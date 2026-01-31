Egyetlen ember felelős Szoboszlai Dominikék gyengélkedéséért?

Ötből öt győzelemmel kezdte a Premier League 2025–2026-os idényét a Liverpool, és ekkor még semmi sem utalt arra, hogy így visszaesik a bajnokságban a címvédő. A folytatás már kevésbé alakult jól Arne Slot csapatának, amely legutóbb december 27-én, a ligautolsó Wolverhampton ellen tudott nyerni, azóta öt bajnokin nyeretlen maradt a csapat. A Bajnokok Ligájában azért összejött a nyolcaddöntő, de a gárda így sem azt az arcát mutatja, amelyet korábban megszokhattunk tőle. A bukdácsolásban több tényező is szerepet játszik, mi most az egyikkel, Richard Hughes sportigazgatóval foglalkozunk.

Arne Slotot is Richard Hughes vitte a Liverpoolhoz

A szóban forgó úriember rendkívül érzelemmentesen és analitikusan közelíti meg a szerepét – olyannyira, hogy korábbi munkatársa egyszerűen csak robotként jellemezte. Ez persze a munkája jellegét tekintve nem lenne rossz dolog, ám a döntései nem mindig váltják ki a Liverpool szurkolóinak tetszését, s így a vezetőséggel együtt ő is többször kap negatív kritikát. De vajon mennyire felelős az Anfielden tapasztalt nehézségekért?

Arne Slot kiválasztása

Hughes hivatalosan csak 2024. június 1-jén csatlakozott a Vörösökhöz, ám már jóval előtte a Liverpoollal foglalkozott. Attól kezdve, hogy márciusban megerősítették az érkezését, belevetette magát a munkába, hogy a lehető legjobb pótlást biztosítsa az idény végén elköszönő Jürgen Klopp helyére. A hetekig tartó aprólékos kutatás után Arne Slot személyében találta meg a külső szemmel lehetetlen feladatra alkalmas embert.

A filozófiája és a játékstílusa, ami hozzá vonzott minket, szubjektív szakmai véleményeken és adatközpontú tényezőkön is alapult. A Feyenoord minden mutatót tekintve nagyon jól teljesített az irányításával

– indokolta Hughes a döntést Slot hivatalos bemutatásakor. – Az az okos, szenvedélyes támadófutball pont olyan tulajdonságokkal bír, amelyeket itt, a Liverpoolnál sokra tartunk. Nagyon jól passzol a kerethez, a szurkolókhoz és magához a klubhoz.

A döntés első látszatra tökéletesen bejött, a holland tréner rögtön az első évében bajnoki címig vezette Szoboszlai Dominikékat, ráadásul mindezt egyetlen igazolással, az alig játszó Federico Chiesával. Ez akkor még inkább pozitív elemnek tűnt, most azonban sokan felhánytorgatják Slotnak, hogy „Klopp csapatával” tudott csak igazán nagyot alkotni, és ebben az évadban, amikor több új embert is be kellene építenie, már nem igazán tud mit kezdeni.