Megvan a Ferencváros következő ellenfele az európai kupaporondon

Az alapszakasz 8., utolsó, csütörtök este lejátszott fordulója után az Európai Labdarúgó-szövetség pénteken máris elkészítette a folytatás menetrendjét. A szervezet nyoni központjában az FTC révén volt magyar érintettség. A magyar bajnokcsapat négy győzelemmel, három döntetlennel és a legutóbbi meccsén a Nottingham elleni, 4-0-s vereséggel, 15 pontot gyűjtve abszolválta az Európa-liga ligaszakaszát, ezzel pedig a 36 klubot felvonultató tabella 12. helyén végzett. Mindez azt jelentette, hogy a Ferencvárosnak játszania kell a nyolcaddöntőért zajló rájátszásban.

Az FTC felülmúlta a várakozásokat az alapszakaszban, de Angliában súlyos vereséget szenvedett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az FTC kiemeltként várta a sorsolást

A szabályok szerint a ligaszakasz 9–16. helyezettjei kiemeltként várhatták a nyoni eseményt, ami azt is jelentette, hogy ezek a csapatok – például az FTC is – az első meccset vendégként, a másodikat hazai pályán vívhatják a következő párharcban.

A Ferencváros esetében már a nottinghami vereség után tudható volt, hogy két lehetséges ellenfél van: a nem kiemeltek közül a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec. Az elmúlt években mindkét gárdával többször is megmérkőzött a magyar együttes, a Ludogorec a mostani szezonban a BL-selejtezőben és az El-alapszakaszban is ellenfél volt.

A Ferencváros játékosaira továbbra is kettős terhelés vár. Fotó: MTI/Kovács Márton

Bulgárián át vezet az út Portugáliába

A sorsoláson végül a Ludogorecet sorsolták a Ferencváros mellé, a Celtic a német első osztályú Stuttgart ellenfele lesz. Mindez azt jelenti, hogy február 19-én Ludogorec–FTC, egy héttel később, 26-án pedig FTC–Ludogorec összecsapást rendeznek.