Gerrard is a Liverpool-szurkolók mellett állt ki, keményen kritizálta Arne Slotot

A Liverpool szerdán az azeri Qarabagot intézte el 6-0-lal a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. A meccs előtt már beszédtéma volt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzőjének azon mondata, hogy az előző idényben a Premier League-győzelmet annak is köszönhette a csapat, hogy a BL-ben már a nyolcaddöntőben kiesett az ő általa nagyon csodált Paris Saint-Germaintől. A szurkolók kikérték ezt maguknak, a Qarabag elleni meccs előtt a Liverpool legendás középpályása, Steven Gerrard is elmondta a véleményét Slot kijelentéséről.

Arne Slotnak a Liverpool meccse előtt és utána is magyarázkodnia kellett a sajtónak. Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin

Gerrard a szurkolók véleményét osztotta

– Megértem a szurkolók frusztrációját az interjú után, 15 pont előnye is volt a Liverpoolnak a bajnokságban.

Azt mondani, hogy ez segített nekik, valóban súlyos csapás a szurkolók számára, mert ők végigkísérték a csapatot. Jó pénzt fizettek azért, hogy követni tudják a csapatot a Bajnokok Ligája-mérkőzésein

Amikor kiesel a Bajnokok Ligájából, az játékosként és szurkolóként is nagyon fáj. Ezután azt mondani, hogy ez segített a Premier League megnyeréséhez... Jogos a szurkolók kiakadása szerintem is – mondta Gerrard a TNT Sports műsorában.

Slot szavai azért is kavartak nagy port, mert a Paris Saint-Germain elleni vereség után a Liverpool a fennmaradó kilenc bajnoki mérkőzéséből csak négyet nyert meg, mellette pedig a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt is elveszítette.

A Liverpool győzelme után Arne Slot is reagált

Ahogy arról nálunk is olvashattak, a Liverpool 6-0-s győzelme után a holland vezetőedző önmagához képest frusztráltan nyilatkozott a sajtónak. Slot kitért a fentebbi nyilatkozatára is, és igyekezett helyretenni az újságírókat, akik szerinte kiforgatják a szavait. A holland ugyanis kihangsúlyozta, a Bl-kiesés kapcsán elmondta azt is, ez csak lehet, hogy hozzájárult a bajnoki címhez. Ezt az egy, de igencsak fontos szót viszont kihagyták a mondandójából.

– Természetesen nem örültem annak, hogy kiestünk, a BL-t is meg akartuk nyerni, erős keretünk volt hozzá. Ezt a médiában könnyelműen kihagyták, kontextusból kiragadták a mondataimat. Csak akkor lehetsz a legjobb csapat a bajnokságban, ha a játékosok rendelkezésre állnak. Ez a szezon megmutatta, hogy ha sok meccset kell játszanunk, előfordulhatnak sérülések. És erre gondoltam tegnap, mert a PSG elleni kiesés után nem voltak sérüléseink – igyekezte Slot megmagyarázni a történteket.