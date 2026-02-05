Szoboszlai Dominik nyíltan megtagadta az edzői utasítást, ez csak most derült ki + videó

Bár az utóbbi hetekben Hugo Ekitiké és Florian Wirtz is felülmúlta, Szoboszlai Dominik vitathatatlanul a Liverpool idei szezonjának egyik legjobbja – írja a Rousing the Kop, kiemelve Szoboszlai állóképességét, miszerint ő akkor is befutja az egész pályát, amikor a többiek már látványosan fáradni kezdenek. Remek két és fél éves liverpooli időszak van mögötte, a Vörösök egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát. Amikor 2023-ban Szoboszlai Dominik megérkezett az RB Leipzigtől, az erőnléti felméréseken rögtön a legjobb mutatókat produkálta, az éppen akkor távozott James Milner után ő lett a csapat legfittebb játékosa. Ezért is meglepő, amit most Jordan Fairclough, a Liverpool korábbi erőnléti edzője mondott róla a The Redmen TV-nek – szögezi le a liverpooli portál.

Ez a gyakorlat tetszik Szoboszlai Dominiknak a Liverpool konditermében Forrás: X/Liverpool FC

– Szoboszlai úgy érezte, jobban tudja, mit kell csinálnia, mint az edzők, és ezt meg is mondta. Nem volt hajlandó végrehajtani a számára előírt egyéni edzéstervet – mondta el Jordan Fairclough, aki részletesen mesélt a közös munka kezdeti nehézségeiről.

Az erőnléti edző megmondta: A Premier League más szint

– Dominik a Leipzigből érkezett, ahol kiemelkedően teljesített, és több nagyon jó szezonja volt.

Úgy gondolta, Liverpoolban nincs szüksége túl sok konditermi munkára ahhoz, hogy jól játsszon. De a Premier League más szint, itt más intenzitás várt rá.

Szinte naponta beszélgettünk arról, mit csináljon az edzéseken. Én soroltam neki: ezeket a dolgokat lenne érdemes ma csinálnod. Erre ő mindig váltogatta a válaszokat: nem, nem, nem, igen, igen, igen, nem, igen, nem – mesélte Fairclough.