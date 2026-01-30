mohamed szalahliverpoolszoboszlaiarne slotkapcsolat

Ezen Szoboszlai sem tud segíteni: vagy Szalah távozik, vagy Slot

Manapság egyre többekben merül fel, vajon mi lesz az előző Premier League-idény legjobbjával? Mohamed Szalah liverpooli jövője továbbra is erősen kérdéses, noha az egyiptomi klasszis az Afrikai Nemzetek Kupája után visszatért a Liverpool kezdőcsapatába, és a Bajnokok Ligájában hosszú idő után ismét gólt szerzett Szoboszlai Dominik gólpasszából. Azonban ez sem javított Arne Slottal való kapcsolatán, így a két dudásból vélhetően az egyiknek távoznia kell. De kinek?

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 10:29
Könnyen előfordulhat, hogy Mohamed Szalah a szezon végén elköszön a Liverpooltól
Könnyen előfordulhat, hogy Mohamed Szalah a szezon végén elköszön a Liverpooltól Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Az angol sajtó szerint hiába volt az Afrika-kupa miatti távollét, szinte semmit sem változott a Liverpool támadójának és menedzserének viszonya. Mohamed Szalah és Arne Slot kapcsolata továbbra is feszült, és egyre többen gondolják úgy, hogy a támadó a nyári átigazolási időszakban elhagyhatja a klubot – írta az Origo. Ezen az sem segített, hogy a visszatért csatár pazar gólt lőtt Szoboszlai passzából a Qarabag hálójába a Vörösök legutóbbi Bajnokok Ligája utolsó alapszakaszbeli találkozóján. A Daily Mirror megkérdezte erről a Liverpool korábbi játékosát, és Danny Murphy szerint Szalah maradása csak egyetlen esetben elképzelhető: ha a klub új vezetőedzőt nevezne ki.

Szalah és a háttérben Slot: kettejük konfliktusa meghatározhatja a Liverpool jövőjét
Szalah és a háttérben Slot: kettejük konfliktusa meghatározhatja a Liverpool jövőjét     Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szalah utolsó szezonja a Liverpoolban?

Papíron ugyan továbbra is érvényes a szerződése a Vörösökkel az egyiptomi csatárnak, de a helyzet, a csapat teljesítménye és az ő idei formája együtt azt sugallja, hogy a legtöbben meglepődnének, ha a következő idényt is az Anfielden kezdené. 

Mohamed Szalah statisztikája

2023–24-es szezon

  • 44 meccsen 25 gól és 14 gólpassz fűződött a nevéhez

2024–25-ös idény

  • 52 mérkőzésen 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett, 

2025–26-os szezon

  • 23 meccsen 6 gólig és 5 asszisztig jutott.

– Szerintem jó eséllyel ez Mohamed Szalah utolsó szezonja a Liverpoolnál. Az alapján, ami körülötte és a csapatnál történt, engem meglepne, ha még egy évet maradna. Egyetlen kivételt tudok elképzelni: 

ha új menedzser érkezne, aki kifejezetten Szalah köré akarná építeni a csapatot, és még egy nagy évet próbálna kihozni belőle. 

Nem ismerem személyesen Szalahot, de könnyen lehet, hogy egy másik edző új lendületet adna neki, egyfajta új életet lehelne bele – fogalmazott Murphy, aki 1997 és 2004 között volt a Liverpool játékosa.

Szoboszlai és Szalah jóban van a pályán és azon kívül is       Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Szoboszlai mindig is jóban volt az egyiptomival

Szalah még decemberben élesen bírálta a klubot és Slotot, kijelentve, hogy „a busz alá lökték”, és azt is elmondta, hogy nincs valódi kapcsolata a holland szakemberrel. Ezek a nyilatkozatok jelentősen felerősítették a távozásáról szóló találgatásokat. Ugyanakkor a Liverpool jelenlegi legjobbja és vezére, Szoboszlai Dominik sosem titkolta, mennyire szeret a csatárral együtt lenni a pályán és azon kívül is. Szoboszlai a FIFA-gálán is Szalahra szavazott, mint a 2025-ös év legjobb játékosa, és ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyiptomi visszatérését követően a Bournemouth ellen gyönyörűen gurított a magyar középpályás elé, aki bombagólt lőtt a passzból.

Mindenesetre a szaúdi klubok továbbra is figyelik a helyzetet, és a nyáron ismét komoly ajánlattal jelentkezhetnek a támadóért – a szerződése 2027. június 30-án jár le a Liverpoolnál –, aki jelenleg is kiemelkedően magas fizetést kap az angol klubnál, miközben a mutatói sokkal gyengébbek a tavalyinál.

 

 

 

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

