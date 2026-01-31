LiverpoolArne SlotKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Egyetlen ember felelős Szoboszlai Dominikék gyengélkedéséért?

Finoman fogalmazva sem futballozik csúcsformában a Liverpool a most zajló idényben, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesének hétről hétre ingadozik a teljesítménye, miközben a bajnokságban idén még nem tudott mérkőzést nyerni. De ki vagy mi áll a Liverpool visszafogott teljesítményének a hátterében? Cikkünkben egy konkrét személy ténykedését kivesézve keressük a válaszokat.

Bacsinszki Ádám
2026. 01. 31. 6:05
A sportigazgató több döntése is kiváltotta a szurkolók nemtetszését
Ötből öt győzelemmel kezdte a Premier League 2025–2026-os idényét a Liverpool, és ekkor még semmi sem utalt arra, hogy így visszaesik a bajnokságban a címvédő. A folytatás már kevésbé alakult jól Arne Slot csapatának, amely legutóbb december 27-én, a ligautolsó Wolverhampton ellen tudott nyerni, azóta öt bajnokin nyeretlen maradt a csapat. A Bajnokok Ligájában azért összejött a nyolcaddöntő, de a gárda így sem azt az arcát mutatja, amelyet korábban megszokhattunk tőle. A bukdácsolásban több tényező is szerepet játszik, mi most az egyikkel, Richard Hughes sportigazgatóval foglalkozunk.

Arne Slotot is Richard Hughes vitte a Liverpoolhoz
Arne Slotot is Richard Hughes vitte a Liverpoolhoz

A szóban forgó úriember rendkívül érzelemmentesen és analitikusan közelíti meg a szerepét – olyannyira, hogy korábbi munkatársa egyszerűen csak robotként jellemezte. Ez persze a munkája jellegét tekintve nem lenne rossz dolog, ám a döntései nem mindig váltják ki a Liverpool szurkolóinak tetszését, s így a vezetőséggel együtt ő is többször kap negatív kritikát. De vajon mennyire felelős az Anfielden tapasztalt nehézségekért?

Arne Slot kiválasztása

Hughes hivatalosan csak 2024. június 1-jén csatlakozott a Vörösökhöz, ám már jóval előtte a Liverpoollal foglalkozott. Attól kezdve, hogy márciusban megerősítették az érkezését, belevetette magát a munkába, hogy a lehető legjobb pótlást biztosítsa az idény végén elköszönő Jürgen Klopp helyére. A hetekig tartó aprólékos kutatás után Arne Slot személyében találta meg a külső szemmel lehetetlen feladatra alkalmas embert.

A filozófiája és a játékstílusa, ami hozzá vonzott minket, szubjektív szakmai véleményeken és adatközpontú tényezőkön is alapult. A Feyenoord minden mutatót tekintve nagyon jól teljesített az irányításával

– indokolta Hughes a döntést Slot hivatalos bemutatásakor. – Az az okos, szenvedélyes támadófutball pont olyan tulajdonságokkal bír, amelyeket itt, a Liverpoolnál sokra tartunk. Nagyon jól passzol a kerethez, a szurkolókhoz és magához a klubhoz.

A döntés első látszatra tökéletesen bejött, a holland tréner rögtön az első évében bajnoki címig vezette Szoboszlai Dominikékat, ráadásul mindezt egyetlen igazolással, az alig játszó Federico Chiesával. Ez akkor még inkább pozitív elemnek tűnt, most azonban sokan felhánytorgatják Slotnak, hogy „Klopp csapatával” tudott csak igazán nagyot alkotni, és ebben az évadban, amikor több új embert is be kellene építenie, már nem igazán tud mit kezdeni.

Átigazolási döntések: okos mérlegelés vagy elhibázott ziccerek?

És ezzel el is érkeztünk a legkritikusabb területig, a sportigazgató döntéseihez az átigazolások terén. A Liverpool az előző nyári átigazolási időszakban közel 450 millió fontot költött új igazolásokra, a két magyar, Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett olyan nevek érkeztek, mint Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké vagy éppen a klubrekordért szerződtetett Alexander Isak. Sokan úgy vélik, hogy ezek az igazolások túl nagy átalakulást hoztak magukkal, amely nem hozta meg a várt összhangot a csapaton belül, miközben bizonyos csapatrészek – lásd: védelem – esetében közel sem mérlegelt és lépett úgy a sportigazgató, mint ahogy azt a szurkolók elképzelték volna.

Már az első néhány meccs után egyértelművé vált, hogy Ibrahima Konaté helyettese– vagy alternatívája – megtalálásának kellett volna lennie az egyik, ha nem az elsődleges prioritásnak, és Hughes felelőssége tagadhatatlan abban, hogy rosszul ítélte meg a helyzetet, és inkább középcsatárra költött el rengeteg pénzt a Pool, mintsem egy klasszis védőre. Ilyen tekintetben Slot kevésbé tehető felelőssé, ő Klopp-pal ellentétben vezetőedző, nem menedzser, így kevesebb beleszólása van a németnél.

A rendkívül ígéretes Giovanni Leoni korai súlyos sérülése persze nem varrható a sportigazgató nyakába, ugyanakkor Marc Guéhit könnyedén megszerezhette volna a klub, amennyiben jóval a határidő előtt kifizeti az érte kért 40 millió fontot. Az üzlet végül az utolsó pillanatokban esett kútba, a folytatás pedig ismert: az angol válogatott bekk végül nem várta meg, hogy az idény végén lejárjon a szerződése, januárban lecsapott rá a sérülések következtében szintén védőgondokkal küzdő Manchester City, amely nem félt azonnal cselekedni.

Az egyensúly hiánya azonban nem csupán a védelemben jelentkezik, a kritikák többségét Isak megszerzése kapta, a brit rekordot jelentő összegért érkező svédre nem feltétlenül volt szüksége a klubnak, amely akkor már leigazolta a vártnál is jobban teljesítő Ekitikét. Ennek a pénznek egy részét akár a Guéhihez hasonlóan később szintén a Citynél kikötő Antoine Semenyóra is fordíthatták volna, pótolva a rendkívül sokoldalúnak számító Luis Díazt, és elkerülve, hogy a sokszor kiszámíthatatlanul teljesítő Cody Gakpóra kelljen hagyatkozni.

A másik oldalt nézve pozitívum azért, hogy az igazolások többsége – Kerkez, Frimpong, Wirtz, Ekitiké – szépen lassan felvette, illetve kezdi felvenni a ritmust, az azonban szépen kirajzolódik, hogy az egyensúlyt nem sikerült eltalálni a nyári üzletkötések során.

Kulcsfontosságú szerződéshosszabbítások

Amikor Hughes hivatalosan is megkezdte a munkát, három Liverpool-játékos is a szerződése utolsó évébe lépett a klubnál: Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold. Bár hogy idáig jutott a helyzet, arról nem Hughes tehet, az sokat elmond, hogyan oldotta meg.

Az a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy mind Szalah, mind Van Dijk az Anfielden akar maradni, mégpedig jövedelmező anyagi ajánlatért cserébe, míg a Liverpool oldaláról érthető volt, hogy a klub vonakodott ennek megadásától a játékosok életkorát is figyelembe véve. Azonban bármi is történt a színfalak mögött, az átláthatóság hiánya alaposan visszaköszönt a tárgyalások előrehaladtával, ez az akkori frusztráció egyik fő forrásává vált, és nem csupán a szurkolók vagy az érintett játékosok számára.

Slotnak szüntelenül azokat a kérdéseket kellett megválaszolnia, hogy a csapatkapitánya és a bombaformában játszó támadója a klubnál lesz-e a következő idényben, és végül kisebb csoda lett, hogy ez nem vált a bajnoki címet is befolyásoló tényezővé, miközben Alexander-Arnold helyzete már önmagában is elég bosszantónak bizonyult.

Hughes mindent összevetve elismerést érdemel, hogy végül megegyezett Van Dijkkal és Szalahhal, és bár már egyik játékos teljesítménye sem a legszebb napjaikat idézi, akkoriban kétségtelenül logikus döntésnek tűnt a megtartásuk. Ami Alexander-Arnoldot illeti, ma már világos, hogy Hughes keveset tehetett azért, hogy meggyőzze az angolt, maradjon az Anfielden, és a játékos is kiemelte a Real Madridnál történt bemutatásakor, hogy már régen megszületett benne a döntés. Az egyetlen kérdés, hogy a Liverpoolnak már a szerződése lejárta előtt el kellett-e volna adnia a játékost a télen, de Alexander-Arnold fontos szerepet játszott a bajnoki címben, és végül tízmillió fontot mégiscsak elutalt a királyi gárda a liverpooliak számlájára, ez pedig nem volt rossz egy olyan futballistáért, akiről azt várták, hogy ingyen távozik.

A Liverpoolnak érdemes kitartania Slot mellett?

Jelen állás szerint a Liverpool nem fogja megerősíteni a keretét a téli átigazolási zárás előtt – erre maga Slot is utalt már –, ami egyrészt érthető, figyelembe véve a nyári költekezést, másrészt riasztó, mert a Liverpoolnak nincs olyan mélységi kerete, mint a riválisoknak, még akkor sem, ha minden játékosa teljesen egészséges, ami most közel sem mondható el. Mindez a szerdai, Qarabag elleni BL-mérkőzés után még aggasztóbb, ahol Jeremie Frimpong személyében újabb jobbhátvéd sérült meg, így itt ismét Szoboszlai lehet az első számú opció.

Slot azon képessége, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a rendelkezésre álló erőforrásokból, volt az egyik fő oka annak, hogy Hughes mellette tette le a voksát, az edző megítélését a sportigazgató szemében pedig a jelek szerint nem befolyásolta az idényben eddig látott gyengébb teljesítmény. Noha a médiában többször is cikkeztek arról, hogy veszélyben lehet a holland jövője, a jelek szerint Hughes továbbra is bízik Slotban, aki nemrégiben azt nyilatkozta, hogy minden klubvezetői döntés, beleértve az átigazolásokat és a csapatépítést, teljesen összehangolt volt Hughesszal és a tulajdonosi csoporttal. Ez is arra utal, hogy a klubon belül nincs személyes konfliktus a két vezető között — legalábbis a nyilvános kommunikáció szerint.

A Bajnokok Ligája-szereplésről való lemaradás persze más tészta lenne, Jamie Carragher, a klub korábbi játékosa szerint ebben az esetben biztosan elköszönnének a szakembertől, és bizony Hughes sem vehetné biztosra, hogy kitölti a még másfél évig érvényes szerződését a klubnál, mert a pályán visszaköszönő egyensúlyhiány megjelenésében ő is eljátszotta a maga szerepét.

Premier League, 24. forduló:

Szombat

  • Brighton–Everton 16.00 (tv: Match4)
  • Leeds United–Arsenal 16.00 (tv: Spíler1)
  • Wolverhampton–Bournemouth 16.00
  • Chelsea–West Ham United 18.30 (tv: Spíler1)
  • Liverpool–Newcastle United 21.00 (tv: Spíler1) 

Vasárnap

  • Aston Villa–Brentford 15.00
  • Manchester United–Fulham 15.00 (tv: Spíler1)
  • Nottingham Forest–Crystal Palace 15.00
  • Tottenham Hotspur–Manchester City 17.30 (tv: Match4)

Hétfő

  • Sunderland–Burnley 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

 

