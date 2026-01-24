Gerrardnak elege van Slot mentegetőzéséből – íme, az edző válasza

Fény volt az éjszakában a Liverpool szerdai, franciaországi vendégjátéka, amikor többek között Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásával 3-0-ra győzött az angol csapat az Olympique Marseille otthonában. Ez mind szép és jó, azonban szombaton a Premier League-ben, az immáron Tóth Alexet is alkalmazó Bournemouth vendége lesz a címvédő, amely minden sorozatot figyelembe véve hiába veretlen november óta, a hazai pontvadászatban sorra botladozik a papíron gyenge ellenfelek ellen is, és a legutóbbi mérkőzéseken elért négy döntetlenjével csak lépésben halad előre. Steven Gerrard éppen ezért nem is hagyta magát megrészegíteni a szerdai győzelemmel, és a klublegenda már a francia túra után üzent Arne Slotnak.

Steven Gerrard aggódik a Liverpool miatt, ezt Arne Slot is megérti Fotó: AFP/Ali Alhaji

A Liverpool klublegendájának elege van a mentegetőzésből

Az egykori középpályás tulajdonképpen kimondta, a holland menedzsernek már ideje lenne felhagynia a folyamatos mentegetőzéssel, hogy a mélyen védekező csapatokkal nehéz mit kezdeni.

– Fel kell hagynia a mély védekezésről való beszéddel. A mélyen védekező csapatok már azóta jelen vannak a Liverpool ellen, amióta én játszottam. Sőt, már jóval előttem is. Ez egyszerűen így van. A csapatok ezt fogják csinálni: mindent megtesznek majd azért, hogy megállítsák a Liverpoolt. A kulcs az, hogy meg kell találni a megoldásokat. A játékosokkal együtt így lehet a mélyen védekező csapatok elleni meccseket döntetlenekből győzelmekké alakítani. Ez nem fog megváltozni, ezzel kell szembenéznie a csapatnak. Valószínűleg a hétvégén a Bournemouth ellen is időnként ezzel találkoznak majd, de könyörtelennek kell lenniük, és a kulcsjátékosoknak magukra kell vállalniuk a feladatot, gólokat szerezniük a győzelemhez, mert ezeket a meccseket nagyon nehéz megnyerni – állapította meg a liverpooli kedvenc.