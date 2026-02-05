szoboszlai dominikflorian wirtzliverpoolhugo ekitikéjordan fairclough

Szoboszlai Dominik nyíltan megtagadta az edzői utasítást, ez csak most derült ki + videó

Jordan Fairclough, a Liverpool korábbi erőnléti edzője betekintést engedett a klub kulisszái mögé, és Szoboszlai Dominikot nem a lehető legjobb színben tüntette fel – írta a liverpooli Rousing the Kop portál. Fairclough arról beszélt, miután 2023-ban megérkezett a Liverpoolhoz, Szoboszlai Dominik heves ellenállást tanúsított, amikor megmondták neki, hogyan képzelik a fizikai felkészítését.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 14:01
Szoboszlai Dominik kihagyott büntetőjén csámcsognak a szurkolók Angliában
Kiderült, Szoboszlai Dominik számáta nem volt minden „rózsaszínű”, amikor 2023-ban megérkezett a Liverpool csapatához Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Bár az utóbbi hetekben Hugo Ekitiké és Florian Wirtz is felülmúlta, Szoboszlai Dominik vitathatatlanul a Liverpool idei szezonjának egyik legjobbja – írja a Rousing the Kop, kiemelve Szoboszlai állóképességét, miszerint ő akkor is befutja az egész pályát, amikor a többiek már látványosan fáradni kezdenek. Remek két és fél éves liverpooli időszak van mögötte, a Vörösök egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Amikor 2023-ban Szoboszlai Dominik megérkezett az RB Leipzigtől, az erőnléti felméréseken rögtön a legjobb mutatókat produkálta, az éppen akkor távozott James Milner után ő lett a csapat legfittebb játékosa. Ezért is meglepő, amit most Jordan Fairclough, a Liverpool korábbi erőnléti edzője mondott róla a The Redmen TV-nek – szögezi le a liverpooli portál.

Ez a gyakorlat tetszik Szoboszlai Dominiknek a Liverpool konditermében Forrás: X/Liverpool FC
Ez a gyakorlat tetszik Szoboszlai Dominiknak a Liverpool konditermében Forrás: X/Liverpool FC

– Szoboszlai úgy érezte, jobban tudja, mit kell csinálnia, mint az edzők, és ezt meg is mondta. Nem volt hajlandó végrehajtani a számára előírt egyéni edzéstervet – mondta el Jordan Fairclough, aki részletesen mesélt a közös munka kezdeti nehézségeiről.

Az erőnléti edző megmondta: A Premier League más szint

– Dominik a Leipzigből érkezett, ahol kiemelkedően teljesített, és több nagyon jó szezonja volt.

Úgy gondolta, Liverpoolban nincs szüksége túl sok konditermi munkára ahhoz, hogy jól játsszon. De a Premier League más szint, itt más intenzitás várt rá.

Szinte naponta beszélgettünk arról, mit csináljon az edzéseken. Én soroltam neki: ezeket a dolgokat lenne érdemes ma csinálnod. Erre ő mindig váltogatta a válaszokat: nem, nem, nem, igen, igen, igen, nem, igen, nem – mesélte Fairclough.

 

Fairclough és Szoboszlai végül közös nevezőre jutott a Liverpool csapatánál

Az edző megpróbálta rugalmasan kezelni a helyzetet, megkérdezte Szoboszlait, hogy milyen típusú gyakorlatokat szeret, és az egyéni edzéstervét ennek megfelelően alakították ki közösen. Egyfajta játék alakult ki köztük, hogy ki tudja meggyőzni a másikat, mert a közös munka nemcsak az edzésmunkáról szól, hanem a játékosokkal való kommunikációról, a motiválásról és az egyéni igényekhez való alkalmazkodásról – szögezte le a tréner.

Jordan Fairclough két másik játékosról is beszélt. A tréner szerint Harvey Elliott – aki tavaly kölcsönbe az Aston Villához került – tele van energiával, szereti a teljes erőt és sebességet igénylő gyakorlatokat. Az ő edzéseihez olyan feladatokra van szükség, amelyek versengőek vagy szórakoztatóak, így igazán bele tudja vinni a személyiségét. Ezzel szemben Joe Gomez nyugodtabb, visszafogottabb típus: szereti a rutint, pontosan tudni akarja, mit csinál és hogyan. Az ő esetében az a fontos, hogy az edzések módszeresek és kiszámíthatóak legyenek.

– Minden játékos karakteréhez alkalmazkodni kell, és ez valójában nagyon szórakoztató volt – szögezte le Fairclough, aki 2018 és 2025 között volt a Liverpool erőnléti edzője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

