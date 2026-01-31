BundesligaGulácsi PéterLipcseWilli OrbánSchäfer AndrásRB LeipzigUnion Berlin

Willi Orbán fejében és lábában maradt a Lipcse pontszerzése, Schäferék is kikaptak

A Bundesliga 20. fordulójának szombat délutáni programjában két magyar érdekeltségű mérkőzést is találhattunk. Az RB Leipzig a Mainz együttesét fogadta, Gulácsi Péter és Willi Orbán a kezdőben kapott helyet. Az Union Berlin a Hoffenheim otthonában lépett pályára, Schäfer András a kispadról beszállva kapott lehetőséget. A Lipcse 2-1-re, az Union Berlin 3-1-re kapott ki.

Tóth Norbert
2026. 01. 31. 17:46
A Lipcse több ziccert is hibázott.
Willi Orbán kétszer egyenlíthetett volna, végül pont nélkül maradt a Lipcse. (Fotó: RONNY HARTMANN / AFP)
A Lipcsének volt a harmadik legjobb hazai mérlege a Bundesligában a fordulót megelőzően: Ole Werner gárdája kilenc meccsből hetet megnyert hazai környezetben. A Mainz azonban önbizalommal telve érkezhetett Gulácsi Péterék otthonába, ugyanis az előző három meccséből kettőt is megnyert (a Heidenheim és a Wolfsburg ellen) Urs Fischer gárdája, így kimászott a kiesőzónából.

Kikapott a Lipcse a Mainztól.
A Mainz mindhárom pontot elvitte a Lipcse otthonából. (Fotó: JENNIFER BRUCKNER / DPA)

Orbán ziccerei kimaradtak, otthon kapott ki a Lipcse

A 11. percben fájdalmas arccal rogyott a földre a Mainz játékosa, Hollerbach. A támadó fordulás közben a kitámasztásnál kapott a sarkához, minden bizonnyal az Achilles-szalag sérült, hordágyon hagyta el a pályát. Silas váltotta Hollerbachot.

Aggodalomra adhat okot Hollerbach sérülése. (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)
Aggodalomra adhat okot Hollerbach sérülése. (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Az első félórában nem igazán voltak komoly lehetőségek egyik oldalon sem, a Lipcse egyszer talált kaput, az sem volt különösebben veszélyes. Gulácsi Péter legnagyobb aggodalma idáig pedig az lehetett, hogy a mozgáshiány miatt megfázik a kapuban.

Majd a 40. percben megszerezte a vezetést a Leipzig: Nusa futott el a baloldalon, a tökéletes beadás után pedig Harder fejelt a kapuba hét méterről (1-0). Ám a vendégeké volt az utolsó szó, ugyanis a 45+6. percben Raum összehozott egy tizenegyest, csakúgy mint az előző fordulóban. Gulácsi hiába találta el az irányt Amiri büntetőjénél, nem tudta védeni az erős és pontos lövést (1-1).

Leipzig's Danish forward #11 Conrad Harder (R) heads the ball to score his team's first goal during the German first division Bundesliga football match between RB Leipzig and Mainz 05 in Leipzig, eastern Germany, on January 31, 2026. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A 49. percben fordított a Mainz: a csereként beállt Silas kapott egy mélységi labdát, a támadó végigszlalomozott a teljes lipcsei védelmen, Orbánt is faképnél hagyta, majd közelről lőhetett, Gulácsinak esélye sem volt a hárításra (1-2).

Az első órán túl jártunk, mikor rendkívül közel került az egyenlítéshez a Leipzig, azonban Romulo Cardoso kihagyta a kihagyhatatlant. A lipcsei játékos három méterről a kapufát találta el, ezután tisztázni tudtak a védők. Ennek ellenére nem tudott komoly nyomást helyezni a Mainzra a hazai együttes. Már csak negyedóra volt hátra a rendes játékidőből, amikor Gulácsi mutatott be nagy védést, ezzel meccsben tartva a Lipcsét.

A 80. percben ismét komoly lehetőséget puskázott el a Lipcse: a hajrában már csatárt játszó Orbán közvetlen közelről fejelhetett, de középre, a kapus kezei közé stukkolta a labdát. A magyar válogatott hátvéd a 89. percben is ziccerbe került, miután rosszul szabadított fel egy mainzi védő, azonban eltörte a labdát Orbán, aki tizenegy méterről lőhetett.

Az eredmény már nem változott, a Leipzig meglepetésre 2-1-re kikapott.

Nagyot küzdött ezért a sikerért a Mainz. (Fotó: JENNIFER BRUCKNER / DPA)
Nagyot küzdött ezért a sikerért a Mainz. (Fotó: JENNIFER BRUCKNER / DPA)

Schäfer a kispadon kezdett, kikapott az Union Berlin

A magyar válogatott középpályás, Schäfer András kimaradt az Union Berlin kezdőjéből a Hoffenheim elleni idegenbeli bajnokin. A berliniek számára egy néhány perces rövidzárlat a mérkőzésbe került: Kramaric a 42., majd 45. percben is betalált az első félidő végén, innen már nem volt visszaút. A fordulást követően, két perc játék után Leite szerzett öngólt, így már 3-0 volt a Hoffenheimnek.

Schäfer az 54. percben lépett pályára.

Khedira révén a 68. percben szépített az Union, azonban ez nem volt elegendő, az eredmény már nem változott, 3-1-re nyert a Hoffenheim.

Andras Schäfer (1.FC Union Berlin) looks on during the DFB cup match between 1. FC Union Berlin and Borussia Dortmund at Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany on January 24, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Schäfer András (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Bundesliga, 20. forduló

Péntek

  • Köln—Wolfsburg 1-0 (1-0)

Szombat

  • Augsburg—St. Pauli 2-1 (1-1)
  • Frankfurt—Leverkusen 1-3 (0-2)
  • Hoffenheim—Union Berlin 3-1 (2-0), Hoffenheim, PreZero Arena, gólszerzők: Kramaric (42., 45.), Leite (öngól, 47.) illetve Khedira (68.)
  • RB Leipzig—Mainz 1-2 (1-1). Lipcse, Red Bull Arena, gólszerzők: Harder (40.) illetve Amiri (45+5), Silas (49.)
  • Werder Bremen—Mönchengladbach 1-1 (0-0)
  • Hamburg—Bayern München 18.30 (tv: Arena 4)

Vasárnap

  • Stuttgart—Freiburg 15.30 (tv: Arena 4)
  • Borussia Dortmund—Heidenheim 17.30 (tv: Arena 4)

 

