Angliában megírták: Slot döntése Szoboszlai játékát korlátozza

Noha a Liverpool a 36. percben hátrányba került a Newcastle United ellen a szombati Premier League-mérkőzésen, a címvédő a szünetre már 2-1-es előnnyel mehetett – Hugo Ekitiké három perc alatt duplázott, a másodiknál Kerkez Milos készített elő –, majd a szünet után még Florian Wirtz és Ibrahima Konaté is betalált. A francia hátvéd lelkének különösen jót tett a gól, ugyanis januárban veszítette el édesapját, ezért az elmúlt három mérkőzést is kihagyta. A Liverpoolnak a 4-1-es sikere 2026-ban az első győzelme volt a PL-ben, amely után Szoboszlai Dominik és Kerkez is dicséretet kapott szép számmal az angol sajtótól, ugyanakkor a Liverpool magyar középpályása kissé a sokoldalúsága áldozata lett.

A Liverpol négyszer talált be a Newcastle United ellen, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a győztes csapat tagja volt. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik jobbhátvéd volt, ahol nem tudja a legjobbját nyújtani

Ahogy az várható volt, a 25 éves középpályás az első perctől fogva jobbhátvéd volt szombat este. Korábban Conor Bradley, a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-találkozón pedig Jeremie Frimpong is kidőlt erről a posztról. Előbbi a mostani idényben aligha fog már játszani, míg a holland is pár hét erejéig biztosan nem lesz bevethető, így Szoboszlait – ahogy az ősszel, úgy most is – meg kell szoknunk a védelem jobb szárnyán egy ideig.

A liverpooli portál, a This is Anfield a játékosokról szóló értékelésében noha Szoboszlainak nyolcas osztályzatot adott – hetesnél rosszabbat egy futballista sem érdemelt ki –, de a szerző szóvá tette: a Liverpool legjobbját ezen a poszton aligha lehet maximalizálni.

Jobbhátvédként játszott, ami egyértelműen korlátozza, hogy a legjobbját nyújtsa. Egyszer tudott lövőhelyzetbe kerülni, de ezzel nem annyira dolgoztatta meg a kapust. A támadásépítésben kivette a részét, de egész egyszerűen innen nem tudja a legjobbját nyújtani.

Mindezzel pedig aligha lehetne vitatkozni. Szoboszlai négy szerelési kísérletéből kettő sikeres volt, kétszer tisztázott, ötször labdát szerzett,

és ami a legbeszédesebb: mind az öt földi párharcát megnyerte. Ugyanakkor mindez a támadások rovására is megy: Szoboszlai a kaputól sokkal messzebb játszik, szombaton gyakran Virgil van Dijk és Konaté mellett harmadik védőnek hátul maradt,

vagy amikor fellépett, akkor Mohamed Szalahhal nem működött annyira a kémia, igaz, hozzá kell tenni, az egyiptominak ismét gyenge mérkőzése volt – a harmadik Pool-gólnál Wirtznek éppen ő készített elő. Szoboszlainak a mostani idényben átlagosan két lövése van a PL-ben, tegnap egy volt, ez persze nem akkora különbség, de a meccset látva jött ki igazán, hogy a magyar játékos ismét vészmegoldás Arne Slot vezetőedzőtől.