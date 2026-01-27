Ezúttal a hó nem tudta megmenteni Gulácsiékat

Vélhetően sokan emlékeznek arra, amikor január 9-én régen látott télies időjárás, és a vele járó hatalmas hóesés Hamburgot sem kímélte. A város egyik élvonalbeli csapata, a St. Pauli a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt RB Leipzig együttesét fogadta volna a Bundesliga 16. fordulójának szombati napján, a 15.30-ra kiírt meccset azonban a hóhelyzet miatt nem tudták megrendezni. A találkozót kedden este pótolták a csapatok, és a lipcseiek végül egy pontot szerezve (1-1) megtartották a 4. helyüket a Bundesliga bajnoki táblázatán, de csak a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a Stuttgart gárdáját.

Willi Orbán volt a mezőny legjobbja, míg Gulácsi Péter az utolsó percben büntetőből kapott gólt Fotó: DPA/Jan Woitas

Gulácsi csak a legvégén kapitulált, Orbán a mezőny legjobbja volt

Maga a találkozó jó játékot hozott, ám ahhoz, hogy a vendégek feltörjék a masszívan védekező hamburgiak védelmét, egészen a 66. percig kellett várni, amikor is Diomande egy a 16-os sarkáról küldött lövésével bevette a St. Pauli kapuját. A lipcseiek azonban nem tudták megőrizni az előnyüket, ugyanis a 93. percben Kaars bevette Gulácsi kapuját. A meccs embere a kíválóan játszó Willi Orbán lett, aki 131 alkalommal találkozott a labdával, 87 százalékos volt a passzhatékonysága, valamint 9 párharcot nyert meg a mérkőzés folyamán.

St. Pauli – RB Leipzig 1-1

várható gólok (xG) 1.45 – 1.09

labdabirtoklás: 46% – 54%

összes lövés/kaput eltaláló: 7/2 – 12/5

nagy helyzetek: 2 – 3

szögletek: 4 – 3

passzok: 77%-os hatékonyság (511-ből 396 jó) – 85% (604/511)

szabálytalanságok: 6 – 8

szerelések: 69%-os hatékonyság (18 sikeres 26 kísérletből) – 64% (7/1)

beívelések: 14%-os hatékonyság (2 sikeres 14 kísérletből) – 33% (3/9)

megnyert párharcok: 55 – 40

labdaszerzés: 18 – 10

védések: 5 – 1

Noha túl sok dolga nem akadt, azért Gulácsi Péter is hozzá tette a magáét ahhoz, hogy csapata újfent nem kapott ki. Ismételten remekül védett – a 90. percben parádés reflexszel hárította Kaars fejesét –, ám a lefújás előtt megítélt büntetőt nem tudta hárítani, így ebben a szezonban maradt 9 olyan meccse a bajnokságban, amikor nem tudták bevenni a kapuját.