LiverpoolArne SlotSteven Gerrard

Gerrardnak elege van Slot mentegetőzéséből – íme, az edző válasza

Bár a Liverpool szerdán nagy győzelmet aratott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában – 3-0-ra győzött az Olympique Marseille vendégeként –, a klub legendás középpályása, Steven Gerrard mégis Arne Slotot kritizálta a meccset követően. A holland menedzser a Bournemouth elleni összecsapásra készülve reagált a liverpooli közönségkedvenc szavaira, és nem tehetett mást, mint igazat adott neki.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 7:30
Arne Slot nem mindig találja a megoldást a Liverpool problémáira Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin
Fény volt az éjszakában a Liverpool szerdai, franciaországi vendégjátéka, amikor többek között Szoboszlai Dominik szemfüles szabadrúgásával 3-0-ra győzött az angol csapat az Olympique Marseille otthonában. Ez mind szép és jó, azonban szombaton a Premier League-ben, az immáron Tóth Alexet is alkalmazó Bournemouth vendége lesz a címvédő, amely minden sorozatot figyelembe véve hiába veretlen november óta, a hazai pontvadászatban sorra botladozik a papíron gyenge ellenfelek ellen is, és a legutóbbi mérkőzéseken elért négy döntetlenjével csak lépésben halad előre. Steven Gerrard éppen ezért nem is hagyta magát megrészegíteni a szerdai győzelemmel, és a klublegenda már a francia túra után üzent Arne Slotnak.

Steven Gerrard aggódik a Liverpool miatt, ezt Arne Slot is megérti
Steven Gerrard aggódik a Liverpool miatt, ezt Arne Slot is megérti Fotó: AFP/Ali Alhaji

A Liverpool klublegendájának elege van a mentegetőzésből

Az egykori középpályás tulajdonképpen kimondta, a holland menedzsernek már ideje lenne felhagynia a folyamatos mentegetőzéssel, hogy a mélyen védekező csapatokkal nehéz mit kezdeni. 

– Fel kell hagynia a mély védekezésről való beszéddel. A mélyen védekező csapatok már azóta jelen vannak a Liverpool ellen, amióta én játszottam. Sőt, már jóval előttem is. Ez egyszerűen így van. A csapatok ezt fogják csinálni: mindent megtesznek majd azért, hogy megállítsák a Liverpoolt. A kulcs az, hogy meg kell találni a megoldásokat. A játékosokkal együtt így lehet a mélyen védekező csapatok elleni meccseket döntetlenekből győzelmekké alakítani. Ez nem fog megváltozni, ezzel kell szembenéznie a csapatnak. Valószínűleg a hétvégén a Bournemouth ellen is időnként ezzel találkoznak majd, de könyörtelennek kell lenniük, és a kulcsjátékosoknak magukra kell vállalniuk a feladatot, gólokat szerezniük a győzelemhez, mert ezeket a meccseket nagyon nehéz megnyerni – állapította meg a liverpooli kedvenc.

Slot: Igaza van Gerrardnak, de...

Gerrard szerint tehát Slotnak kell megoldást találni a problémára. Utóbbi félig-meddig egyetértett a szavaival.

– Nem hallottam, hogy pontosan ezt mondta volna, de Steven Gerrard mindig is nagyon pozitívan nyilatkozott a Liverpoolról. Rendkívül sokat jelent neki a klub. 

Csak egyet tudok érteni vele abban, hogy sokat beszélek a mély védekezésről, mert nagyon sokszor találkozunk vele. És ha az emberek a meccs után megkérdezik a véleményemet a találkozóról, akkor muszáj elmondanom, mi történt a pályán. 

Arra is visszaemlékezett, hogy játékosként ő maga is szembesült ezzel. Ő is azok közé a futballisták közé tartozott, akik a képességeiknek köszönhetően képesek voltak feltörni a mély védekezést. Sokat beszélnek erről, és lehet, hogy más szavakat kellene találnom, vagy egyszerűen nem emlegetni többé. Az emberek most már tudják. És talán most nem is ezzel találkozunk majd, mert a Bournemouth mindig is nagyon intenzív csapat volt, nehéz ellene játszani, és szombaton is ilyen lesz – jósolta a Liverpool vezetőedzője.

Premier League, 23. forduló:

Szombat

  • West Ham United–Sunderland 13.30 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Tottenham 16.00 (tv: Match4)
  • Fulham–Brighton 16.00
  • Manchester City–Wolverhampton 16.00 (tv: Spíler1)
  • Bournemouth–Liverpool 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap

  • Brentford–Nottingham Forest 15.00
  • Newcastle United–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
  • Crystal Palace–Chelsea 15.00 (tv: Match4)
  • Arsenal–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Everton–Leeds United 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

