Rendkívüli

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

európa-ligaFTCsorsolás

Megvan a Ferencváros következő ellenfele az európai kupaporondon

Az Európa Labdarúgó-szövetség nyoni központjában péntek délután elkészítették a El következő szakaszának sorsolását. Ezen egyetlen magyar klubként az FTC is érintett volt – a magyar bajnokcsapat ellenfele végül a bolgár Ludogorec lesz a legjobb 16 közé jutásért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 13:21
További két mérkőzés még biztosan vár az FTC labdarúgóira az Európa-ligában. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az alapszakasz 8., utolsó, csütörtök este lejátszott fordulója után az Európai Labdarúgó-szövetség pénteken máris elkészítette a folytatás menetrendjét. A szervezet nyoni központjában az FTC révén volt magyar érintettség. A magyar bajnokcsapat négy győzelemmel, három döntetlennel és a legutóbbi meccsén a Nottingham elleni, 4-0-s vereséggel, 15 pontot gyűjtve abszolválta az Európa-liga ligaszakaszát, ezzel pedig a 36 klubot felvonultató tabella 12. helyén végzett. Mindez azt jelentette, hogy a Ferencvárosnak játszania kell a nyolcaddöntőért zajló rájátszásban.

Az FTC felülmúlta a várakozásokat az alapszakaszban, de Angliában súlyos vereséget szenvedett
Az FTC felülmúlta a várakozásokat az alapszakaszban, de Angliában súlyos vereséget szenvedett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Az FTC kiemeltként várta a sorsolást

A szabályok szerint a ligaszakasz 9–16. helyezettjei kiemeltként várhatták a nyoni eseményt, ami azt is jelentette, hogy ezek a csapatok – például az FTC is – az első meccset vendégként, a másodikat hazai pályán vívhatják a következő párharcban.

A Ferencváros esetében már a nottinghami vereség után tudható volt, hogy két lehetséges ellenfél van: a nem kiemeltek közül a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec. Az elmúlt években mindkét gárdával többször is megmérkőzött a magyar együttes, a Ludogorec a mostani szezonban a BL-selejtezőben és az El-alapszakaszban is ellenfél volt.

A Ferencváros játékosaira továbbra is kettős terhelés vár
A Ferencváros játékosaira továbbra is kettős terhelés vár. Fotó: MTI/Kovács Márton

 

Bulgárián át vezet az út Portugáliába

A sorsoláson végül a Ludogorecet sorsolták a Ferencváros mellé, a Celtic a német első osztályú Stuttgart ellenfele lesz. Mindez azt jelenti, hogy február 19-én Ludogorec–FTC, egy héttel később, 26-án pedig FTC–Ludogorec összecsapást rendeznek. 

A párharc győztese a Porto vagy a Braga ellen folytathatja, azaz mindenképpen Portugáliába utazik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.