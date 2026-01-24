szoboszlailiverpoolpremier leaguetóth alexbournemouthKerkez Milos

Szoboszlai betalál-e végre a Bournemouth kapujába, vagy Tóth Alex borítja gyászba Liverpoolt?

Szombaton késő délután – de jó ezt leírni – magyaros meccset játszanak a Premier League-ben, ugyanis egyszerre három válogatott játékosunk is a pályára léphet a Bournemouth–Liverpool bajnokin. Sok kérdés merül fel a magyarokkal kapcsolatban, például betalál-e végre a Cseresznyések kapujába a bombaformában lévő Szoboszlai, miként fogadja a lelátó népe a tavaly nyáron éppen a Vörösökhöz igazolt Kerkez Milost, illetve bemutatkozhat-e új csapatában a Ferencvárostól a Bournemouth gárdájához szerződött Tóth Alex. Egy biztos, ha mindhárman lehetőséget kapnak – Szoboszlai és Kerkez szinte biztosan –, akkor történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, mert három magyar lesz ott a pályán.

Molnár László
2026. 01. 24. 6:12
Vajon láthatjuk-e Szoboszlai gólörömét a Bournemouth ellen
Vajon láthatjuk-e Szoboszlai gólörömét a Bournemouth ellen Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
Egy biztos, most különösen nagy várakozással tekintenek a magyar szurkolók a Premier League 23. fordulójának szombati mérkőzése elé, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy akár három honfitársuk is pályára léphet a Bournemouth–Liverpool meccsen. Noha tavaly nyáron azt gondoltuk, hogy a Cseresznyések bajnoki meccsei – a kupaküzdelmekből már kiestek – másodlagosak lesznek, kedd óta az ő játékosuk lett Tóth Alex, és a kilencszeres válogatott futballista szombaton mutatkozhat be új csapatában, amely éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Vörösöket fogadja. 

Szoboszlai mellett Kerkez Milos is ott lesz valószínűleg a Liverpool kezdőcsapatában szombat este a Cseresznyések elleni bajnokin
Szoboszlai mellett Kerkez Milos is ott lesz valószínűleg a Liverpool kezdőcsapatában szombat este a Cseresznyések elleni bajnokin Fotó: Miguel Medina / AFP

A Szoboszlai vezette Liverpool a találkozó nagy esélyese 

A találkozón nagy meglepetést okozna, ha a hazaiak akárcsak egy pontot is kicsikarnának a Premier League címvédőjétől. Ugyanis a Bournemouth ellen – ha csak az utolsó tíz meccset nézzük –, elképesztő a Vörösök fölénye.

Bournemouth–Liverpool statisztika (2019-2025)

  • 1 Bournemouth-siker – 9 Liverpool-győzelem
  • 6 szerzett gól – 32 szerzett gól
  • 3 szerzett pont – 27 szerzett pont
  • legnagyobb különbségű győzelem: Liverpool 9-0 (2022. 08. 27.)
  • egyetlen Bournemouth-siker: 1-0 (2023. 03. 11.)

A nagy kérdése a találkozónak, hogy a most futó idényben remeklő Szoboszlai Dominik meglövi-e első találatát a Bournemouth kapujába. A magyar középpályás a Marseille elleni, 3-0-ra megnyert BL-találkozón pazar szabadrúgásgólt ért el, ugyanakkor a Burnley elleni legutóbbi bajnokin büntetőt hibázott. A vélhetően újra játéklehetőséget kapó Kerkez viszont először lép pályára liverpooli mezben a Vitality Stadionban, nem tudni, miként fogadják majd őt a hazai szurkolók.

Az biztos, hogy ha Arne Slot számít rá, Mohamed Szalah – aki eddig 12 alkalommal vette be a Cseresznyések kapuját bajnoki meccsen – játékra kész, ugyanakkor az édesapját gyászoló Konaté, valamint a sérüléssel bajlódó Chiesa, Isak és Bradley vélhetően kihagyja majd a találkozót.

Tóth Alex a Bournemouth edzésén már megmutatta, hogy mit tud, vélhetően lehetőséget kap a Liverpool ellen
Tóth Alex a Bournemouth edzésén már megmutatta, hogy mit tud, vélhetően lehetőséget kap a Liverpool ellen Fotó: Bournemouth

A szakértők szerint lehetőséget kap Tóth Alex a Pool ellen

A Bournemouth támadósora meglehetősen tartalékos lesz, hiszen legjobbjukat, a ghánai Antoine Semenyót kivásárolta a Manchester City – a csatár az őszi meccsen kétszer is beköszönt a Liverpoolnak –, míg a legutóbb, a Brightonnak betaláló Marcus Tavernier sem játszhat, ugyanis az említett találkozón combhajlító-sérülést szenvedett. Hogy tetéződjön a Cseresznyések gondja, a török Unal, valamint a holland Kluivert is maródi.

Bournemouth – Liverpool (2025/26-os szezon statisztikája)

  • bajnoki meccsek: 22 – 22
  • rúgott gól: 35 – 33
  • kapott gól: 41 – 29
  • kapura lövés: 106 – 95
  • lövések hatékonysága (kaput eltaláló): 48,9% – 41,9% 

A csapat menedzsere, Andoni Iraola ugyanakkor számíthat már Tóth Alexre. A szakember a Nemzeti Sportnak adott interjújában kijelentette, a 20 éves középpályás több poszton is tud játszani. 

– Mi általában három középpályással játszunk, néha kettővel, és bármelyik szerepkörben bevethető. Ideális esetben nyolcasnak gondolom, de hatosként és tízesként is el tudom képzelni, de leginkább nyolcas. 

Ez viszont azt jelenti, hogy néha hatosként kell védekeznie, és tízesként kell támadnia. 

Úgy gondolom, készen kell állnia, mert szükségünk lesz rá – fogalmazott a fiatal magyarral kapcsolatban Iraola.

A Bournemouth és a Liverpool összecsapása szombaton magyar idő szerint 18.30-kor kezdődik a Vitality Stadionban.

Premier League, 23. forduló:

Szombat

  • West Ham United–Sunderland 13.30 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Tottenham 16.00 (tv: Match4)
  • Fulham–Brighton 16.00
  • Manchester City–Wolverhampton 16.00 (tv: Spíler1)
  • Bournemouth–Liverpool 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap

  • Brentford–Nottingham Forest 15.00
  • Newcastle United–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
  • Crystal Palace–Chelsea 15.00 (tv: Match4)
  • Arsenal–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)

Hétfő

  • Everton–Leeds United 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

