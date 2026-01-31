Bayern MünchenHamburger SVBundesliga

Mégis izgalmas lesz a Bundesliga? Feszült meccsen megint pontokat hullajtott a Bayern München

Az Augsburg elleni vereség után zsinórban másodszor is pontokat vesztett a Bundesliga címvédője és éllovasa, a Bayern München. A Hamburg elleni 2-2-es döntetlen után a Bayern még mindig legalább hat ponttal vezetni fog a forduló végén, de lehet nagyobb is az előnye, ha a Dortmund is botlik vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 20:49
A Bayern München az Augsburg elleni vereség után a Hamburg ellen is megszenvedett a Bundesligában Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Marcus Brandt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bayern München múlt héten szenvedte el első vereségét a Bundesliga 2025/26-os kiírásában, az Augsburg sokkolta a címvédőt. A Bayern még így is kényelmes, nyolcpontos előnnyel várta a 20. fordulót, de a bajorok mindenképpen javítani akartak a szintén alsóházi Hamburg otthonában.

Alphonso Davies nagy mentése nélkül még az egy ponttól is elesett volna a Bundesliga-éllovas Bayern München a Hamburg otthonában
Alphonso Davies nagy mentése nélkül még az egy ponttól is elesett volna a Bundesliga-éllovas Bayern München a Hamburg otthonában Fotó: AFP/Ibrahim Ot

A vezetést azonban a hazai csapat szerezte meg: a portugál Vieira büntetőből vette be Neuer kapuját.

Vezetett, mégis bajba került a Bayern München

Néhány percig volt csak hátrányban a címvédő: a góllövőlistát idén is fölényesen vezető Harry Kane egyenlített. A fordulás után pedig Luis Díaz szinte azonnal már a bajorokat juttatta előnyhöz.

Volt azonban válasza a Hamburgnak is, Vuskovic egyenlített. Sőt, Vieira majdnem újra vezetést szerzett a hazaiaknak, Neuer a kapujából messze kimozdulva nem tudott menteni, Davies viszont a gólvonalról nagy bravúrral igen.

A hajrá rendkívül feszült lett, a kilenc sárgából hat a 75. perc után villant, a Bayern-játékosok a tízperces hosszabbítás alatt legalább három büntetőt reklamáltak, de hiába. Újra botlott a Bundesliga-címvédője, igaz, ezúttal egy pontot legalább szerzett. A kontraszt azonban nagy volt a két kispad között: a Hamburg ünnepelte a döntetlent, a bajorok bosszankodtak.

A tabellán második Dortmund vasárnap játszik, győzelem esetén hat pontra közelítheti meg a müncheni csapatot.

Bundesliga, 20. forduló

Péntek

  • Köln—Wolfsburg 1-0 (1-0)

Szombat

  • Augsburg—St. Pauli 2-1 (1-1)
  • Frankfurt—Leverkusen 1-3 (0-2)
  • Hoffenheim—Union Berlin 3-1 (2-0)
  • RB Leipzig—Mainz 1-2 (1-1)
  • Werder Bremen—Mönchengladbach 1-1 (0-0)
  • Hamburg—Bayern München 2-2 (1-1)

Vasárnap

  • Stuttgart—Freiburg 15.30 (tv: Arena 4)
  • Borussia Dortmund—Heidenheim 17.30 (tv: Arena 4)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu