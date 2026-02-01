A Bayern München edzője és Harry Kane is Marco Rossi példáját követte

A címvédő és listavezető Bayern München fordulatos mérkőzést vívott a kiesés ellen küzdő Hamburger SV otthonában. A vezetést a hazaiak szerezték meg egy vitatható tizenegyesből az első félidőben, de a vendégek még a szünet előtt egyenlítettek, majd a fordulás után nem sokkal már náluk volt az előny. A HSV azonban válaszolni tudott az 53. percben, a folytatásban pedig már nem esett több gól. Vitatott eset és szabálytalanság már annál inkább: Harm Osmers játékvezető tíz játékosnak és a két vezetőedzőnek is adott sárga lapot. Az utolsó percekben a góllövőlistát immáron 22 találattal vezető Harry Kane-nek sem feltétlenül kellett volna lapot adnia, majd több esetben is tizenegyest reklamáltak Osmersnél a Bayern-játékosok, de az utolsó ilyen esetnél például az ellenfele által meglökött Josip Stanisic ellen kifelé ítélt szabadrúgást. A münchenieket irányító Vincent Kompany is szót emelt a bíró ellen, aki az első játékrészben hat, a másodikban tíz percet hosszabbított.

Harry Kane-nek is sárga lapot adott Harm Osmers játékvezető, Vincent Kompany is kifakadt a Bayern München hamburgi Bundesliga-mérkőzése után. Fotó: DPA/Marcus Brandt

Bayern München: Kompany, Kane és Stanisic is Osmers ellen

– Amikor a bíró összesen 16 percet hosszabbít, akkor valami biztosan történt a mérkőzésen. Mióta itt vagyok, még nem beszéltem a játékvezetőkről, de ha csak ezt a ráadást nézi az ember, akkor hamar rájöhet, hogy nemcsak a pályán lévő 22 futballista, hanem valaki más is hatással volt a találkozóra. Harry Kane például mégis miért kapott lapot?! A védője elcsúszott, a bíró meg neki adott egy sárgát. Nyilvánvaló, hogy szenvedélyes voltam, hiszen ma a világos és egyszerű szituációk lettek túlbonyolítva – mondta a játékosként Hamburgban is megfordult Kompany.

A döntetlen után nyilatkozó játékosok közül Kane szerint a játékvezető nem érte el a Bundesligához szükséges színvonalat, Stanisic pedig egyenesen katasztrofálisnak nevezte Harm Osmers teljesítményét.

A mostani idényben már kilenc bajnokin fújta a sípot a 41 éves bíró, emellett pedig többek között négy Európa-liga-mérkőzést is vezetett. Ami miatt Magyarországon is megismerték Osmers nevét, az a szeptemberi Írország–Magyarország (szintén 2-2) vb-selejtező, amelyen nyolc sárga és egy piros lapot osztott ki, majd mások mellett Marco Rossi szövetségi kapitány is keményen kritizálta a munkáját. Immáron Kompany és Kane is beállt ebbe a sorba.