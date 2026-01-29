LiverpoolBajnokok LigájaArne SlotPremier LeagueSteven Gerrard

Gerrard is a Liverpool-szurkolók mellett állt ki, keményen kritizálta Arne Slotot

A Liverpool noha a Qarabagot 6-0-ra legyőzte a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, s a harmadik helyen végzett, Arne Slot szavai rengeteg beszédtémát szolgáltatnak. A holland edző még a meccs előtt beszólt az előző idény sikereiről, ez azonban a szurkolók körében nagy port kavart, és most a Liverpool legendája, Steven Gerrard is megszólalt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 10:01
Steven Gerrard szerint a Liverpool-szurkolók kritikája jogos Arne Slot felé
Steven Gerrard szerint a Liverpool-szurkolók kritikája jogos Arne Slot felé Forrás: X/The Touchline
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool szerdán az azeri Qarabagot intézte el 6-0-lal a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. A meccs előtt már beszédtéma volt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzőjének azon mondata, hogy az előző idényben a Premier League-győzelmet annak is köszönhette a csapat, hogy a BL-ben már a nyolcaddöntőben kiesett az ő általa nagyon csodált Paris Saint-Germaintől. A szurkolók kikérték ezt maguknak, a Qarabag elleni meccs előtt a Liverpool legendás középpályása, Steven Gerrard is elmondta a véleményét Slot kijelentéséről.

Arne Slotnak a Liverpool meccse előtt és után is magyarázkodnia kellett a sajtónak
Arne Slotnak a Liverpool meccse előtt és utána is magyarázkodnia kellett a sajtónak. Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin

Gerrard a szurkolók véleményét osztotta

– Megértem a szurkolók frusztrációját az interjú után, 15 pont előnye is volt a Liverpoolnak a bajnokságban. 

Azt mondani, hogy ez segített nekik, valóban súlyos csapás a szurkolók számára, mert ők végigkísérték a csapatot. Jó pénzt fizettek azért, hogy követni tudják a csapatot a Bajnokok Ligája-mérkőzésein

Amikor kiesel a Bajnokok Ligájából, az játékosként és szurkolóként is nagyon fáj. Ezután azt mondani, hogy ez segített a Premier League megnyeréséhez... Jogos a szurkolók kiakadása szerintem is – mondta Gerrard a TNT Sports műsorában. 

Slot szavai azért is kavartak nagy port, mert a Paris Saint-Germain elleni vereség után a Liverpool a fennmaradó kilenc bajnoki mérkőzéséből csak négyet nyert meg, mellette pedig a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt is elveszítette.

A Liverpool győzelme után Arne Slot is reagált

Ahogy arról nálunk is olvashattak, a Liverpool 6-0-s győzelme után a holland vezetőedző önmagához képest frusztráltan nyilatkozott a sajtónak. Slot kitért a fentebbi nyilatkozatára is, és igyekezett helyretenni az újságírókat, akik szerinte kiforgatják a szavait. A holland ugyanis kihangsúlyozta, a Bl-kiesés kapcsán elmondta azt is, ez csak lehet, hogy hozzájárult a bajnoki címhez. Ezt az egy, de igencsak fontos szót viszont kihagyták a mondandójából.

– Természetesen nem örültem annak, hogy kiestünk, a BL-t is meg akartuk nyerni, erős keretünk volt hozzá. Ezt a médiában könnyelműen kihagyták, kontextusból kiragadták a mondataimat. Csak akkor lehetsz a legjobb csapat a bajnokságban, ha a játékosok rendelkezésre állnak. Ez a szezon megmutatta, hogy ha sok meccset kell játszanunk, előfordulhatnak sérülések. És erre gondoltam tegnap, mert a PSG elleni kiesés után nem voltak sérüléseink – igyekezte Slot megmagyarázni a történteket. 

Gerrard és Slot korábbi afférja

A két fél, noha ritkán találkozik egymással, az Olympique Marseille elleni 3-0-s BL-győzelem után is üzentek  egymásnak. Az egykori középpályás tulajdonképpen kimondta, a holland menedzsernek már ideje lenne felhagynia a folyamatos mentegetőzéssel, hogy a mélyen védekező csapatokkal nehéz mit kezdeni. Slot erre pár nappal később reagált, s elfogadta Gerrard kritikáját, most viszont más a helyzet.

A Liverpool legközelebb szombaton 21 órakor, a Newcastle United ellen játszik hazai pályán a Premier League-ben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu