A Liverpool szurkolói ezt nem bocsátanák meg: a saját nevelésű kedvencről spekulálnak

A Liverpool a hét közben a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárásaként 6-0-ra kiütötte a Qarabagot, ami nyugalmat, megkönnyebbülést hozott, de máris itt az újabb feladat, Arne Slot csapata szombaton 21.00-tól a Newcastle-t fogadja a Premier League 24. fordulójában. A Vörösök körül minden egyes rezdülés nagy figyelmet kap, így a legfrissebb hír is, miszerint az Inter szemet vetett Curtis Jonesra.

Curtis Jones meggyógyult, játszhat a Newcastle ellen, a Liverpool nem adja el őt az Internek. Fotó: AFP/Oli Scarff

Curtis Jones iránt érdeklődik az Inter, de a Liverpool nem enged

Olasz sajtóértesülések szerint az Inter szívesen megszerezné Curtis Jonest, ám a Liverpool jelenlegi helyzetében nem érdekelt abban, hogy a játékost elengedjen a téli átigazolási időszakban. A 25 éves középpályás ebben az idényben eddig 29 mérkőzésen lépett pályára Arne Slot csapatában, vagyis stabil rotációs embernek számít. A szerdai, Qarabag elleni Bajnokok Ligája-győzelmet betegség miatt hagyta ki, de az edző pénteken megerősítette: Jones ismét bevethető.

Curtis Jones ismét a keretben lehet, ami újabb jel arra: a klub számol vele – legalábbis egyelőre biztosan.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Liverpool rövid távon nem nyitott az eladására, függetlenül az Inter érdeklődésétől.

Sérülések, bizonytalanság – nincs mozgástér az eladásra

A Liverpool döntését nagyban befolyásolja a sérüléshullám is. Conor Bradley az idény végéig kidőlt, Jeremie Frimpong pedig több hétre kiesett, míg Joe Gomez csípősérülés miatt biztosan nem játszik a hétvégén.

Pozitívum ugyanakkor, hogy Ibrahima Konaté visszatér a keretbe a Newcastle elleni bajnokin. Slot szerint Frimpong hiánya érzékeny veszteség, de áthidalható, talán éppen úgy, hogy ismét Szoboszlai Dominik lesz a jobbhátvéd.

Ebben a helyzetben a klubnál egyértelmű az álláspont: inkább megtartani, mint eladni.