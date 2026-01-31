Mégis izgalmas lesz a Bundesliga? Feszült meccsen megint pontokat hullajtott a Bayern München

A Bayern München múlt héten szenvedte el első vereségét a Bundesliga 2025/26-os kiírásában, az Augsburg sokkolta a címvédőt. A Bayern még így is kényelmes, nyolcpontos előnnyel várta a 20. fordulót, de a bajorok mindenképpen javítani akartak a szintén alsóházi Hamburg otthonában.
A vezetést azonban a hazai csapat szerezte meg: a portugál Vieira büntetőből vette be Neuer kapuját.
Vezetett, mégis bajba került a Bayern München
Néhány percig volt csak hátrányban a címvédő: a góllövőlistát idén is fölényesen vezető Harry Kane egyenlített. A fordulás után pedig Luis Díaz szinte azonnal már a bajorokat juttatta előnyhöz.
