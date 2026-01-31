Willi Orbán fejében és lábában maradt a Lipcse pontszerzése, Schäferék is kikaptak

A Lipcsének volt a harmadik legjobb hazai mérlege a Bundesligában a fordulót megelőzően: Ole Werner gárdája kilenc meccsből hetet megnyert hazai környezetben. A Mainz azonban önbizalommal telve érkezhetett Gulácsi Péterék otthonába, ugyanis az előző három meccséből kettőt is megnyert (a Heidenheim és a Wolfsburg ellen) Urs Fischer gárdája, így kimászott a kiesőzónából.

A Mainz mindhárom pontot elvitte a Lipcse otthonából. (Fotó: JENNIFER BRUCKNER / DPA)

Orbán ziccerei kimaradtak, otthon kapott ki a Lipcse

A 11. percben fájdalmas arccal rogyott a földre a Mainz játékosa, Hollerbach. A támadó fordulás közben a kitámasztásnál kapott a sarkához, minden bizonnyal az Achilles-szalag sérült, hordágyon hagyta el a pályát. Silas váltotta Hollerbachot.

Aggodalomra adhat okot Hollerbach sérülése. (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Az első félórában nem igazán voltak komoly lehetőségek egyik oldalon sem, a Lipcse egyszer talált kaput, az sem volt különösebben veszélyes. Gulácsi Péter legnagyobb aggodalma idáig pedig az lehetett, hogy a mozgáshiány miatt megfázik a kapuban.

Majd a 40. percben megszerezte a vezetést a Leipzig: Nusa futott el a baloldalon, a tökéletes beadás után pedig Harder fejelt a kapuba hét méterről (1-0). Ám a vendégeké volt az utolsó szó, ugyanis a 45+6. percben Raum összehozott egy tizenegyest, csakúgy mint az előző fordulóban. Gulácsi hiába találta el az irányt Amiri büntetőjénél, nem tudta védeni az erős és pontos lövést (1-1).

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A 49. percben fordított a Mainz: a csereként beállt Silas kapott egy mélységi labdát, a támadó végigszlalomozott a teljes lipcsei védelmen, Orbánt is faképnél hagyta, majd közelről lőhetett, Gulácsinak esélye sem volt a hárításra (1-2).

Az első órán túl jártunk, mikor rendkívül közel került az egyenlítéshez a Leipzig, azonban Romulo Cardoso kihagyta a kihagyhatatlant. A lipcsei játékos három méterről a kapufát találta el, ezután tisztázni tudtak a védők. Ennek ellenére nem tudott komoly nyomást helyezni a Mainzra a hazai együttes. Már csak negyedóra volt hátra a rendes játékidőből, amikor Gulácsi mutatott be nagy védést, ezzel meccsben tartva a Lipcsét.

A 80. percben ismét komoly lehetőséget puskázott el a Lipcse: a hajrában már csatárt játszó Orbán közvetlen közelről fejelhetett, de középre, a kapus kezei közé stukkolta a labdát. A magyar válogatott hátvéd a 89. percben is ziccerbe került, miután rosszul szabadított fel egy mainzi védő, azonban eltörte a labdát Orbán, aki tizenegy méterről lőhetett.

Az eredmény már nem változott, a Leipzig meglepetésre 2-1-re kikapott.