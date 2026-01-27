Lewandowski rekordjára tör a Bayern legújabb büszkesége

Sokat beszéltek arról, hogy Harry Kane a Premier League összesített góllövőlistájának második helyén áll, és hogy már csak 48 gólra van szüksége Alan Shearer csúcsának megdöntésétől. Ugyanakkor mások úgy vélekedtek, hogy ez az egyéni rekord nem annyira fontos a csatárnak, mint az, hogy nyomot hagyjon egy nagy európai klubnál, ami jelen esetben a Bayern München lehet. Max Eberl, a bajor klub sportigazgatója elárulta, hogy már dolgozik Kane szerződésének meghosszabbításán, amely 2027 nyaráig érvényes. Egy biztos, ha az angol válogatott centere elutasítja a hosszabbítást, a Bayern csak akkor tudna keresni rajta, ha eladná őt a nyáron, esetleg jövő januárban. Ám eszükben sincs elengedni Kane-t.

A Bayern München és az angol válogatott gólvágója, Harry Kane a BL-t és a Bundesligát is megnyerné. Fotó: DPA

A Bayern München angol csatára megdöntené elődje gólcsúcsát

A rekordokat halmozó német bajnok minden eddiginél magabiztosabb, hogy 2027 nyara után is megtarthatja Kane-t. A BBC szerint az sem zavarja a bajorokat, hogy a csatár szerződésében van kivásárlási záradék, amelyet január végéig lehet aktiválni – mindenki emlékezhet Semenyo átigazolására a Bournemouth-tól a Manchester Cityhez –, és ebben 56 millió fontos kivásárlási ár szerepel.

Mondhatjuk, hogy Kane a Bundesliga egyik legjobb csatáraként fog bevonulni a történelembe, és az angolt igencsak érdekli az a lehetőség, hogy megdöntse Robert Lewandowski egy idényben elért gólrekordját. És erre megvan minden esélye, hiszen Kane a Bayern színeiben ugyanolyan hatékony, mint amilyen a lengyel csatár volt éveken keresztül: Kane eddig 126 meccsen 119 gólt szerzett. Lewandowski a 2020/21-es idényben elért rekordja 41 gól, Kane az eddigi 19 fordulóban 21 gólt szerzett a 34 mérkőzésből álló évadban.

Robert Lewandowski 41 gólos rekordja veszélyben van. Fotó: AFP/Petras Malukas

Ráadásul az angol gólgép a Bajnokok Ligájában is remek számokat produkál a bajoroknál, 2023 óta 32 meccsen 26 gólt szerzett. Kane látszólag mindenkivel jól kijön, és nagy tisztelet övezi karrierje eredményeit és a magaviseletét. A múltban a Bayernnek időnként gondjai akadtak azzal, hogy a játékosai bizony negatív hírek főszereplőiként kerültek a címlapokra, de a klubon belül senki sem hiszi, hogy ez Kane esetében valaha is így lenne.