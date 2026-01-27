bayern münchenrekordharry kanerobert lewandowskibajnokok ligája

Lewandowski rekordjára tör a Bayern legújabb büszkesége

Amikor Harry Kane 2023-ban csatlakozott a bajor rekordbajnokhoz, széles körben arra számítottak, hogy az angol válogatott kapitánya csak néhány évig marad, hogy megvalósítsa álmát, és néhány trófeát nyerjen, mielőtt visszatérne a Premier League-be. Ám a Bayern München csatára a szerződése hosszabbításáról tárgyal, és a klub korábbi csatárának, Robert Lewandowskinak a rekordját szeretné átadni a múltnak.

Molnár László
2026. 01. 27. 21:08
Luis Díaz és Harry Kane elképesztő csatárduót alkot a Bayern Münchenben
Luis Díaz és Harry Kane elképesztő támadóduót alkot a Bayern Münchenben Fotó: HARRY LANGER Forrás: DPA
Sokat beszéltek arról, hogy Harry Kane a Premier League összesített góllövőlistájának második helyén áll, és hogy már csak 48 gólra van szüksége Alan Shearer csúcsának megdöntésétől. Ugyanakkor mások úgy vélekedtek, hogy ez az egyéni rekord nem annyira fontos a csatárnak, mint az, hogy nyomot hagyjon egy nagy európai klubnál, ami jelen esetben a Bayern München lehet. Max Eberl, a bajor klub sportigazgatója elárulta, hogy már dolgozik Kane szerződésének meghosszabbításán, amely 2027 nyaráig érvényes. Egy biztos, ha az angol válogatott centere elutasítja a hosszabbítást, a Bayern csak akkor tudna keresni rajta, ha eladná őt a nyáron, esetleg jövő januárban. Ám eszükben sincs elengedni Kane-t.

A Bayern München és az angol válogatott gólvágója, Harry Kane a BL-t és a Bundesligát is megnyerné
A Bayern München és az angol válogatott gólvágója, Harry Kane a BL-t és a Bundesligát is megnyerné. Fotó: DPA

A Bayern München angol csatára megdöntené elődje gólcsúcsát

A rekordokat halmozó német bajnok minden eddiginél magabiztosabb, hogy 2027 nyara után is megtarthatja Kane-t. A BBC szerint az sem zavarja a bajorokat, hogy a csatár szerződésében van kivásárlási záradék, amelyet január végéig lehet aktiválni – mindenki emlékezhet Semenyo átigazolására a Bournemouth-tól a Manchester Cityhez –, és ebben 56 millió fontos kivásárlási ár szerepel.

Mondhatjuk, hogy Kane a Bundesliga egyik legjobb csatáraként fog bevonulni a történelembe, és az angolt igencsak érdekli az a lehetőség, hogy megdöntse Robert Lewandowski egy idényben elért gólrekordját. És erre megvan minden esélye, hiszen Kane a Bayern színeiben ugyanolyan hatékony, mint amilyen a lengyel csatár volt éveken keresztül: Kane eddig 126 meccsen 119 gólt szerzett. Lewandowski a 2020/21-es idényben elért rekordja 41 gól, Kane az eddigi 19 fordulóban 21 gólt szerzett a 34 mérkőzésből álló évadban.

Robert Lewandowski 41 gólos rekordja veszélyben van
Robert Lewandowski 41 gólos rekordja veszélyben van. Fotó: AFP/Petras Malukas

Ráadásul az angol gólgép a Bajnokok Ligájában is remek számokat produkál a bajoroknál, 2023 óta 32 meccsen 26 gólt szerzett. Kane látszólag mindenkivel jól kijön, és nagy tisztelet övezi karrierje eredményeit és a magaviseletét. A múltban a Bayernnek időnként gondjai akadtak azzal, hogy a játékosai bizony negatív hírek főszereplőiként kerültek a címlapokra, de a klubon belül senki sem hiszi, hogy ez Kane esetében valaha is így lenne.

Lewandowski rekordjának megdöntése mellett Kane célja a címvédés a Bundesligában – mivel a Bayern nyolc ponttal vezeti a bajnoki tabellát –, valamint a Bajnokok Ligája megnyerése. A bajorok szerda este már biztos nyolcaddöntősként a PSV Eindhoven vendégeként lépnek pályára.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló:

  • Ajax (holland)–Olimpiakosz (görög) 21.00
  • Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 21.00
  • Monaco (francia)–Juventus (olasz) 21.00
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting (portugál) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00
  • Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 21.00
  • FC Bruges (belga)–Marseille (francia) 21.00
  • Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol) 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 21.00
  • Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 21.00
  • Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 21.00
  • Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 21.00
  • Paris SG (francia)–Newcastle United (angol) 21.00
  • PSV Eindhoven (holland)–Bayern München (német) 21.00
  • Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 21.00
  • Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Inter (olasz) 21.00

A Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláját itt nézheti meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

