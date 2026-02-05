Varga Barnabás miatt súlyos döntést kellett hoznia az AEK Athén edzőjének

A Bajnokok Ligája , az Európa-liga és a Konferencialiga esetében ugyanazok a szabályok. Az alapszakasz után a 36 csapat közül 24 maradt versenyben, az első nyolc közvetlenül bejutott a 16 közé, a 9–24. helyezettek pedig párokba sorsolva rájátszást vívnak a további nyolc helyért. A BL-ben a Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Galatasaray gárdájában Sallai Roland érdekelt, az Európa-ligában áll a Ferencváros, a Konferencialigában az AEK Athénban Varga Barnabás, a Sigma Olomoucban Baráth Péter léphet pályára, ha regisztrálják őket. A folytatásra a csapatok ma éjfélig változtathatnak a keretükön, de az új játékosok regisztrálása esetében több kitételt is figyelembe kell venni. A kupasorozatok között lehet átjárás, aki eddig az Európa-ligában játszott, csapatot váltva a BL-ben vagy a Konferencialigában is pályára léphet. Fontos, hogy a csapatoknak az úgynevezett A listán legfeljebb 25 játékosa lehet, kötelező két kapus benevezése, s lennie kell nyolc „saját nevelésű” játékosának, de még ezt is pontosítani kell. Legalább négy olyan játékost be kell(ene) nevezni, akit ténylegesen a klub nevelt ki, akik a 15. és 21. életévük között három teljes idényen keresztül vagy összesen 36 hónapig regisztrálva voltak az adott klubnál. S a nyolcas kötelező kvótát ki lehet egészíteni legfeljebb négy olyan játékossal, akik ugyanebben az életkorban három teljes idényen keresztül vagy 36 hónapig voltak regisztrálva az adott nemzeti szövetséghez tartozó kluboknál, vagyis ugyanabban az országban, de más csapatoknál. Ha egy klub kevesebb mint nyolc saját nevelésű játékossal rendelkezik, akkor az A listája maximális létszáma ennek megfelelően csökken a 25-ről.

A görög bajnokságban Varga Barnabás főszereplő volt az AEK és az Olimpiakosz meccsén. Forrás: Facebook/AEK

De hogy még bonyolultabb legyen a rendszer: a csapatoknak van egy B listája is, erre még pluszban korlátozás nélkül, a listát meccsről meccsre frissítve lehet nevezni saját nevelésű fiatal játékosokat. Olyanokat, aki 2004. január 1. után születtek és régóta a klubnál vannak, és így ők az A lista 25 fős keretét nem terhelik. A csapatok az adott mérkőzésükre 23 játékot nevezhetnek, az A és B listáról együtt.

Ma éjfélig a csapatok az A listán legfeljebb három játékost cserélhetnek, akkor is, ha a télen például hatan eligazoltak, és arra figyelniük kell, hogy a saját nevelésű játékosaik „kötelező kvótája” ne sérüljön.

Ami a folytatást illeti, van egy kivételes helyzet: ha az egyik kapus megsérül, új kapus bármikor regisztrálható a szezonban, és nem kell, hogy saját nevelésű legyen, még akkor sem, ha a megsérült kapus az volt.