Willi Orbán frusztráltan értékelt a magát meggondoló csapattársa bakija után

A lipcseiek Yan Diomande 66. percben szerzett góljával jutottak vezetéshez, és már úgy tűnt, ezzel a találattal be is gyűjtik a három pontot, de a hamburgiak a 93. percben Martijn Kaars révén egyenlíteni tudtak. Kaars tizenegyesből lőtt gólt Gulácsi Péter kapujába, miután az RB Leipzig játékosa, David Raum teljesen felesleges szabálytalanságot követett el a saját tizenhatosán belül. A magyar válogatott Willi Orbán védőtársa a pályán reklamált, de csapattársai elismerték, hogy jogos volt a büntető, és később maga a csapatkapitány is megváltoztatta a véleményét.

David Raum és Willi Orbán is már tudják, jogosan ítélt tizenegyest a játékvezető az RB Leipzig ellen. Fotó: DPA/Christian Charisius

Willi Orbán az RB Leipzig döntetlenjéről

– Tudtuk, hogy intenzív mérkőzés lesz. Nem volt minden tökéletes, de a játék nekünk kedvezően alakult. Körülbelül egy óra elteltével a St. Pauli kezdett elfáradni, úgyhogy Yan góljának döntő jelentőségűnek kellett volna lennie.

Frusztrált vagyok, hogy nem gyűjtöttük be a három pontot

– mondta Willi Orbán, aki a tizenegyest megelőző szituációra is kitért. – Az ilyesmi néha előfordul a futballban. David egyáltalán nem hibáztatható, mert megcsúszott, és emiatt rúgta ki az ellenfele lábát. Egyszerűen el kell fogadnunk, és a Mainz ellen már meg kell szereznünk a három pontot – nyilatkozta a magyar védő.

Utólag David Raum is elismerte a hibáját

Orbánhoz hasonlóan Christoph Baumgartner, valamint Ole Werner vezetőedző is fájdalmasan élte meg a pontvesztést, de mindketten elismerték, hogy jogos volt a tizenegyes megítélése. Eleinte Raum nem így látta, de később meggondolta magát. – Bár megcsúsztam, részben tényleg az én hibám. A mérkőzés hevében még máshogy éreztem, de visszavonom, amit akkor gondoltam, mert tényleg szabálytalan voltam, és járt a büntető – nyilatkozta a lipcsei csapatkapitány, aki szerint a szokásosnál is hosszabb stoplik voltak a cipőjén, de a nedves füvön ez sem segített.

A tabellán negyedik RB Leipzig szombaton az osztályozós helyen álló Mainz együttesét fogadja.