Varga Barnabás miatt súlyos döntést kellett hoznia az AEK Athén edzőjének

Az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a nemzetközi kupák egyenes kieséses folytatásában érdekelt klubok csütörtök, azaz ma éjfélig változtathatnak a játékoskeretükön. Csak hármat lehet cserélni, és az AEK Athén vezetőedzője, Marko Nikolics is nehéz helyzetbe került, de a görög média szerint a friss igazolás Varga Barnabás immár a nemzetközi porondon, a Konferencialigában is pályára léphet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 4:45
Varga Barnabás az Olimpiakosz ellen szerezte az első gólját az AEK Athén színeiben
Varga Barnabás az Olimpiakosz ellen szerezte az első gólját az AEK Athén színeiben Forrás: Facebook/AEK FC
A Bajnokok Ligája , az Európa-liga és a Konferencialiga esetében ugyanazok a szabályok. Az alapszakasz után a 36 csapat közül 24 maradt versenyben, az első nyolc közvetlenül bejutott a 16 közé, a 9–24. helyezettek pedig párokba sorsolva rájátszást vívnak a további nyolc helyért. A BL-ben a Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Galatasaray gárdájában Sallai Roland érdekelt, az Európa-ligában áll a Ferencváros, a Konferencialigában az AEK Athénban Varga Barnabás, a Sigma Olomoucban Baráth Péter léphet pályára, ha regisztrálják őket. A folytatásra a csapatok ma éjfélig változtathatnak a keretükön, de az új játékosok regisztrálása esetében több kitételt is figyelembe kell venni. A kupasorozatok között lehet átjárás, aki eddig az Európa-ligában játszott, csapatot váltva a BL-ben vagy a Konferencialigában is pályára léphet. Fontos, hogy a csapatoknak az úgynevezett A listán legfeljebb 25 játékosa lehet, kötelező két kapus benevezése, s lennie kell nyolc „saját nevelésű” játékosának, de még ezt is pontosítani kell. Legalább négy olyan játékost be kell(ene) nevezni, akit ténylegesen a klub nevelt ki, akik a 15. és 21. életévük között három teljes idényen keresztül vagy összesen 36 hónapig regisztrálva voltak az adott klubnál. S a nyolcas kötelező kvótát ki lehet egészíteni legfeljebb négy olyan játékossal, akik ugyanebben az életkorban három teljes idényen keresztül vagy 36 hónapig voltak regisztrálva az adott nemzeti szövetséghez tartozó kluboknál, vagyis ugyanabban az országban, de más csapatoknál. Ha egy klub kevesebb mint nyolc saját nevelésű játékossal rendelkezik, akkor az A listája maximális létszáma ennek megfelelően csökken a 25-ről.

A görög bajnokságban Varga Barnabás főszereplő volt az AEK és az Olimpiakosz meccsén
A görög bajnokságban Varga Barnabás főszereplő volt az AEK és az Olimpiakosz meccsén. Forrás: Facebook/AEK

De hogy még bonyolultabb legyen a rendszer: a csapatoknak van egy B listája is, erre még pluszban korlátozás nélkül, a listát meccsről meccsre frissítve lehet nevezni saját nevelésű fiatal játékosokat. Olyanokat, aki 2004. január 1. után születtek és régóta a klubnál vannak, és így ők az A lista 25 fős keretét nem terhelik. A csapatok az adott mérkőzésükre 23 játékot nevezhetnek, az A és B listáról együtt.

Ma éjfélig a csapatok az A listán legfeljebb három játékost cserélhetnek, akkor is, ha a télen például hatan eligazoltak, és arra figyelniük kell, hogy a saját nevelésű játékosaik „kötelező kvótája” ne sérüljön. 

Ami a folytatást illeti, van egy kivételes helyzet: ha az egyik kapus megsérül, új kapus bármikor regisztrálható a szezonban, és nem kell, hogy saját nevelésű legyen, még akkor sem, ha a megsérült kapus az volt.

Varga Barnabás az FTC után az AEK csapatában a nemzetközi porondon

Ami az Európa-ligában a Ferencváros csapatát illeti, távozott Varga Barnabás (AEK Athén) és Tóth Alex (Bournemouth), ugyanakkor négyen érkeztek: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich), Elton Acolatse (holland–ghánai, Diósgyőr), Marius Corbu (magyar–román, APOEL), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje) – Robbie Keane vezetőedzőnek ezt kell figyelembe vennie a kerete kijelölésekor. A zöld-fehérek a 16 közé jutásért a bolgár Ludogorec ellen játszanak, február 19-én idegenben, február 26-án pedig a Groupama Arénában.

A Fraditól az év elején távozott Varga Barnabás gyorsan beilleszkedett az AEK Athén csapatába, az első gólját az Olimpiakosz elleni csúcsrangadón (1-1) szerezte meg múlt vasárnap hazai pályán, és hátborzongató volt, ahogy az AEK szurkolói ünnepelték. Az AEK a Konferencialiga alapszakaszában a harmadik helyen végzett, így már ott van a nyolcaddöntőben. Az ellenfele a holland AZ és az örmény Noah, vagy a szlovén Celje és a koszovói Drita párharcának győztese lesz március 12-én és 19-én.  A Konferencialigában az utolsó, 24. helyen továbbjutott a cseh Sigma Olomouc is, ahova január közepén igazolt Baráth Péter a lengyel Raków Czestochowától. A csehek a 16 közé jutásért a svájci Lausanne-Sport ellen játszanak február 19-én és 26-án. 

Nikolics nehéz helyzetbe került: sok a légiós, kevés a görög

A görög Gazzetta elemezte az AEK Konferenciliga-listáját. Eszerint a januárban érkezett Varga Barnabás, Georgiev (bolgár, középhátvéd) és Sahabo (ruandai, védekező középpályás) eddig értelemszerűen nem játszhatott a Konferencialigában. Nem lett benevezve korábban a portugál Joao Mário (támadó középpályás) és a görög Kaloszkamisz (támadó középpályás) sem, a horvát Ljubicic (középpályás) pedig csak ideiglenesen került fel a listára egy sérülés miatt, s nincs a névsorban a dán Jönsson (védekező középpályás) sem. A Gazzetta szerint Varga biztosan bekerül a keretbe, mégpedig Pierrot (Haiti, középcsatár) helyére, a másik két pozícióra pedig Georgiev, Sahabo, Joao Mário és Ljubicic jöhet szóba. Mivel a görög Kriszopulosz a télen távozott, a helyére Kaloszkamisz szerepelhetne a saját nevelésű játékosok között, de ez nem jelentene plusz helyet, ekkor csak két külföldi játékost cserélhetne az AEK. A Sport24 szerint Kaloszkamisz, Varga és Georgiev lesznek az új emberek. Ugyanis ha Kriszopulosz helyére Marko Nikolics vezetőedző nem saját nevelésű játékost tesz, akkor az AEK A listáján levő játékosok számát a jelenlegi 22-ről 21-re csökkenteni kellene, mert csak négy saját nevelésű játékosa maradna. Nikolics nehéz helyzetbe került, de számunkra az a fontos, hogy Varga Barnabás becserélése gyakorlatilag tényként kezelhető.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Haraszti Gyula
idezojelekpolgármester

Hérosz a kátyúban – Már az elvtársak is megunták Karácsony tehetetlenségét

Haraszti Gyula avatarja

Őrsi Gergely inkább vesz a II. kerületnek egy hókotrót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

