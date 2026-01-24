Szoboszlai betalál-e végre a Bournemouth kapujába, vagy Tóth Alex borítja gyászba Liverpoolt?

Egy biztos, most különösen nagy várakozással tekintenek a magyar szurkolók a Premier League 23. fordulójának szombati mérkőzése elé, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy akár három honfitársuk is pályára léphet a Bournemouth–Liverpool meccsen. Noha tavaly nyáron azt gondoltuk, hogy a Cseresznyések bajnoki meccsei – a kupaküzdelmekből már kiestek – másodlagosak lesznek, kedd óta az ő játékosuk lett Tóth Alex, és a kilencszeres válogatott futballista szombaton mutatkozhat be új csapatában, amely éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Vörösöket fogadja.

Szoboszlai mellett Kerkez Milos is ott lesz valószínűleg a Liverpool kezdőcsapatában szombat este a Cseresznyések elleni bajnokin Fotó: Miguel Medina / AFP

A Szoboszlai vezette Liverpool a találkozó nagy esélyese

A találkozón nagy meglepetést okozna, ha a hazaiak akárcsak egy pontot is kicsikarnának a Premier League címvédőjétől. Ugyanis a Bournemouth ellen – ha csak az utolsó tíz meccset nézzük –, elképesztő a Vörösök fölénye.

Bournemouth–Liverpool statisztika (2019-2025)

1 Bournemouth-siker – 9 Liverpool-győzelem

6 szerzett gól – 32 szerzett gól

3 szerzett pont – 27 szerzett pont

legnagyobb különbségű győzelem: Liverpool 9-0 (2022. 08. 27.)

egyetlen Bournemouth-siker: 1-0 (2023. 03. 11.)

A nagy kérdése a találkozónak, hogy a most futó idényben remeklő Szoboszlai Dominik meglövi-e első találatát a Bournemouth kapujába. A magyar középpályás a Marseille elleni, 3-0-ra megnyert BL-találkozón pazar szabadrúgásgólt ért el, ugyanakkor a Burnley elleni legutóbbi bajnokin büntetőt hibázott. A vélhetően újra játéklehetőséget kapó Kerkez viszont először lép pályára liverpooli mezben a Vitality Stadionban, nem tudni, miként fogadják majd őt a hazai szurkolók.

Az biztos, hogy ha Arne Slot számít rá, Mohamed Szalah – aki eddig 12 alkalommal vette be a Cseresznyések kapuját bajnoki meccsen – játékra kész, ugyanakkor az édesapját gyászoló Konaté, valamint a sérüléssel bajlódó Chiesa, Isak és Bradley vélhetően kihagyja majd a találkozót.

Tóth Alex a Bournemouth edzésén már megmutatta, hogy mit tud, vélhetően lehetőséget kap a Liverpool ellen Fotó: Bournemouth

A szakértők szerint lehetőséget kap Tóth Alex a Pool ellen

A Bournemouth támadósora meglehetősen tartalékos lesz, hiszen legjobbjukat, a ghánai Antoine Semenyót kivásárolta a Manchester City – a csatár az őszi meccsen kétszer is beköszönt a Liverpoolnak –, míg a legutóbb, a Brightonnak betaláló Marcus Tavernier sem játszhat, ugyanis az említett találkozón combhajlító-sérülést szenvedett. Hogy tetéződjön a Cseresznyések gondja, a török Unal, valamint a holland Kluivert is maródi.