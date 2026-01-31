Rendkívüli

Soha többé háborút: dugig megtelt a hatvani csarnok a DPK háborúellenes gyűlésén – kövesse nálunk élőben! + videó

LiverpoolInterCurtis Jones

A Liverpool szurkolói ezt nem bocsátanák meg: a saját nevelésű kedvencről spekulálnak

Az olasz Inter érdeklődése Curtis Jones iránt újra érzékeny pontra tapintott Liverpoolban. Bár a klubnál jelenleg szó sincs távozásról, egy újabb saját nevelésű játékos elvesztése – különösen Trent Alexander-Arnold nyári búcsúja után – komoly ellenérzést váltana ki a szurkolókból. Arne Slot csapata szombat este a Newcastle-t fogadja a Premier League-ben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 10:41
Curtis Jones a jövőt fürkészi Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool a hét közben a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárásaként 6-0-ra kiütötte a Qarabagot, ami nyugalmat, megkönnyebbülést hozott, de máris itt az újabb feladat, Arne Slot csapata szombaton 21.00-tól a Newcastle-t fogadja a Premier League 24. fordulójában. A Vörösök körül minden egyes rezdülés nagy figyelmet kap, így a legfrissebb hír is, miszerint az Inter szemet vetett Curtis Jonesra.

Curtis Jones meggyógyult, játszhat a Newcastle ellen, a Liverpool nem adje el őt az Internek
Curtis Jones meggyógyult, játszhat a Newcastle ellen, a Liverpool nem adja el őt az Internek. Fotó: AFP/Oli Scarff

Curtis Jones iránt érdeklődik az Inter, de a Liverpool nem enged

Olasz sajtóértesülések szerint az Inter szívesen megszerezné Curtis Jonest, ám a Liverpool jelenlegi helyzetében nem érdekelt abban, hogy a játékost elengedjen a téli átigazolási időszakban. A 25 éves középpályás ebben az idényben eddig 29 mérkőzésen lépett pályára Arne Slot csapatában, vagyis stabil rotációs embernek számít. A szerdai, Qarabag elleni Bajnokok Ligája-győzelmet betegség miatt hagyta ki, de az edző pénteken megerősítette: Jones ismét bevethető.

Curtis Jones ismét a keretben lehet, ami újabb jel arra: a klub számol vele – legalábbis egyelőre biztosan.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Liverpool rövid távon nem nyitott az eladására, függetlenül az Inter érdeklődésétől.

Sérülések, bizonytalanság – nincs mozgástér az eladásra

A Liverpool döntését nagyban befolyásolja a sérüléshullám is. Conor Bradley az idény végéig kidőlt, Jeremie Frimpong pedig több hétre kiesett, míg Joe Gomez csípősérülés miatt biztosan nem játszik a hétvégén.

Pozitívum ugyanakkor, hogy Ibrahima Konaté visszatér a keretbe a Newcastle elleni bajnokin. Slot szerint Frimpong hiánya érzékeny veszteség, de áthidalható, talán éppen úgy, hogy ismét Szoboszlai Dominik lesz a jobbhátvéd.

Ebben a helyzetben a klubnál egyértelmű az álláspont: inkább megtartani, mint eladni.

 

Alexander-Arnold után újabb nevelés? Ez már sok lenne

A Curtis Jones körüli spekulációk azért is különösen kényesek, mert a nyáron már távozott egy ikonikus saját nevelésű játékos, Trent Alexander-Arnold. Egy újabb, akadémiáról felkerült, a klubidentitást megtestesítő futballista elvesztése sok szurkolónál átlépné a lélektani határt – különösen úgy, hogy Jones még mindig aktív szereplője a csapatnak.

Közben ironikus mellékszál, hogy a Liverpoolt az Inter jobbhátvédjével, Denzel Dumfriesszel is összeboronálták, ám jelenleg nincs aktív tárgyalás a felek között. Az Inter eközben más irányba is nézelődik, például a Genoa fiatal angol védője, Brooke Norton-Cuffy felé.

Folytatás a Newcastle ellen a Premier League-ben

A Premier League-ben jelenleg hatodik helyen álló Liverpool szombat este a 24. fordulóban a Newcastle Unitedet fogadja az Anfielden, kulcsfontosságú mérkőzésen a nemzetközi kupahelyekért folytatott harcban.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu