet a vártnál, és ez Szoboszlai Dominik évére is hatással lehet Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Bradley már nem játszhat idén?

Észak-Írország márciusban Olaszországgal vív vb-pótselejtezőt, az már az első jóslatok alapján is nyilvánvaló volt, hogy Bradley ebben a harcban nem segítheti a csapatot, viszont az nem volt kizárt, hogy a nyári világbajnokságon már ott lehet a válogatottal. Ezek alapján tehát a Liverpool is az új idényben számolhatott volna a januárban térdműtéten átesett védőjével, de a Premier Injuries alapítója és szakértője, Ben Dinnery szerint ez túlontúl optimista becslés, a valóság ennél sokkal ridegebb.

Valószínűleg olyan problémáról van szó, ami elhúzódik az év későbbi szakaszáig. Ha 2026-ban egyáltalán visszatérne, már az hatalmas bónusz lenne a Liverpoolna, de könnyen előfordulhat, hogy 2027 elején játszhat csak újra. Az érintkezés nélküli sérülések mindig van okot adnak az aggodalomra, és a vizsgálatok kimutatták, hogy nemcsak szalagsérülés, hanem csontkárosodás is történt. Maga a sérülés mechanizmusa is arra utalt, hogy súlyos elülső keresztszalag-sérülésről van szó

– világított rá a szakértő.

Akárhogy is, Bradley hosszú ideig nem játszhat, Frimpongnál pedig nem tudhatjuk, hogy csak átmeneti időszakról van-e szó. A holland játékos korábban nem volt ennyire sérülékeny, a pályafutása során összesen nem hagyott ki annyi napot, mint most az idény első felében. Elképzelhető, ha még inkább hozzászokik a Premier League-hez, akkor többet láthatjuk majd a pályán, jelenleg azonban nem kellemes Arne Slot helyzete.