BundesligaBayern Münchenharry kaneVincent Kompany

A Bayern München edzője és Harry Kane is Marco Rossi példáját követte

A német labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az újonc Hamburg vendégeként. A Bundesliga-találkozó után a bajorokat irányító Vincent Kompany tőle szokatlan módon nyíltan kritizálta a játékvezetőt, akit korábban Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is megtalált – Harm Osmers vezette ugyanis a szeptemberi Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 7:40
Harry Kane és Vincent Kompany sem volt elégedett a játékvezetéssel Fotó: DPA/Sven Simon/Malte Ossowski
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A címvédő és listavezető Bayern München fordulatos mérkőzést vívott a kiesés ellen küzdő Hamburger SV otthonában. A vezetést a hazaiak szerezték meg egy vitatható tizenegyesből az első félidőben, de a vendégek még a szünet előtt egyenlítettek, majd a fordulás után nem sokkal már náluk volt az előny. A HSV azonban válaszolni tudott az 53. percben, a folytatásban pedig már nem esett több gól. Vitatott eset és szabálytalanság már annál inkább: Harm Osmers játékvezető tíz játékosnak és a két vezetőedzőnek is adott sárga lapot. Az utolsó percekben a góllövőlistát immáron 22 találattal vezető Harry Kane-nek sem feltétlenül kellett volna lapot adnia, majd több esetben is tizenegyest reklamáltak Osmersnél a Bayern-játékosok, de az utolsó ilyen esetnél például az ellenfele által meglökött Josip Stanisic ellen kifelé ítélt szabadrúgást. A münchenieket irányító Vincent Kompany is szót emelt a bíró ellen, aki az első játékrészben hat, a másodikban tíz percet hosszabbított.

Harry Kane-nek is sárga lapot adott Harm Osmers játékvezető, Vincent Kompany is kifakadt a Bayern München hamburgi Bundesliga-mérkőzése után
Harry Kane-nek is sárga lapot adott Harm Osmers játékvezető, Vincent Kompany is kifakadt a Bayern München hamburgi Bundesliga-mérkőzése után. Fotó: DPA/Marcus Brandt

Bayern München: Kompany, Kane és Stanisic is Osmers ellen

– Amikor a bíró összesen 16 percet hosszabbít, akkor valami biztosan történt a mérkőzésen. Mióta itt vagyok, még nem beszéltem a játékvezetőkről, de ha csak ezt a ráadást nézi az ember, akkor hamar rájöhet, hogy nemcsak a pályán lévő 22 futballista, hanem valaki más is hatással volt a találkozóra. Harry Kane például mégis miért kapott lapot?! A védője elcsúszott, a bíró meg neki adott egy sárgát. Nyilvánvaló, hogy szenvedélyes voltam, hiszen ma a világos és egyszerű szituációk lettek túlbonyolítva – mondta a játékosként Hamburgban is megfordult Kompany.

A döntetlen után nyilatkozó játékosok közül Kane szerint a játékvezető nem érte el a Bundesligához szükséges színvonalat, Stanisic pedig egyenesen katasztrofálisnak nevezte Harm Osmers teljesítményét. 

A mostani idényben már kilenc bajnokin fújta a sípot a 41 éves bíró, emellett pedig többek között négy Európa-liga-mérkőzést is vezetett. Ami miatt Magyarországon is megismerték Osmers nevét, az a szeptemberi Írország–Magyarország (szintén 2-2) vb-selejtező, amelyen nyolc sárga és egy piros lapot osztott ki, majd mások mellett Marco Rossi szövetségi kapitány is keményen kritizálta a munkáját. Immáron Kompany és Kane is beállt ebbe a sorba.

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős Bayern München az utóbbi két Bundesliga-találkozóján mindössze egy pontot gyűjtött, míg a Hamburg sorozatban az ötödik bajnokiján maradt nyeretlen – az újonc ugyanakkor 2014 óta először szerzett pontot a bajorok ellen. A tabellán második Dortmund vasárnap játszik, győzelem esetén hat pontra közelítheti meg a müncheni csapatot.

Bundesliga, 20. forduló

Péntek

  • Köln—Wolfsburg 1-0 (1-0)

Szombat

  • Augsburg—St. Pauli 2-1 (1-1)
  • Frankfurt—Leverkusen 1-3 (0-2)
  • Hoffenheim—Union Berlin 3-1 (2-0)
  • RB Leipzig—Mainz 1-2 (1-1)
  • Werder Bremen—Mönchengladbach 1-1 (0-0)
  • Hamburg—Bayern München 2-2 (1-1)

Vasárnap

  • Stuttgart—Freiburg 15.30 (tv: Arena 4)
  • Borussia Dortmund—Heidenheim 17.30 (tv: Arena 4)

A tabella állása ide kattintva nézhető meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdavos

A készülődő világ és a remény

Kondor Katalin avatarja

A pszichológia tudományának nagy kérdése ez idő tájt, hogy miképpen térítse el az embereket az álvalóság „imádatától”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu