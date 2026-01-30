Slot válaszolt a Szalah-kérdésre: Ez nem róla, a csapatról szól

A Liverpool a Bajnokok Ligájában bejutott a legjobb tizenhat közé , a Premier League-ben viszont jelenleg csak a hatodik helyen áll, ez a pozíció nem érne BL-indulást a következő idényre. Arne Slot csapata szombat este a Newcastle United ellen vív fontos meccset: a Szarkák győzelemmel beérhetik a tabellán Szoboszlai Dominikéket. Ha már Szoboszlai: a magyar futballista újra jobbhátvéd lehet a Liverpoolban, s persze ott a nagy kérdés: mi a helyzet Arne Slot és Mohamed Szalah között.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool vezére újra jobbhátvéd lesz Szalah mögött? Az biztos, hogy Slot hetekig nem számíthat Frimpong játékára Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Slot őszintén elmondta, mi a helyzet a hiányzókkal: Konaté, aki családi gyász miatt több meccset kihagyott, visszatér, Curtis Jones is keretben lesz a Newcastle ellen, Joe Gomez és Jeremie Frimpong viszont nem bevethető, utóbbi heteken át hiányozni fog.

Liverpool: Szoboszlai lehet a jobbhátvéd

Mivel Frimpong mellett Conor Bradley is sérült, Arne Slot újra kényszermegoldást alkalmaz majd a jobbhátvéd poszton. Az idényben korábban hasonló helyzetben Szoboszlai Dominik látta el a feladatot, a Newcastle ellen újra ez lehet a helyzet, bár Slot nem jelentette be, hogy kit kezdet majd a poszton.

A holland szakember arról is beszélt, hogy a BL-ben miért mehet jobban a csapatnak, mint a Premier League-ben: szerinte utóbbi sorozatban a rögzített helyzetek kihasználására sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a csapatok.

Slot Szalah helyzetéről beszélt

Arne Slottól megkérdezték, mi kell ahhoz, hogy Mohamed Szalah visszataláljon az előző idényben mutatott formájához, amikor a PL legjobbjaként aranyéremig vezette a Liverpoolt.

– Ez mindig a csapatról szól. Jó helyzetbe kell hoznunk, ezt egyre jobban csináljuk, nemcsak vele, hanem sok játékossal. Nagyon boldog voltam, hogy Mo betalált a Qarabag ellen, nem számít, milyen sok gólt szerzett már a Liverpool színeiben, ez mindig jót tesz az önbizalomnak – mondta Arne Slot.