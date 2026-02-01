Szoboszlai DominikLiverpoolNewcastle United FCArne Slotjobbhátvéd

Angliában megírták: Slot döntése Szoboszlai játékát korlátozza

A Liverpool szombat este 4-1-re legyőzte a Newcastle United csapatát a labdarúgó Premier League 24. fordulójában, így a címvédő 2026-ban először nyert a bajnokságban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt, Kerkez gólpasszt adott az első félidőben, míg Szoboszlai jobbhátvédként remekelt. Angliában azonban felhívták rá a figyelmet: Szoboszlai erényei nem annyira jönnek ki a védelemben, miközben a Liverpool mostani idényének legjobb játékosáról van szó.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01.
Szoboszlai Dominik ezúttal is az első perctől az utolsóig a pályán volt a Liverpool színeiben
Szoboszlai Dominik ezúttal is az első perctől az utolsóig a pályán volt a Liverpool színeiben Fotó: AFP/Paul Ellis
Noha a Liverpool a 36. percben hátrányba került a Newcastle United ellen a szombati Premier League-mérkőzésen, a címvédő a szünetre már 2-1-es előnnyel mehetett – Hugo Ekitiké három perc alatt duplázott, a másodiknál Kerkez Milos készített elő –, majd a szünet után még Florian Wirtz és Ibrahima Konaté is betalált. A francia hátvéd lelkének különösen jót tett a gól, ugyanis januárban veszítette el édesapját, ezért az elmúlt három mérkőzést is kihagyta. A Liverpoolnak a 4-1-es sikere 2026-ban az első győzelme volt a PL-ben, amely után Szoboszlai Dominik és Kerkez is dicséretet kapott szép számmal az angol sajtótól, ugyanakkor a Liverpool magyar középpályása kissé a sokoldalúsága áldozata lett.

A Liverpol négyszer talált be a Newcastle United ellen, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a győztes csapat tagja volt
A Liverpol négyszer talált be a Newcastle United ellen, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a győztes csapat tagja volt. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik jobbhátvéd volt, ahol nem tudja a legjobbját nyújtani

Ahogy az várható volt, a 25 éves középpályás az első perctől fogva jobbhátvéd volt szombat este. Korábban Conor Bradley, a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-találkozón pedig Jeremie Frimpong is kidőlt erről a posztról. Előbbi a mostani idényben aligha fog már játszani, míg a holland is pár hét erejéig biztosan nem lesz bevethető, így Szoboszlait – ahogy az ősszel, úgy most is – meg kell szoknunk a védelem jobb szárnyán egy ideig.

A liverpooli portál, a This is Anfield a játékosokról szóló értékelésében noha Szoboszlainak nyolcas osztályzatot adott – hetesnél rosszabbat egy futballista sem érdemelt ki –, de a szerző szóvá tette: a Liverpool legjobbját ezen a poszton aligha lehet maximalizálni. 

Jobbhátvédként játszott, ami egyértelműen korlátozza, hogy a legjobbját nyújtsa. Egyszer tudott lövőhelyzetbe kerülni, de ezzel nem annyira dolgoztatta meg a kapust. A támadásépítésben kivette a részét, de egész egyszerűen innen nem tudja a legjobbját nyújtani.

Mindezzel pedig aligha lehetne vitatkozni. Szoboszlai négy szerelési kísérletéből kettő sikeres volt, kétszer tisztázott, ötször labdát szerzett, 

és ami a legbeszédesebb: mind az öt földi párharcát megnyerte. Ugyanakkor mindez a támadások rovására is megy: Szoboszlai a kaputól sokkal messzebb játszik, szombaton gyakran Virgil van Dijk és Konaté mellett harmadik védőnek hátul maradt,

vagy amikor fellépett, akkor Mohamed Szalahhal nem működött annyira a kémia, igaz, hozzá kell tenni, az egyiptominak ismét gyenge mérkőzése volt – a harmadik Pool-gólnál Wirtznek éppen ő készített elő. Szoboszlainak a mostani idényben átlagosan két lövése van a PL-ben, tegnap egy volt, ez persze nem akkora különbség, de a meccset látva jött ki igazán, hogy a magyar játékos ismét vészmegoldás Arne Slot vezetőedzőtől.

Ki lehet még jobbhátvéd a Liverpoolban?

Találós kérdésnek is beillene. Frimpong és Bradley hiányában tényleg csak toldozni-foltozni lehet a Vörösök védelmének jobb oldalát. De azért nézzük az alternatívákat a magyar játékos mellett:

  • Joe Gomez: Ha egészséges lenne, akkor a 28 éves angol védő lenne a legjobb választás, aki nemcsak középen, hanem jobbhátvédként is gyakran játszott. A 2015 óta a Liverpoolt erősítő Gomez még a Bournemouth elleni meccsen sérült meg, visszatérése még kérdéses, de borzasztó sérüléstörténete sok jóra nem engedd minket következtetni.
  • Endo Vataru: A japán védő még Jürgen Klopp kérésére érkezett 2023 nyarán, Slotnál viszont epizódszereplő. Noha a Qarabag elleni BL-meccsen jobbhátvéd volt Endo, a Bournemouth ellen igencsak látszódtak a határai. Talán a Liverpool egész idényének legkaotikusabb pár perce volt az, amikor a japán volt a jobbhátvéd. Érthető, hogy Slot hozzá tényleg csak utolsó utáni lehetőségként nyúl.
  • Curtis Jones: A liverpooli neveléssel kapcsolatban a hét második felében olyan hírek kezdtek terjedni, hogy Slottal összeveszett, ezért már télen távozna a klubtól. Az olasz Inter be is jelentkezett érte, de a Liverpool jelen helyzetben nem akarja eladni. Jones tegnap csereként állt be a hajrába, korábban ő is volt már jobbhátvéd, jelen helyzetben Szoboszlai mellett talán rá van a legnagyobb esély, hogy beszáll a védelembe. 

A jelenleg ötödik Liverpool legközelebb egy hét múlva vasárnap a bajnokság második helyezettjét, a Manchester Cityt fogadja, amelytől ősszel nagyon simán, 3-0-ra kikapott. 

